WRC Rally de Arabia Saudí

WRC Arabia Saudí: Fourmaux lidera y Ogier da un paso firme hacia el título

Adrien Fourmaux cerró el jueves al frente del Rally de Arabia Saudita. Sébastien Ogier se encuentra, por el momento, en una posición favorable para el título mundial frente a Elfyn Evans y Kalle Rovanperä.

Basile Davoine
Publicado:
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto de: Hyundai Motorsport

A pesar de que gran parte de la jornada se completó con dos bucles exigentes, el jueves se alargó en el Rally de Arabia Saudí, con un segundo paso nocturno por la súper especial de Yeda. El recorrido, de 5,22 km, era el mismo que el del día anterior en la apertura de la prueba, con un formato de duelo y solo asfalto en este trazado artificial dibujado en un gigantesco aparcamiento.

Si bien este tipo de especial está sobre todo pensado para el público y rara vez marca la diferencia, había que pasar por ahí para cerrar este jueves, mientras que Adrien Fourmaux, líder, contaba con lo que le quedaba de sus neumáticos blandos para intentar arañar algo.

Esta vez no hubo que esperar a los WRC2 y las hostilidades comenzaron de inmediato con el duelo entre Elfyn Evans y Sébastien Ogier. La ventaja psicológica se mantuvo a favor del francés, que ganó esta corta oposición por 1,1 segundos, aumentando así su ventaja sobre su rival en la general a 41,1 segundos. "Es la especial más tranquila del rally", bromeó Sébastien Ogier a la llegada.

Ogier se distancia de Evans

Sebastien Ogier a validé son avance d'une quarantaine de secondes sur Elfyn Evans.

Foto de: Toyota Racing

El duelo entre Adrien Fourmaux y Sami Pajari no produjo diferencias notables, permitiendo al francés de Hyundai asegurarse la primera posición al final de esta primera jornada completa. El mejor tiempo de la súper especial, en cambio, quedó en manos de Sébastien Ogier, empatado con un Martins Sesks que se mostró realmente imparable.

En estas condiciones, que siguen siendo muy hipotéticas y no tienen en cuenta el reglamento del último día, Sébastien Ogier recuperaría cuatro puntos sobre Elfyn Evans en la lucha por el título mundial. Por lo tanto, se consagraría campeón, ya que le saca tres unidades de ventaja y, en caso de empate, superaría ampliamente a su compañero en Toyota por número de victorias.

El viernes, se disputarán dos bucles de tres especiales desde las 6:26 de la mañana, sin súper especial para cerrar, pero con un kilometraje más elevado. Tras un día complicado de principio a fin, Elfyn Evans ya no abrirá la carretera, aunque sufrirá una posición de salida menos favorable que la de sus rivales directos.

Scratchs del jueves
ES2 19,36 km Al Faisaliyah 1 Latvia M. Sesks
ES3  20,12 km Moon Stage 1 Latvia M. Sesks
ES4 11,33 km Kuhlais 1 Finland S. Pajari
ES5 19,36 km Al Faisaliyah 2 Latvia M. Sesks
ES6 20,12 km Moon Stage 2 Finland S. Pajari
ES7 11,33 km Kuhlais 2 Estonia O. Tänak
ES8  5,22 km Jameel Motorsport Superespecial 2 France S. Ogier

Saudi Arabia Rally de Arabia Saudita – Clasificación tras la ES8

Pos. Piloto coche tiempo/distancia
1 France A. Fourmaux Hyundai 1h18'45"3
2 Finland S. Pajari Toyota +6"0
3 Latvia M. Sesks M-Sport Ford +6"9
4 Estonia O. Tänak Hyundai +13"7
5 Belgium T. Neuville Hyundai +14"9
6 Japan T. Katsuta Toyota +22"9
7 France S. Ogier Toyota +44"2
8 Finland K. Rovanperä Toyota +1'21"2
9 United Kingdom E. Evans Toyota +1'25"3
10 Luxembourg G. Munster M-Sport Ford +2'10"9

Artículo Anterior WRC Arabia Saudí: Evans sufre más que Ogier; Sesks, sorprendente líder
Siguiente artículo WRC Arabia Saudí: Ogier sigue acercándose al título, Evans sufre y manda Fourmaux

