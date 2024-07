¿Red Bull en Le Mans? Horner no descarta participar con el RB17

Red Bull está actualmente disputando su 20ª temporada en la Fórmula 1, pero por lo demás el gigante de las bebidas energéticas no participa en ninguna otra categoría del automovilismo con su propio equipo.

Sin embargo, tras la presentación del hypercar RB17, ahora también tienen un coche que podría servir de base para un hypercar de Le Mans. Por ahora, no hay planes para que el coche debute en la mítica carrera de larga distancia, pero Christian Horner no descarta que eso suceda.

"El [Aston Martin] Valkyrie va a competir en Le Mans el año que viene, así que si se puede, sería genial ver al RB17 allí", afirma el máximo responsable de Red Bull.

Aunque contar con su propio equipo por ahora sólo lo hacen en la F1, Red Bull no sólo participa en la máxima categoría del automovilismo, ya que a través de Red Bull Advanced Technologies, también están activos en otras disciplinas de las carreras. Sin embargo, Horner afirma que el RB17 es una oportunidad única para que Red Bull demuestre lo que podría hacer fuera de la F1.

"En cierto modo, Red Bull Advanced Technologies se ha creado para utilizar el ADN de la F1. Lo estamos haciendo con Alinghi en la Copa América. También estamos trabajando con KTM en MotoGP y tenemos otros proyectos", explicó el británico.

Sin concesiones en el diseño del RB17

Horner volvió a hacer referencia a la participación de Aston Martin en Le Mans a partir de 2025 con un coche también diseñado por Adrian Newey. Las lecciones aprendidas con el Valkyrie se aplicaron al RB17: "Trabajar con un fabricante siempre crea restricciones y limitaciones".

"Por eso pensamos 'si lo volvemos a hacer, lo haremos a la manera de Red Bull'. Así tendremos el control total. Así que cuando Adrian Newey dijo que quería diseñar otro coche, empezamos a trabajar en ello. También aplicamos todas las lecciones aprendidas a de ese proceso".

"Adrian tenía muchas ganas de hacer otro coche porque sentía que no fue del todo libre con el Valkyrie por razones presupuestarias", continuó Horner, que ha estado al frente del equipo Red Bull de F1 desde 2005. "Con este coche, aplicó inmediatamente todas las lecciones de aquel proyecto. No había ninguna restricción, así que no tuvo que considerar el embalaje, las especificaciones, ni nada", concluyó.

Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing con el Red Bull RB17 Foto de: Motorsport Images

