24H de Le Mans: BMW supera a Alpine en una FP3 en la que los LMDh dominan
Una última vuelta de Vanthoor colocó a BMW en cabeza en la última sesión de entrenamientos libres antes de la Hyperpole.
BMW se hizo con el primer puesto en la tercera sesión de entrenamientos de las 24 Horas de Le Mans tras un giro al final de la sesión a cargo del especialista en vueltas rápidas, Dries Vanthoor.
El belga marcó un tiempo espectacular de 3:23.302 en los últimos minutos de la sesión de dos horas, lo que situó al BMW M Hybrid V8 #15 más de cuatro décimas por delante de Victor Martins en el Alpine A424 #36.
Norman Nato, de Jota, lideró la sesión al principio con un mejor tiempo de 3:24.048 con el Cadillac V-Series.R #12, mientras que Ricky Taylor fue segundo con el otro Cadillac inscrito por Wayne Taylor Racing.
Cuando quedaban unos 25 minutos para el final, la sesión se detuvo porque el piloto de United Autosports, Daniel Schneider, sufrió un accidente al entrar en la última chicane, lo que provocó daños importantes en la parte delantera izquierda del Oreca #222.
El brasileño consiguió llevar el coche, dañado, de vuelta a boxes, lo que permitió reanudar la sesión poco después.
En los últimos minutos de los entrenamientos se produjo una racha de mejoras, ya que varios equipos completaron una simulación de clasificación con neumáticos blandos de cara a la sesión de la Hyperpole, que decidirá la parrilla de salida.
Vanthoor se interpuso entre los dos Cadillac en su primera vuelta rápida, antes de situarse al frente del pelotón en su última vuelta. Al mismo tiempo, Martins subió al segundo puesto con Alpine, dejando al Cadillac #12 en tercera posición.
El compañero de equipo de Nato, Will Stevens, intentó responder con un último intento, pero finalmente terminó a medio segundo del ritmo.
Robin Frijns respaldó la actuación de Vanthoor con un cuarto puesto con el BMW #20, mientras que Mathys Jaubert aupó al recién llegado Genesis al quinto puesto.
#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001-Hypercar: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert
Foto: JEP
A pesar de perder el primer puesto hacia el final, Cadillac disfrutó de una gran tarde en el Circuito de la Sarthe, con sus dos coches restantes terminando sexto y octavo en los entrenamientos. El piloto de Jota, Earl Bamber, quedó ligeramente por delante de Filipe Albuquerque, de WTR, con los dos Cadillac separados por el Alpine #35 de Charles Milesi.
El coche LMH más rápido fue el Ferrari 499P #51, con Antonio Giovinazzi terminando a 1.296 s del LMDh de BMW que marcó el ritmo. Paul-Loup Chatin completó el top 10 para Genesis.
Aparte de la bandera roja de última hora, la penúltima sesión de entrenamientos de la semana también se vio interrumpida por una bandera amarilla en todo el circuito alrededor del minuto 80, ya que un incidente entre el Aston Martin Valkyrie #009 y el Oreca 07 #29 de Forestier Racing by Panis en la chicane Ford dejó restos en la pista.
Panis lidera la LMP2 a pesar del drama
El Panis Oreca #29 terminó en lo más alto de la clasificación a pesar del choque de Rousset con el Aston LMH y de una salida de pista de Esteban Masson en la última hora.
La marca inicial de Rousset, de 3:34,252s, le situó exactamente 0.001s por delante del #30 de Duqueine, pilotado por Richard Verschoor, ganador del Gran Premio de Macao de 2019.
Los dos pilotos terminaron con más de dos décimas de ventaja sobre el resto del pelotón de LMP2, liderado por Reshad de Gerus en el Inter Europol #343.
Aston Martin, el más rápido en LMGT3
Heart of Racing superó a WRT en la primera posición de la clase LMGT3, con Eduardo Barrichello a la cabeza en el Aston Martin Vantage GT3 #23.
Clemens Schmid marcó el ritmo inicial en el Lexus RC F GT3 #87 de ASP, situándose en cabeza con un tiempo de 3:54.115.
Sean Gelael superó la vuelta de Schmid al comienzo de la segunda hora, antes de que Barrichello marcara un tiempo de 3:53.996 para terminar la sesión en lo más alto.
Gelael se mantuvo en segunda posición con el BMW M4 GT3 #32, a pesar de que la marca anterior de Schmid resultó suficiente para el tercer puesto.
