Es improbable que el WEC prohíba la alineación de dos pilotos en 2025

La presión que se había hecho para evitar que los equipos de la categoría Hypercar del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) compitan con sólo dos pilotos a partir de la próxima temporada parece haber fracasado.

Una propuesta presentada por el equipo WRT BMW no ha recibido el apoyo necesario por parte del resto de estructuras y lo más probable que se abandone.

Vincent Vosse, jefe de WRT, fue el primero en reaccionar a la decisión de Cadillac de contar con sólo dos pilotos en las carreras de seis horas de este año, pero ha admitido que es probable que se mantenga el status quo que permite a los equipos y fabricantes decidir si corren con dos o tres pilotos.

Motorsport.com ha podido saber que no habrá cambios en las reglas deportivas sin el apoyo unánime de todos los equipos.

"Me sorprendería que hubiera un cambio", dijo Vosse a Motorsport.com. "Parece que la mayoría de los fabricantes están en contra de imponer una nueva regla".

Imponer alineaciones de tres pilotos es algo complicado, y los cambios en el reglamento que requeriría explican por qué la mayoría parece estar en contra de un cambio de normativa.

Por el momento, no hay reglas sobre el tiempo de conducción en Hypercar y tampoco está previsto que un equipo nombre a un piloto reserva en cada fin de semana de carrera, ni siquiera para las míticas 24 Horas de Le Mans.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Fotografía de: Andreas Beil

El director ejecutivo de Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, dijo: "Crearía mucha complejidad en el reglamento. Llevamos a un piloto reserva a algunas carreras, pero no a todas. Por el momento, si uno de nuestros pilotos se pusiera enfermo, podríamos completar el fin de semana sólo con dos pilotos".

"Si empezamos a imponer las alineaciones de tres pilotos, empezaremos a tener problemas, sobre todo con los choques de eventos [de diferentes categorías] en los que no podemos tener a un piloto de repuesto".

"Además, estos coches son complicados de conducir, así que no queremos poner a pilotos que no estén suficientemente preparados. No me gusta pronunciar la palabra con "S" (seguridad), pero esto es probablemente algo que entra en juego", añadió.

El director técnico de Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, dio un argumento similar y señaló que el fabricante francés sólo compitió con una alineación de dos pilotos en Spa, debido a que Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne estaban corriendo en la Fórmula E en Berlín.

"La solución que encontramos en Spa fue la mejor y nos gustaría mantener la misma normativa", explicó. "Si tienes tres pilotos y le pasa algo a uno siempre puedes hacer la carrera con sólo dos. Estamos presionando para mantener el reglamento como está", dijo.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval Foto de: JEP / Motorsport Images

Batti Pregliasco, jefe de equipo de la escudería oficial de Ferrari, AF Corse, también dijo que las reglas "deberían mantenerse como están".

También está sobre la mesa una segunda propuesta en referencia a la diferencia entra las alineaciones de dos y tres pilotos. Se trataría de impedir que los equipos y los fabricantes cambien de piloto a lo largo de la temporada, lo que también se encontrará con la negativa de aquellos equipos que tienen pilotos que compiten en otros campeonatos como la Fórmula E.

"Es importante dejar la puerta abierta", dijo Pregliasco. "Estamos contentos con nuestros seis pilotos, pero entiendo que un fabricante quiera traer a un piloto de renombre para Le Mans. O quizás un piloto pueda perder rendimiento a lo largo de la temporada y lo quieras cambiar".

Vosse, por su parte, argumentó que debería ser obligatorio reflejar en las reglas las diferencias sobre si un equipo corre con dos o tres pilotos en las carreras más cortas del WEC, porque usar dos es un claro beneficio en esos eventos.

"Dos pilotos dan claramente una ventaja en términos de tiempo en pista y estrategia de equipo, pero elegimos correr con tres porque es el número de pilotos que necesitas para las 24 H de Le Mans, la carrera más importante del año", dijo a Motorsport.com en julio.

"Me gustaría que quedara claro en el reglamento cuántos pilotos hay que llevar, si dos o tres", finalizó.