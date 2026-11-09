WEC Monza

Robert Kubica anuncia su marcha del equipo privado AF Corse en el WEC

Tras tres años en AF Corse, Robert Kubica se dispone a emprender nuevos retos en 2027.

Rachit Thukral

Publicado: 9 nov 2026, 8:17

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El epiloto de Fórmula 1 Robert Kubica ha revelado que no correrá para el equipo satélite de Ferrari, AF Corse, en el Mundial de Resistencia de 2027. El veterano corredor, de 41 años, hizo el anuncio poco después de acabar las 6 Horas de Monza del domingo, donde terminó sexto en el 499P #83 junto a Phil Hanson y Yifei Ye.

"Última carrera disputada, fin de temporada. Normalmente, no suelo hacer balances, y no quiero hacer balance del año", afirmó el polaco en un vídeo publicado en Instagram. "Pero solo para que lo sepáis, esta ha sido mi última carrera con el color amarillo. Así son las cosas. A ver qué nos depara el futuro. Gracias por el apoyo y hasta pronto".

Kubica ha formado parte del tercer equipo de la categoría Hypercar de Ferrari desde su debut en 2024, tras dar el salto a la máxima categoría tras ganar el título de LMP2 con WRT el año anterior. Inicialmente se le consideraba candidato para el Porsche 963 de Jota, que por entonces era una escuadra privada, antes de dar un salto sorpresa a AF Corse para formar parte del ampliado proyecto de la casa de Maranello en el WEC.

El momento más destacado de sus tres años con el equipo fue su victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2025, donde desempeñó un papel fundamental para ayudar a Ferrari a conseguir su tercer triunfo consecutivo en el Circuito de la Sarthe.

Ferrari 499P n.º 83 de AF Corse: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto: Jakob Ebrey

Sin embargo, la temporada 2026 ha resultado ser mucho más complicada para el Ferrari #83, en medio de un bajón generalizado en el rendimiento del fabricante italiano.

Mientras que el coche oficial #50 ganó en Austin, y el #51 logró varios podios a lo largo de las ocho citas de la temporada, dos quintos puestos han sido lo mejor que Kubica y sus compañeros de equipo, Hanson y Ye, han podido conseguir en este curso.

Mientras que Hanson y Ye tienen contrato directo con Ferrari y forman parte de su escudería oficial, Kubica ha sido la única excepción en la tripulación del #83, compitiendo de forma independiente con AF Corse sin ningún respaldo del fabricante.

Kubica aún no ha revelado sus planes para 2027. Del mismo modo, AF Corse aún no ha nombrado a un sustituto. De hecho, la continuidad de AF Corse en la categoría Hypercar no está garantizada, ya que su participación depende de que consiga una plaza ante la llegada de Ford y McLaren.

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