Resultados de la FP3 en las 24 Horas de Le Mans 2026
FP3
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Coche
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|45
|
3'23.302
|241.284
|2
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|42
|
+0.423
3'23.725
|0.423
|240.783
|3
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|45
|
+0.514
3'23.816
|0.091
|240.675
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|44
|
+0.860
3'24.162
|0.346
|240.268
|5
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|38
|
+0.893
3'24.195
|0.033
|240.229
|6
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|43
|
+0.915
3'24.217
|0.022
|240.203
|7
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|40
|
+0.985
3'24.287
|0.070
|240.121
|8
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|42
|
+1.154
3'24.456
|0.169
|239.922
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|42
|
+1.296
3'24.598
|0.142
|239.756
|10
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|24
|
+1.493
3'24.795
|0.197
|239.525
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|47
|
+1.810
3'25.112
|0.317
|239.155
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|44
|
+1.929
3'25.231
|0.119
|239.016
|13
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|45
|
+2.046
3'25.348
|0.117
|238.880
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|44
|
+2.286
3'25.588
|0.240
|238.601
|15
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|37
|
+3.096
3'26.398
|0.810
|237.665
|16
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|44
|
+3.394
3'26.696
|0.298
|237.322
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|43
|
+4.418
3'27.720
|1.024
|236.152
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|42
|
+4.736
3'28.038
|0.318
|235.791
|19
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+10.950
3'34.252
|6.214
|228.952
|20
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+10.951
3'34.253
|0.001
|228.951
|21
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+11.378
3'34.680
|0.427
|228.496
|22
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+11.467
3'34.769
|0.089
|228.401
|23
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+11.780
3'35.082
|0.313
|228.069
|24
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+11.867
3'35.169
|0.087
|227.977
|25
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+11.993
3'35.295
|0.126
|227.843
|26
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.126
3'35.428
|0.133
|227.702
|27
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.198
3'35.500
|0.072
|227.626
|28
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|21
|
+12.235
3'35.537
|0.037
|227.587
|29
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|35
|
+12.240
3'35.542
|0.005
|227.582
|30
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+12.249
3'35.551
|0.009
|227.573
|31
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.556
3'35.858
|0.307
|227.249
|32
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.644
3'35.946
|0.088
|227.156
|33
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+12.725
3'36.027
|0.081
|227.071
|34
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+13.692
3'36.994
|0.967
|226.059
|35
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|37
|
+13.710
3'37.012
|0.018
|226.040
|36
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|39
|
+14.521
3'37.823
|0.811
|225.199
|37
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+15.040
3'38.342
|0.519
|224.664
|38
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+30.426
3'53.728
|15.386
|209.874
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|37
|
+30.634
3'53.936
|0.208
|209.688
|40
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|33
|
+30.813
3'54.115
|0.179
|209.527
|41
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+31.145
3'54.447
|0.332
|209.231
|42
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|35
|
+31.174
3'54.476
|0.029
|209.205
|43
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|37
|
+31.201
3'54.503
|0.027
|209.181
|44
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+31.218
3'54.520
|0.017
|209.165
|45
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+31.452
3'54.754
|0.234
|208.957
|46
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|39
|
+31.480
3'54.782
|0.028
|208.932
|47
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+31.605
3'54.907
|0.125
|208.821
|48
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|34
|
+31.859
3'55.161
|0.254
|208.595
|49
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|39
|
+31.865
3'55.167
|0.006
|208.590
|50
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+31.901
3'55.203
|0.036
|208.558
|51
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|39
|
+31.930
3'55.232
|0.029
|208.532
|52
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|34
|
+32.016
3'55.318
|0.086
|208.456
|53
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+32.019
3'55.321
|0.003
|208.453
|54
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+32.347
3'55.649
|0.328
|208.163
|55
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|37
|
+32.367
3'55.669
|0.020
|208.146
|56
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|40
|
+32.536
3'55.838
|0.169
|207.997
|57
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|35
|
+32.788
3'56.090
|0.252
|207.775
|58
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|31
|
+32.894
3'56.196
|0.106
|207.681
|59
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|33
|
+33.127
3'56.429
|0.233
|207.477
|60
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|37
|
+33.439
3'56.741
|0.312
|207.203
|61
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+33.626
3'56.928
|0.187
|207.040
|62
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|35
|
+33.401
3'56.703
|207.236
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