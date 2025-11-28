WRC Arabia Saudí: Ogier sigue acercándose al título, Evans sufre y manda Fourmaux

En un Rally de Arabia Saudí del WRC nuevo y aún rico en descubrimientos, la jornada más larga en términos de kilometraje es la de este viernes. El bucle al que han tenido que enfrentarse los pilotos, con tres tramos especiales, ha bastado para recordarnos que nada está garantizado.

Así acabó el jueves en Arabia Saudí: WRC WRC Arabia Saudí: Fourmaux lidera y Ogier da un paso firme hacia el título

Por un lado, hubo reminiscencias de lo que pasó el jueves, con una SS9 muy arenosa que permitió al nuevo piloto que abría pista, Nasser Al-Attiyah, atacar y divertirse un poco. Elfyn Evans, por su parte, volvió a tener algunos problemas, mientras que Sébastien Ogier le sacó otros cinco segundos en la batalla por el título.

Sin embargo, el francés "no quería correr riesgos". Un poco más tarde, el trío de cabeza de la clasificación general confirmó su buen estado de forma, con Adrien Fourmaux haciéndose con el 'scratch' para consolidar su posición de líder.

La gran parte del bucle era la especial de Um Al Jerem, con más de 30 km por tramos muy rocosos y terrenos muy duros. Sébastien Ogier y Elfyn Evans estaban en igualdad de condiciones, dejando a Ott Tänak el mejor registro y a Thierry Neuville fastidiado por problemas con sus amortiguadores. Fourmaux perdió unos segundos con Sami Pajari y Martins Sesks, que se colocó segundo, pero no se asustó. "Nos las arreglamos", comentó

Un pinchazo hunde a Evans en Arabia Saudí

Elfyn Evans sigue perdiendo terreno. Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Para Elfyn Evans, la mala espiral se convirtió en pesadilla al comienzo de la SS11, un recorrido donde había muchas piedras. Víctima de un pinchazo lento, el galés se vio obligado a parar para cambiar su rueda trasera izquierda, perdiendo más de minuto y medio en el proceso.

Lógicamente, en semejante contexto, Sébastien Ogier hizo lo posible por no excederse, para salir del bucle con una ventaja de 2 minutos y 36 segundos sobre su compañero de equipo, al que necesita recuperar tres puntos durante el fin de semana para proclamarse nueve veces campeón del mundo.

Aunque Kalle Rovanperä también sufrió un pinchazo en este tramo, afortunadamente para él no fue muy lejos de la meta. A estas alturas, Sébastien Ogier es el único piloto de la clase Rally 1 que no ha sufrido un problema de neumáticos. "He tenido cuidado, es una lotería", ha declarado el legendario corredor galo, que es el campeón virtual, ya que Evans ha perdido otro puesto en la tabla, aunque debería poder recuperarlo frente a Grégoire Munster.

En la lucha por la victoria, Ott Tänak ha mantenido el fuerte ritmo. El estonio, que disputa su último rally antes de tomarse un descanso en 2026, se ha convertido en un serio aspirante a la victoria general. Adrien Fourmaux ha perdido terreno en la SS11, sin ceder el control del rally, pero ha visto cómo su rival se ha acercado a menos de tres segundos. El bucle vespertino comenzará poco antes del mediodía.

Resultados del bucle del viernes por la mañana SS9 11,69 km Alghulah 1 A. Fourmaux SS10 30,58 km Um Al Jerem 1 O. Tänak SS11 28,59 km Wadi Almatwi 1 O. Tänak

Clasificación del Rally de Arabia Saudí después de la SS11

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 A. Fourmaux Hyundai 2:00:46.1 2 M. Sesks M-Sport Ford +2.9 3 S. Pajari Toyota +4.5 4 O. Tänak Hyundai +9.2 5 T. Neuville Hyundai +43.1 6 T. Katsuta Toyota +58.3 7 S. Ogier Toyota +1:32.1 8 K. Rovanperä Toyota +1:52.0 9 G. Munster M-Sport Ford +3:55.6 10 E. Evans Toyota +4:08.4