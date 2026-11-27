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El Ford LMDh para el regreso al WEC y a Le Mans es el GT41: ¿por qué?

La marca del Óvalo Azul ha presentado su prototipo con chasis Oreca, todavía con una decoración provisional, que a partir del próximo año competirá en la Clase HYPERCAR para volver de nuevo a la lucha por la victoria absoluta en Le Mans.

Francesco Corghi

Editado: 27 nov 2026, 7:50

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El gran regreso de Ford Racing a la clase reina del FIA World Endurance Championship y a las 24 Horas de Le Mans se materializará en 2027 con su prototipo LMDh, bautizado para la ocasión como GT41.

Continúa, por tanto, con referencias al gran pasado el camino del Óvalo Azul hacia el debut en la categoría Hypercar del coche con chasis Oreca propulsado por el motor atmosférico V8 de 5.4 litros derivado del Coyote, desarrollado en estos meses gracias a la colaboración entre los distintos departamentos, y que ha entrado ahora en la fase final del proceso de desarrollo.

En Detroit se celebró este jueves la presentación oficial en el Ford Field, con ocasión del partido de NFL entre Detroit Lions y Chicago Bears, durante el Día de Acción de Gracias, donde el GT41 se mostró por fin al público por primera vez, aunque con formas aún no definitivas.

Foto di: Ford Racing

Aunque en realidad de Gran Turismo tenga poco, el nombre elegido por la empresa estadounidense tiene un porqué muy claro e interesante: la idea es abrir el nuevo capítulo del programa Hypercar retomando donde la marca lo había dejado, es decir, los cuatro éxitos logrados en Le Mans entre 1966 y 1969 con el mítico GT40.

Además, hay otro aspecto muy curioso que concierne a las dimensiones: igual que en el modelo anterior con el que Ford había triunfado en el Circuit de la Sarthe, se ha tomado como referencia la distancia al suelo de la toma de aire. 40 pulgadas para el GT040, 41 pulgadas para el GT41.

El nombre refleja tanto el diseño del coche como su papel en la tradición de las carreras de resistencia de Ford Racing, con la ambición de conquistar otra victoria absoluta en Francia. Con los test de desarrollo aún en curso antes de la homologación, las especificaciones aerodinámicas sufrirán todavía alguna modificación, como se ha dicho arriba, y por tanto remitimos un análisis más profundo al momento en que tengamos el modelo definitivo.

Foto di: Ford Racing

Por último, el color: la decoración elegida para la presentación es todavía provisional y de camuflaje, con el esquema ya utilizado durante los test de desarrollo, pero con base azul (en lugar de blanca) y letras celestes.

El diseño quiere destacar la identidad de Ford Racing como 'America’s Race Team' y aparecerán más adelante la bandera estadounidense, un águila y la imagen de la escultura “The Spirit of Detroit” que está presente en la ciudad estadounidense. Todo se desvelará antes de iniciar la temporada 2027 del WEC en Qatar.

Foto di: Ford Racing

“La presentación del Ford GT41 representa un momento significativo para todos los que están involucrados en este programa. Es el resultado de un enorme trabajo realizado por nuestros equipos de ingeniería, diseño y desarrollo, así como un hito importante en nuestro camino hacia 2027", comentó Dan Sayers, responsable del programa Hypercar de Ford Racing.

"Somos conscientes de la magnitud del desafío que nos espera: el nivel de competencia en la categoría HYPERCAR es increíblemente alto y no existen atajos hacia el éxito. Nos hemos centrado en crear las bases adecuadas, reuniendo a las personas adecuadas y asegurándonos de aprender lo máximo posible de cada fase del desarrollo".

"Hemos logrado progresos esperanzadores gracias a nuestro programa de test, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer antes del inicio de la temporada. Todos los miembros del equipo comparten la misma ambición y estamos decididos a dotarnos de la plataforma más sólida posible desde la que competir".

Foto di: Ford Racing

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, añadió: "El programa Hypercar reúne lo mejor de Ford Racing y Ford Motor Company. Crea oportunidades para transferir conocimientos, tecnología y competencias entre nuestros programas de competición y los vehículos que construimos para nuestros clientes".

"Le Mans ocupa un lugar especial en la historia de Ford y estamos increíblemente orgullosos de volver a competir por la victoria absoluta. Pero no se trata solo de una carrera. Se trata de construir un programa de deporte de motor competitivo que aporte valor a toda nuestra actividad y contribuya a dar forma al futuro de Ford Racing".

Foto di: Ford Racing

En cuanto a los pilotos, ya fueron anunciados hace tiempo los seis titulares, es decir, Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller y Nick Yelloly, ya trabajando en el desarrollo del coche y próximamente seleccionados para formar las dos tripulaciones.

El último en llegar al grupo es en cambio Tom Dillmann, muy experto en prototipos y preparado para incorporarse en caso de necesidad como reserva oficial, pero también seleccionado para ponerse manos a la obra entre bastidores con el trabajo en el simulador y sobre los datos recogidos en pista durante las carreras del Mundial.

"El programa de test del Ford GT41 se ha revelado hasta ahora realmente positivo. Cada vez que nos subimos al coche, aprendemos algo nuevo, aportamos mejoras y adquirimos una comprensión más profunda de lo que necesitamos para ser competitivos. Entre bambalinas se ha realizado un trabajo enorme y es alentador ver cómo estos progresos se traducen en resultados en pista", dijo Sargeant, investido con la carga y el honor de defender los colores de la bandera estadounidense y de Ford Racing al ser el único piloto estadounidense del grupo.

"La presentación oficial de nuestro Ford GT41 es un momento realmente especial para todos los involucrados y hace que 2027 parezca mucho más cerca. Sabemos que todavía nos espera mucho trabajo, pero estoy increíblemente entusiasmado de formar parte del regreso de Ford Racing a la máxima categoría de las carreras de resistencia y no veo la hora de ver qué podremos lograr juntos".

Foto di: Ford Racing

Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford Motor Company, remata: “La historia deportiva de Ford comenzó hace 125 años, cuando mi bisabuelo ganó una carrera que le ayudó a fundar Ford Motor Company. Nuestro triunfo con un triplete en Le Mans en 1966 sigue siendo uno de los momentos más significativos de la historia del automovilismo. Apreciamos esa historia, pero nos impulsa la oportunidad de afrontar nuevos y mayores desafíos".

"El Ford GT41 es exactamente el tipo de proyecto audaz y temerario que nos hace latir fuerte el corazón. Es nuestra oportunidad de volver a Le Mans y competir por la victoria absoluta. Y nosotros corremos por algo más que trofeos. Competir al más alto nivel nos empuja a innovar, y lo que aprendemos en pista nos ayuda a construir coches mejores para nuestros clientes".

Ford Racing también ha producido un bellísimo vídeo titulado "Anthem" dirigido por Zack Snyder, con la voz de Matt Damon como narrador en off que explica el significado de encarnar el espíritu de un equipo americano. Por otra parte, el actor está entre los protagonistas de la célebre 'Le Mans '66 - Ford vs Ferrari', donde se narran el nacimiento y las gestas del GT40, que después de 60 años está listo para ceder el testigo al GT41.

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