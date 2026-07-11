WEC Brasil: Will Stevens, pole con doblete de Cadillac en primera fila; Toyota sufre

Will Stevens superó por muy poco a Jack Aitken en los instantes finales de la clasificación de las 6 Horas de Sao Paulo del WEC para liderar un doblete en la primera fila de Cadillac en Interlagos.

Aitken parecía encaminado a lograr la pole position con el Cadillac V-Series.R #38 de Jota después de encabezar el primer segmento de la clasificación, y encontrar otras cuatro décimas en la Hyperpole. Pero instantes después de que el británico entrara en boxes al final de la Q2, Stevens marcó un tiempo de 1:23.041 para colocar el Cadillac #12 por delante, por solo 48 milésimas.

Aitken tuvo que conformarse con la segunda posición, en lo que fue una sesión ultracompetitiva, con los 10 coches separados por menos de seis décimas. Alpine emergió como el rival más cercano de Cadillac, con Victor Martins terminando tercero con el mejor tiempo en el #36 y Charles Milesi acabando dos puestos por detrás.

Los dos Alpine quedaron separados por el BMW M Hybrid V8 #15 de Dries Vanthoor, que solo pudo lograr la cuarta vuelta más rápida -aunque a solo 0.094 segundos de la pole- después de marcar el mejor tiempo en el primer sector.

La buena racha de Genesis en Interlagos continuó en la clasificación, con Mathieu Jamient logrando la sexta posición en el #19, batiendo al Ferrari 499P mejor clasificado, el de Antonio Fuoco. Sin embargo, Jaminet quedó bajo investigación por obstaculizar a otro coche en la Q1.

Malthe Jakobsen llevó el #94 de Peugeot hasta la Hyperpole y finalmente se clasificó octavo, por delante del #007 de Aston Martin de Harry Tincknell, que lideró la mayor parte de la sesión, y del Ferrari #83 de AF Corse pilotado por el ex piloto de F1 Robert Kubica.

El Ferrari #51 fue el primer coche en quedar eliminado en la Q1, a pesar de que Antonio Giovinazzi marcó un tiempo que estuvo solo a 350 milésimas del Cadillac de Aitken, que marcó la referencia. Pipo Derani sufrió una gran bloqueada a bordo del #17 de Genesis en los minutos finales y acabó 12º, justo por delante de Paul di Resta en el #93 de Peugeot.

Los dos Toyota quedaron eliminados en la Q1 menos de un mes después de la victoria del fabricante japonés en Le Mans, con Ryo Hirakawa acabando 14º en el mejor de los dos TR010 Hybrid tras irse largo en la curva 1. Kamui Kobayashi languideció en la 16ª posición, por detrás del #009 de Aston Martin de Marco Sorensen, mientras que Sheldon van der Linde cerró la tabla de tiempos en el BMW #17.

Solo 0.739 segundos separaron a los 17 participantes de Hypercar en una primera fase de la clasificación muy disputada.

Aston Martin logra la pole en Interlagos en LMGT3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam Photo by: Jakob Ebrey

The Heart of Racing logró su segunda pole consecutiva de la temporada en LMGT3 en Brasil, pero fue la tripulación del #23 la que encabezó la clasificación esta vez. Después de que Grew Newell impulsara el coche hasta la Hyperpole, el piloto de categoría plata Kobe Pauwels marcó dos vueltas lo bastante buenas para la pole position, con su mejor intento colocándole dos décimas por delante del grupo perseguidor.

Lin Hodenius acabó como el rival más cercano de Pauwels en el #79 de Iron Lynx Mercedes-AMG GT3, con Clemens Schmid terminando otras dos décimas por detrás en el #87 ASP Lexus RC F GT3.

Parker Thompson se clasificó cuarto en el #69 WRT BMW M4 GT3, mientras que Ben Tuck hizo que hubiera cinco fabricantes diferentes entre los cinco primeros en el #77 Proton Ford Mustang GT3. Aunque los dos primeros pilotos tuvieron una ventaja clara sobre el resto de la parrilla, Schmid, Thompson y Tuck quedaron separados por solo 9 milésimas en la tercera, cuarta y quinta posición.

Ford, BMW y Mercedes lograron meter sus dos coches en la parte final de la clasificación, mientras que Porsche y Corvette consiguieron cada uno que un coche pasara a la Hyperpole, con esas inscripciones terminando séptima y 10ª respectivamente.