WEC

Kevin Estre sustituye a Mike Conway en la alineación de Toyota para el WEC 2027

Kevin Estre ha sido nombrado como sucesor de Mike Conway en la alineación de pilotos del Toyota #7 en el WEC, compartiendo su labor con Porsche en la IMSA.

Haydn Cobb

Editado: 20 nov 2026, 10:54

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Kevin Estre sustituirá al retirado Mike Conway en la alineación de pilotos de Toyota en el Campeonato del Mundo de Resistencia y asumirá un papel en el que representará a dos fabricantes en 2027.

El campeón del WEC en 2024 ha sido piloto de Porsche desde 2016 y se comprometerá a una campaña en la que representará a dos fabricantes para completar la alineación de Hypercar de Toyota a partir de 2027, tras la retirada de Conway.

Estre ocupará la plaza que deja vacante Conway en la alineación del coche #7, junto a Kamui Kobayashi y Nyck de Vries.

Los actuales campeones de pilotos del WEC, Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, mantendrán la misma alineación en el coche #8.

Estre llega a Toyota con un impresionante palmarés gracias a sus victorias en las 24H de Le Mans (LMGTE Pro), las 24 Horas de Nurburgring y las 24 Horas de Spa durante su etapa como piloto de Porsche. El francés también se alzó con el título mundial del WEC en la categoría LMGTE Pro en la temporada 2018-19.

Más recientemente, Estre compitió en la IMSA con Porsche en la categoría GTP, cerrando el año con una victoria en Petit Le Mans, y tiene previsto seguir compitiendo para Porsche en la IMSA, además de su nuevo contrato con Toyota en el WEC.

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Esto sigue los pasos de un acuerdo similar para Laurens Vanthoor, quien competirá en el WEC en el debut de McLaren en la categoría Hypercar, al tiempo que participará en la IMSA disputando las pruebas de la Michelin Endurance Cup como tercer piloto de la escudería Porsche Penske.

Ambos acuerdos han sido posibles gracias a que Porsche no competirá en la categoría reina del WEC y a que evidentemente tampoco habrá solapamientos en los calendarios entre el WEC y la IMSA en 2027.

Antes del anuncio, Estre visitó la sede del equipo Toyota en Colonia para probar el asiento, trabajar en el simulador y conocer a su nuevo equipo y a sus compañeros.

"Estoy deseando empezar con Toyota Racing", afirmó Estre. "El equipo se ha convertido en un referente en el WEC en cuanto a rendimiento y gestión a lo largo de los años, y sé por experiencia lo difícil que es competir contra ellos. Por eso, estoy deseando formar parte del equipo y luchar juntos por las victorias en Le Mans y los títulos mundiales".

"Al mismo tiempo, estoy contento y agradecido de poder seguir compitiendo en la IMSA. Con temporadas completas en el WEC y la IMSA, será otro año emocionante para mí".

"Me complace mucho dar la bienvenida a Kevin al equipo", declaró Kobayashi, director del equipo Toyota y nuevo compañero de Estre en el coche #7. "Por supuesto, lo conocemos bien como un feroz competidor en el WEC y es fantástico que ahora vaya a pilotar con nosotros en el TR010 Hybrid #7".

Toyota también ha anunciado que el piloto de desarrollo Esteban Masson ha ascendido a piloto de pruebas y reserva para 2027. El piloto francés adquirió experiencia con test al volante del TR010 Hybrid durante la jornada de pruebas de Le Mans al inicio de 2026.

Foto de: Rainier Ehrhardt

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