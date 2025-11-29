Bagnaia y Fernández ganan 'La 100KM dei Campini'; Valentino Rossi no acaba su carrera
La undécima edición de 'La 100KM dei Campini', la carrera por parejas que se celebra en el MotorRanch VR46 de Valentino Rossi, se resolvió con la victoria del duo formado por Pecco Bagnaia y Augusto Fernández, y con un total de cinco pilotos MotoGP en el top. El anfitrión no pudo terminar la prueba.
Foto de: Media VR46
Convertida ya en una tradición, este sábado por la tarde se ha celebrado en la pista de tierra del MotorRanchVR46 de Tavullia la undécima edición de 'La 100 Km dei Campioni', una prueba que se disputa por parejas con motos de campo girando en un circuito de 2400 metros hasta completar el centenar de kilómetros, y que este año se han llevado la pareja de pilotos de MotoGP Pecco Bagnaia y Augusto Fernández. Un duo que sorprendió un poco en un primer momento, ya que nadie podía adivinar que el bicampeón del mundo italiano de Ducati optara por competir junto al mallorquín campeón de Moto2 y piloto de pruebas y desarrollo de Yamaha, Augusto Fernández. Más mérito tiene aún la victoria de la pareja ganadora, al salir novenos en parrilla.
La gran noticia del día, sin embargo, fue que Valentino Rossi, anfitrión, seis veces ganador de la prueba, la última en 2023, y que salía segundo en parrilla, que solo pudo completar 21 giros antes de retirarse, lejos de los 50 que completaron las cuatro primeras parejas en llegar a los cien kilómetros, cuatro equipos, entre los que había tres pilotos de MotoGP además de Pecco y Augusto: el actual recién proclamado campeón de Moto2 Diogo Moreira, que ya es piloto de LCR-Honda, ganador el año pasado de esta prueba y segundo este sábado; Luca Marini, cinco veces ganador, siempre junto a su hermano Valentino; y el murciano Pedro Acosta, que acabó cuarto tras salir octavo en parrilla.
Los hermanos Valentino Rossi y Luca Marini no compitieron formando pareja este año
Foto de: Media VR46
Otro de los pilotos MotoGP involucrado en la carrera, el italiano Marco Bezzecchi, miembro de la VR46 Riders Academy, solo pudo acabar noveno, con Jack Miller abandonando también para acabar penúltimo.
Por segunda vez desde que en 2014 se disputó por primera vez esta compopetición, los hermanos Valentino Rossi y Luca Marini, cinco veces ganadores juntos, no formaron pareja, como ya ocurrió en 2018, año en que el #46 ganó junto a su amigo Franco Morbidelli, baja este año por una lesión en la mano izquierda.
Clasificación final 'La 100Km dei Campioni' 2025:
Así queda el palmarés de 'La 100Km dei Campioni':
|
Edición
|
Año
|
Ganadores
|
1ª
|
2014
|
Niccolò Bulega y Lorenzo Baldassarri
|
2ª
|
2015
|
Valentino Rossi y Luca Marini
|
3ª
|
2016
|
Valentino Rossi y Luca Marini
|
4ª
|
2017
|
Franco Morbidelli y Mattia Pasini
|
5ª
|
2018
|
Valentino Rossi y Franco Morbidelli
|
6ª
|
2019
|
Valentino Rossi y Luca Marini
|
7ª
|
2021
|
Valentino Rossi y Luca Marini
|
8ª
|
2022
|
Elia Bartolini y Lorenzo Baldassarri
|
9ª
|
2023
|
Valentino Rossi y Luca Marini
|
10ª
|
2024
|
Diogo Moreira y Thomas Chareyre
|
11ª
|
2025
|
Pecco Bagnaia y Augusto Fernández
Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos
Comparte o guarda este artículo
Dall'Igna destaca la humildad y la "luz en los ojos" de Márquez tras 2025
Pecco Bagnaia será uno de los portadores de la antorcha olímpica
Ducati hace balance de MotoGP 2025 con unas estadísticas mareantes
Últimas noticias
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"
Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios