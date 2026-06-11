24H de Le Mans: Toyota resurge tras el susto y manda en la noche de los Libres 2
Tras un trompo de Nyck de Vries en los primeros minutos, el Toyota #7 regresó a pista en el tramo final de la sesión nocturna para batir a Ferrari y liderar los Libres 2 de Le Mans.
Toyota superó a Ferrari y logró el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres de las 24 Horas de Le Mans disputada en la noche del miércoles.
Kamui Kobayashi marcó un mejor registro de 3:26.096 apenas unos segundos después de que ondeara la bandera a cuadros en el Circuito de la Sarthe, colocando al Toyota GR010 Hybrid #7 en lo más alto de la clasificación con más de dos décimas de ventaja.
La primera sesión nocturna de esta edición de Le Mans comenzó de forma caótica, con apenas media hora inicial de actividad limitada en bandera verde.
El incidente más destacado fue el protagonizado por Nyck de Vries, compañero de equipo de Kobayashi, que pasó por encima de los pianos en la chicane Dunlop y sufrió un trompo, dejando restos en pista y obligando a dirección de carrera a activar un Full Course Yellow (FCY).
El Oreca #44 de Proton también se detuvo en pista prácticamente al mismo tiempo, antes de que un problema en el LMP2 #22 de United Autosports provocara nuevas dobles banderas amarillas en distintos puntos del circuito.
En medio de ese inicio accidentado, Brendon Hartley logró la primera vuelta por debajo de 3:30 de la sesión con el Toyota #8, antes de que el vigente campeón Robert Kubica se situara en cabeza con el Ferrari 499P #83 de AF Corse.
El piloto de WTR Filipe Albuquerque arrebató momentáneamente el liderato, aunque el Ferrari #83 recuperó la primera posición al final de la primera hora gracias a un tiempo de 3:26.316 firmado por Kubica.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson
Photo by: Rainier Ehrhardt
Con 30 minutos para el final volvió a desplegarse un FCY debido a un incidente en el segundo puesto de comisarios. Poco después, Dries Vanthoor provocó una nueva interrupción al trompear con el BMW M Hybrid V8 #15 en la zona de las Esses.
El Toyota #7 permaneció en el garaje durante buena parte de la sesión tras la salida de pista de De Vries, pero el fabricante japonés devolvió el coche al asfalto en el tramo final de los Libres 2.
En los últimos cinco minutos, Kobayashi desplazó al Ferrari #83 del liderato con una vuelta de 3:26.329 y, en su último intento, rebajó aún más el registro en dos décimas para consolidarse al frente.
El Ferrari #83, que horas antes no había logrado clasificarse para la Hyperpole, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que el Cadillac #101 de Wayne Taylor Racing mantuvo la tercera plaza pese a sufrir una parada del motor cuando Albuquerque entraba en el pit lane al final de su relevo.
Victor Martins llevó al Alpine A424 #36 hasta la cuarta posición, apenas unas horas después de que el Alpine hermano, el #35, dominara la primera sesión clasificatoria.
La quinta plaza fue para el Cadillac #12. Sin embargo, el coche gestionado por Jota tampoco disfrutó de una jornada tranquila, ya que Louis Deletraz tuvo que reducir la velocidad en los minutos finales debido a problemas técnicos.
Paul-Loup Chatin colocó al Genesis GMR-001 #19 en la sexta posición en los instantes finales, dejando al Toyota #8 pilotado por Sebastien Buemi séptimo en la tabla de tiempos.
Harry Tincknell terminó octavo con el Aston Martin Valkyrie #007, mientras que el top 10 lo completaron los dos BMW, con Sheldon van der Linde al volante del M Hybrid V8 #20 por delante del coche hermano de Vanthoor por algo más de tres décimas.
Los dos Ferrari oficiales concluyeron la sesión en las posiciones 11ª y 16ª, siendo Nicklas Nielsen el más rápido de ambos con el coche #50.
Panis lidera en LMP2; BMW manda en LMGT3
El Oreca 07 #29 de Forestier by Panis fue el más rápido de la categoría LMP2 gracias a una vuelta de 3:33.645 firmada por Louis Rousset.
El francés aventajó en más de un segundo al resto de competidores, encabezados por el Oreca #4 de CrowdStrike by APR pilotado por Laurin Heinrich.
AF Corse completó las tres primeras posiciones de la categoría gracias a una vuelta rápida tardía de Matthieu Vaxiviere.
En LMGT3, Darren Leung colocó al BMW M4 GT3 #32 de WRT al frente de la clasificación durante la primera hora.
