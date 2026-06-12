Por qué Cadillac perdió la pole position para las 24 Horas de Le Mans de 2026

Cadillac perdió la pole position para las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana porque Jack Aitken fue enviado a la salida del pitlane antes de tiempo al inicio de la sesión de clasificación final.

El Jota Cadillac V-Series.R LMDh #38 salió de su box cuatro minutos antes de que comenzara la sesión de Hyperpole 2, pero el director de carrera había indicado a los equipos que los coches solo podían entrar en el carril rápido del pitlane tres minutos antes de la hora de inicio de la clasificación final.

El comunicado de los comisarios que confirmó la sanción indicaba: "El piloto no siguió las instrucciones del director de carrera al abandonar el carril de trabajo para incorporarse al carril rápido antes de que se le autorizara a hacerlo".

La sanción impuesta por la infracción fue la anulación del mejor tiempo de vuelta de Aitken.

Eso aupó a la pole position al BMW M Hybrid LMDh #15 de WRT, pilotado por Dries Vanthoor, que había marcado un tiempo solo cinco milésimas más lento que el Cadillac, y relegó a Aitken a la décima y última posición en la Hyperpole 2.

El director del equipo Jota, Dieter Gass, confirmó que Aitken había sido enviado al final del pitlane cuatro minutos antes de que comenzara la sesión, mientras que la instrucción de la dirección de carrera era esperar hasta que faltaran tres minutos.

Sin embargo, reveló que el software vinculado al cronometraje oficial de dirección de carrera que utilizaba el equipo indicaba que la cuenta atrás había llegado a los tres minutos cuando se autorizó la salida de Aitken.

"El software que utilizamos nosotros y el resto del paddock estaba claramente equivocado", declaró Gass a Motorsport.com. "Está vinculado al cronometraje de dirección de carrera, así que no sabemos cómo pudo fallar. En teoría, lo que hicimos fue correcto porque marcaba tres minutos".

Gass subrayó que Aitken no obtuvo "ninguna ventaja" por estar al frente de la fila cuando comenzó la clasificación Hyperpole 2, ya que entró en boxes al final de su vuelta de salida para cambiar los neumáticos.

"No ganamos nada, así que eso hace que sea aún más difícil de aceptar", afirmó.

Jota y Cadillac, que el año pasado lograron la pole en Le Mans con Alex Lynn, siguen contando con un coche en la primera fila para la 94ª edición de la mítica carrera de resistencia que se celebra este fin de semana.

Will Stevens quedó inicialmente clasificado tercero con el Cadillac #12, con un tiempo medio segundo por detrás de su compañero de equipo, antes de ascender al segundo puesto con la sanción del Cadillac #38.