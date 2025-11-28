Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia

Alejandro Cachón y Borja Rozada han pasado de lo mejor a lo peor en el Mundial de Rallies. Tras ganar en la categoría WRC2 en Japón, la pareja española se ha tenido que volver antes de tiempo a casa en el Rally de Arabia Saudí que este fin de semana cierra la temporada 2025, y además, lesionados.

Asturiano y madrileño de Toyota Gazoo Racing y Teo Martín Motorsport arrancaron perfectamente la nueva cita que debuta en el calendario del WRC, durmiendo segundos al término de la jornada del miércoles, después del primer tramo que arrancó la acción en las carreteras de arena y grava. Sin embargo, el jueves tuvieron que retirarse después de la primera etapa del día.

En una jornada en la que iban a enfrentarse a especiales que alternaban zonas rápidas sobre arena compactada con sectores más abrasivos y plagados de piedras, Cachón y Rozada sufrieron "un salto más largo de lo previsto" durante el recorrido, que generó una fuerte compresión en el aterrizaje, según explicó su equipo en un comunicado de prensa.

Por más que el Rally2 de Toyota no sufriera grandes daños estructurales, corredor y copiloto españoles no se reengancharon a la acción el viernes y se vieron obligados a retirarse por una lesión en las vértebras para ambos, según confirmaron ellos mismos. Tras unas exploraciones, ambos fueron dados de alta, aunque ahora tendrán que guardar reposo de vuelta a España.

El propio Cachón lo explicó en sus redes sociales, en un post en su cuenta de Instagram: "¡Hola a todos! Ya más tranquilos, os pongo al día de nuestra situación. Después de varias evaluaciones, tanto Borja como yo tenemos dos vértebras rotas cada uno, fruto de la compresión en el salto del primer tramo de ayer [jueves]".

"Estamos bastante doloridos, pero bien. Ya dados de alta, mañana [sábado] volvemos a España y según aterricemos, vamos directos a una clínica especializada para empezar la recuperación lo antes posible", detalló.

"Quiero dar las gracias a todos por los mensajes de ánimo y la preocupación, también al equipo, que como siempre se ha portado de diez, a los médicos y sanitarios que nos han atendido estupendamente bien, y especialmente, gracias a Felix Carreira, de Toyota Gazoo Racing España, al presidente de la RFEdA Manuel Aviñó y a Teo Martín. Los tres han estado apoyándonos sin descanso. Os voy contando novedades. Gracias", cerró.