El británico marcó un mejor tiempo de 3:55.132 y terminó la sesión con más de tres décimas de ventaja sobre Rui Andrade, piloto del Mercedes-AMG GT3 #61 de Iron Lynx.
Richard Lietz llevó al Porsche 911 GT3 #92 de Manthey hasta la tercera posición, mientras que el McLaren 720S GT3 #10 de Marvin Kirchhofer concluyó cuarto.
24 Horas de Le Mans - Resultados de los Libres 2
FP2
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Coche
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|26
|
3'26.096
|238.013
|2
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|32
|
+0.220
3'26.316
|0.220
|237.759
|3
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|30
|
+0.291
3'26.387
|0.071
|237.677
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|30
|
+0.321
3'26.417
|0.030
|237.643
|5
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|31
|
+0.324
3'26.420
|0.003
|237.639
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|30
|
+0.756
3'26.852
|0.432
|237.143
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|32
|
+0.816
3'26.912
|0.060
|237.074
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|29
|
+0.839
3'26.935
|0.023
|237.048
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|32
|
+0.907
3'27.003
|0.068
|236.970
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|27
|
+1.242
3'27.338
|0.335
|236.587
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|32
|
+1.256
3'27.352
|0.014
|236.571
|12
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|31
|
+1.370
3'27.466
|0.114
|236.441
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|29
|
+1.449
3'27.545
|0.079
|236.351
|14
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|26
|
+1.613
3'27.709
|0.164
|236.165
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|30
|
+1.735
3'27.831
|0.122
|236.026
|16
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|31
|
+1.807
3'27.903
|0.072
|235.944
|17
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|29
|
+1.976
3'28.072
|0.169
|235.753
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|31
|
+2.377
3'28.473
|0.401
|235.299
|19
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+7.549
3'33.645
|5.172
|229.603
|20
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|31
|
+8.869
3'34.965
|1.320
|228.193
|21
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+9.669
3'35.765
|0.800
|227.347
|22
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+10.015
3'36.111
|0.346
|226.983
|23
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.176
3'36.272
|0.161
|226.814
|24
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.220
3'36.316
|0.044
|226.768
|25
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+10.261
3'36.357
|0.041
|226.725
|26
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+10.545
3'36.641
|0.284
|226.428
|27
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.602
3'36.698
|0.057
|226.368
|28
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+10.866
3'36.962
|0.264
|226.093
|29
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|27
|
+11.161
3'37.257
|0.295
|225.786
|30
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|27
|
+11.194
3'37.290
|0.033
|225.751
|31
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+11.381
3'37.477
|0.187
|225.557
|32
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+11.416
3'37.512
|0.035
|225.521
|33
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+12.147
3'38.243
|0.731
|224.765
|34
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+12.427
3'38.523
|0.280
|224.477
|35
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+12.875
3'38.971
|0.448
|224.018
|36
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+13.270
3'39.366
|0.395
|223.615
|37
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|11
|
+16.325
3'42.421
|3.055
|220.543
|38
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|27
|
+29.036
3'55.132
|12.711
|208.621
|39
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|25
|
+29.392
3'55.488
|0.356
|208.306
|40
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+29.436
3'55.532
|0.044
|208.267
|41
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|23
|
+29.475
3'55.571
|0.039
|208.232
|42
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|27
|
+29.487
3'55.583
|0.012
|208.222
|43
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+29.633
3'55.729
|0.146
|208.093
|44
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+29.681
3'55.777
|0.048
|208.050
|45
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+29.719
3'55.815
|0.038
|208.017
|46
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|25
|
+29.742
3'55.838
|0.023
|207.997
|47
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|23
|
+29.877
3'55.973
|0.135
|207.878
|48
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|27
|
+30.100
3'56.196
|0.223
|207.681
|49
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|26
|
+30.229
3'56.325
|0.129
|207.568
|50
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+30.285
3'56.381
|0.056
|207.519
|51
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|25
|
+30.361
3'56.457
|0.076
|207.452
|52
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+30.391
3'56.487
|0.030
|207.426
|53
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|28
|
+30.496
3'56.592
|0.105
|207.334
|54
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+30.512
3'56.608
|0.016
|207.320
|55
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+30.665
3'56.761
|0.153
|207.186
|56
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|25
|
+30.670
3'56.766
|0.005
|207.181
|57
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|26
|
+30.671
3'56.767
|0.001
|207.180
|58
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|26
|
+31.312
3'57.408
|0.641
|206.621
|59
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|28
|
+31.460
3'57.556
|0.148
|206.492
|60
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|26
|
+31.758
3'57.854
|0.298
|206.234
|61
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|23
|
+31.821
3'57.917
|0.063
|206.179
|62
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|27
|
+32.244
3'58.340
|0.423
|205.813
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