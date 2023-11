Shwartzman tiene "cero dudas" sobre estar preparado para Ferrari en el WEC

Robert Shwartzman pudo probar el coche LMH con el que Ferrari ganó las 24 Horas de Le Mans en el test oficial para novatos del WEC celebrado en Bahrein el pasado domingo, poco más de un mes después de conseguir su primera victoria en la serie GT World Challenge Europe en Barcelona. Tras completar 30 vueltas al volante del Ferrari 499P #51, el piloto de 24 años marcó un mejor tiempo de 1:48.559 para terminar el día en lo más alto de la tabla de tiempos, superando a Will Stevens por 66 milésimas.

El ruso con nacionalidad israelí ha probado una amplia variedad de coches desde que abandonó la Fórmula 2 al final de la temporada 2021, incluyendo IndyCar, Fórmula 1 y Fórmula E, pero esta ha sido su primera vez en un prototipo deportivo. Tras ello, dijo que su ritmo en el Ferrari LMH era una prueba de que puede ascender a Hypercar en 2024, y cree que no ganará nada continuando un año más en GTWCE.

"Estoy abierto a todo, así que espero de verdad que después de este test haya una oportunidad de probar el Hypercar y correr como es debido, [y] sentir toda la experiencia de las carreras de resistencia", comentó. "En la prueba he demostrado suficientemente que estoy preparado para ese coche, y tengo cero dudas al respecto".

"En general, me adapto muy, muy rápido a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hice el test de la IndyCar, me adapté enseguida y fui más rápido [que los demás]", explicó. "Con la Fórmula E también cuando hicimos el test de Berlín, también fue muy bien allí. Para mí no requiere mucho tiempo, aprendo muy rápido, y de eso puedo decir que estoy orgulloso".

"Así que hice una temporada en GT3. Ya [tengo] una sensación [del formato] de resistencia, sé más o menos cómo funcionan las cosas, no necesito otro año", admitió. "No veo que vaya a aprender más de lo que ya he aprendido. Mi ambición y mi objetivo es, obviamente, dar un paso adelante el año que viene".

Antes de las 8 Horas de Bahrein del pasado fin de semana, Ferrari declaró que está explorando la posibilidad de tener un tercer coche LMH en toda la temporada 2024 del WEC, aunque todavía no se ha tomado una decisión final sobre ampliar el programa más allá de los dos vehículos de fábrica. El fabricante italiano también sugirió que no hará ningún cambio en su actual alineación de pilotos, lo que significa que no habrá vacantes en 2024 a menos que se pueda llegar a un acuerdo con un equipo cliente para correr con un coche LMH adicional.

Robert Shwartzman espera que los de Maranello le tengan en cuenta para el posible tercer coche, que podría correr a cargo de AF Corse con el apoyo de Richard Mille: "Tengo muchas ganas de pilotar con Ferrari en un hipercoche, así que ellos decidirán. No sé lo del tercer coche, si lo harán o no, pero si lo hacen espero de verdad que me tengan en cuenta, en general espero que, sobre todo después de este test, en el que he demostrado que estoy preparado y que soy rápido para aprender cualquier cosa, se interesen por mí".

Además del joven piloto, Ferrari también dio la oportunidad a la piloto oficial de GT, Lilou Wadoux, de probar el 499P, y pudo marcar un mejor tiempo de 1:49.488 tras completar 30 vueltas.

