Proton anuncia su salida del WEC en Hypercar; Porsche se queda sin opciones

Proton Competition ha anunciado que no alineará el Porsche 963 LMDh en la categoría Hypercar del Mundial de Resistencia en 2026. Tras la sorprendente retirada de Porsche Penske Motorsport del campeonato, la única esperanza que le quedaba al fabricante alemán de permanecer en la parrilla de la clase reina recaía en el equipo cliente Proton Competition.

La situación se complicó debido a una nueva normativa introducida a principios de 2025, que obliga a cada fabricante a inscribir dos coches en la parrilla. Proton, que ascendió a Hypercar a mediados de 2023, siempre ha corrido con un único 963 en el WEC, con su segundo chasis compitiendo en la IMSA.

Aunque el jefe del equipo, Christian Ried, ya había declarado en la cita final del curso en Bahréin del mes pasado que Proton no tenía la financiación para ampliar su operación a dos coches, se informó de que se estaban llevando a cabo conversaciones de última hora para mantener al equipo en la parrilla. Se entiende que la escudería Penske, socio de fábrica de Porsche, estaba explorando una asociación privada con Proton Competition para hacer posible la participación de dos Hypercars.

Dicha asociación también habría permitido a Porsche Penske Motorsport aprovechar la autoinvitación que se aseguró para las 24 Horas de Le Mans, al ganar el título de la IMSA en la clase GTP en 2025. Sin embargo, las conversaciones parecen haber fracasado, ya que Proton reveló este viernes que no continuará con su programa Hypercar para una cuarta temporada en 2026.

"A pesar de semanas de discusiones y todos los esfuerzos de nuestra parte, nuestro equipo, Proton Competition, no podrá alinear un Porsche 963 en el WEC 2026", explicaron en un comunicado, sin mencionar ninguna colaboración con Penske.

#5 Porsche 963 de Proton Competition: Neel Jani, Nico Varrone, Nico Pino Foto de: Art Fleischmann

"Tras la salida de Porsche Penske Motorsport, Christian y Michael Ried exploraron todas las opciones posibles para mantener dos Porsche 963 en la parrilla la próxima temporada. Desafortunadamente, no se pudieron alcanzar las condiciones necesarias para una inscripción privada. Queremos expresar nuestra gratitud a las personas que nos han acompañado a lo largo de este viaje: Ferdi Porsche, F.A.T., Mustang Sampling, Ken y Brenda Thompson. Y un caluroso agradecimiento también a ACO y LMEM, por estar a nuestro lado hasta el último momento".

"A todos los fans de Porsche: sabemos que esto será decepcionante. Realmente esperábamos seguir viendo al 963 compitiendo en el WEC y en Le Mans, y esa misma pasión nos motivó a seguir presionando para encontrar una solución. Aun así, miramos atrás con orgullo por lo conseguido".

A pesar de su salida de la clase Hypercar, se espera que Proton siga estando presente en el WEC gracias a su programa LMGT3, con un par de Ford Mustang GT3 Evo: "Esta actualización se refiere únicamente al proyecto 963", aclaró Proton. "Todos nuestros otros programas Porsche continúan siendo evaluados mientras damos forma a la mejor alineación posible para el futuro de Proton Competition".

Proton también estará ausente de la clase GTP de IMSA el próximo año, con el equipo ausente de la lista de inscritos para la temporada 2026.

