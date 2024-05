Porsche, lista para abandonar su mejora de motor para el WEC 2024

Si el motor actual de Porsche es fiable en las 24 Horas de Le Mans del mes que viene, tanto para el coche de fábrica del equipo Penske como para las escuadras clientes, puede llevar a la decisión de dejar aparcada la actualización de motor que tenía prevista la marca alemana, según reveló el director del proyecto del 963, Urs Kuratle.

El dirigente explicó que la mayor fiabilidad del 963 en este 2024, tanto en el Mundial de Resistencia como en la IMSA, había eliminado en gran medida la necesidad de la nueva versión del motor, diseñada para reducir las vibraciones con el objetivo de mejorar el sistema híbrido del coche.

"Puede que [la mejora] se cancele", dijo a Motorsport.com. "Si vamos a Le Mans y no tenemos problemas que podamos atribuir a las vibraciones, quizá no la introduzcamos. En todas las carreras de este año, no hemos tenido problemas de fiabilidad, así que ¿por qué introducirla?".

El plan inicial de tener la mejora de motor lista y a tiempo para Le Mans, el fin de semana del 15 y 16 de junio, ya se abandonó, pero Urs Kuratle insistió durante el inicio de la presente campaña del WEC, en Qatar el pasado mes de marzo, en que el V8 mejorado entraría en funcionamiento en un momento no especificado de 2024. Porsche inició el desarrollo de la nueva versión del V8 de 4,6 litros en 2023 como consecuencia de los problemas de fiabilidad del sistema híbrido de serie obligatorio en los LMDh.

Se creía que la vibración del cigüeñal de 180 grados contribuía a la escasa fiabilidad, lo que llevó a tomar la decisión de empezar a trabajar en un motor actualizado, con un cigüeñal de 90 grados. Pero las mejoras en el sistema híbrido, especialmente en la MGU suministrada por Bosch Motorsport, desde el final de la temporada pasada han convertido al 963 en un contendiente mucho más fiable.

Porsche Penske Motorsport se alzó con la victoria en las 24 Horas de Daytona de enero, y la firma teutona no tuvo ningún problema con el sistema híbrido a lo largo de la prueba. Porsche no siguió adelante con sus planes de contar con el nuevo motor en Le Mans porque habría sido necesario estrenarlo en Imola, el mes pasado.

Los organizadores del WEC, la FIA y el ACO, querían disponer de dos rondas antes de Le Mans [Imola y Spa] para evaluar el impacto del motor en el Balance of Performance [BoP]. Dado que solo se permite una homologación de motor en la especificación LMDh, eso habría supuesto tener que introducir la mejora en los cinco 963 que compiten en el WEC y en los cuatro de la IMSA al mismo tiempo, porque la ronda de Long Beach de la categoría norteamericana coincidía con Imola.

Eso no habría dejado tiempo para realizar las pruebas de resistencia necesarias para validar el nuevo motor antes de una carrera de 24 horas. Urs Kuratle explicó que los retos logísticos de la introducción de esta novedosa especificación eran una razón adicional para dejarla al margen.

"Hay que hacer pruebas de resistencia antes de introducirlo [el nuevo motor], y eso cuesta mucho dinero", indicó. "Sería un gran esfuerzo introducirlo en todos los coches al mismo tiempo en ambas categorías, y producir todos los motores de repuesto".

El motor mejorado ha rodado en el dinamómetro, pero no en un coche, confirmó para finalizar.