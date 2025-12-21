WEC: la FIA y el ACO abren la licitación para los neumáticos Hypercar del 2030 al 2032

La FIA y el Automobile Club de l'Ouest, organizadores del Campeonato del Mundo de Resistencia (World Endurance Championship), han convocado oficialmente la licitación para el nuevo proveedor de neumáticos de la clase HYPERCAR, incluida la 24 Horas de Le Mans.

La renovación del contrato con Michelin se firmó hasta 2029 y el próximo año los prototipos LMH y LMDh montarán los Pilot Sport de nueva generación creados por la empresa francesa.

Mientras tanto, continúan los trabajos de cara al futuro y, con fecha 19 de diciembre de 2025, se publicó en el portal de la Federación Internacional el documento correspondiente al periodo trienal que comenzará dentro de cuatro temporadas y que podrá extenderse también a las campañas 2033 y 2034, a discreción de los dirigentes del campeonato mencionado.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de abril de 2025 y la decisión definitiva se tomará el 12 de junio, durante el Consejo Mundial, y se hará pública el fin de semana de la 24 Horas de Le Mans.

Foto de: Michelin

Entre las distintas indicaciones, se comienza por el precio por neumático (entregado y montado en la llanta directamente en pista, tanto en carreras como en tests oficiales/privados —incluidas sesiones privadas en el túnel de viento— y la homologación oficial en túnel), que debe fijarse y respetar el objetivo de 900 euros por unidad (IVA no incluido). Este precio incluye el montaje y el equilibrado, así como todos los servicios y la asistencia técnica definidos en la licitación.

A la espera de conocer si habrá cambios en el calendario y entre los participantes, por el momento el número de eventos se ha fijado en 8 carreras y 18 vehículos, para los cuales está prevista, en el trienio, una provisión por carrera y coche de entre 40 neumáticos slick de seco (en carreras de 6 horas) y 100 (en la 24 Horas de Le Mans), además de los destinados a los tests, con una estimación total de 8.300 unidades al año.

Entre las distintas características indicadas, todas ellas pensadas, como siempre, para una producción alineada con los requisitos de sostenibilidad del campeonato, las medidas prevén un máximo de 13,5 pulgadas en el eje delantero y 15 pulgadas en el trasero, con un diámetro de la rueda que no debe superar las 28 pulgadas y mantenerse dentro de las 12,5 y 14 pulgadas.

Para las carreras bajo la lluvia está prevista una única tipología de neumático, mientras que para los slick de seco solo se podrán utilizar dos compuestos en las pruebas del WEC, más un tercer compuesto en la 24 Horas de Le Mans, manteniendo así la línea adoptada en las últimas temporadas.

FIA WEC – Licitación de neumáticos 2030-2032: Documento oficial