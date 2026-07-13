Valentino Rossi quiere conseguir el permiso para correr en Nürburgring

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi quiere conseguir su permiso para correr en el Nordschleife, en las Nürburgring Endurance Series (NLS), antes del final de la temporada 2026, con el objetivo de acercarse un paso más a su sueño de competir en la mítica carrera de 24 horas, según ha podido saber Motorsport.com.

El piloto oficial de BMW y su equipo de gestión están buscando un hueco libre en una de las rondas restantes de las NLS. La condición clave es que debe pilotar un BMW. Desde una perspectiva de marketing, utilizar el nuevo M2 Racing sería la elección ideal para el fabricante con sede en Múnich, proporcionando un impulso para su nuevo vehículo.

El M2 Racing entrega 308 caballos con su motor B48 de cuatro cilindros y un peso de 1.498 kilogramos. Esto da como resultado una relación peso-potencia de alrededor de 4,8 kilos por bhp.

Dado que el umbral para un Permiso B está fijado por encima de 4,2 kg por hp, el M2 Racing puede competir con el nivel inferior. Los coches con una relación peso-potencia más baja requieren Permiso A.

El permiso actúa como un "carné de conducir del Nordschleife" obligatorio, además de como una licencia de competición estándar. Una vez obtenido, le permitiría inscribirse en las 24 Horas de Nürburgring de 2027 con un coche GT3, siempre que cumpla todos los demás criterios de inscripción.

Sigue sin estar claro a qué equipo se unirá para la carrera en la que buscará permiso. El BMW M2 Racing es un habitual en los paddocks de los típicos "equipos de permiso" como FK Performance, Sorg Rennsport, Adrenalin Motorsport, W&S Motorsport y Bonk Motorsport.

Reglas de permiso simplificadas

Tras la simplificación de la normativa de permisos el invierno pasado, el 'Dottore' solo necesita completar una carrera y ocho vueltas durante un evento de las NLS o los 24h Qualifiers. Además, debe evitar cualquier infracción de pilotaje durante la carrera. La normativa fue bien recibida por la superestrella italiana. Hablando durante las 24 Horas de Spa sobre una posible participación en Nürburgring, dejó claro que el Nordschleife está ahora, claramente, en su punto de mira.

Cuando se le preguntó por una posible participación en la mítica prueba en el Infierno Verde, respondió: "Sí, porque ahora parece que puedes conseguir el permiso en un solo fin de semana. Estamos hablando con BMW para organizarlo todo. Las 24 Horas de Nürburgring están definitivamente en mi lista de deseos. Espero que podamos hacerlo realidad con BMW".

El permiso (llamado oficialmente DPN por DMSB Permit Nordschleife) ha sido históricamente el mayor obstáculo que impedía a Valentino Rossi participar en la carrera de 24 horas. Desde que dio el salto a las carreras de GT3 en 2022, los organizadores de la carrera, ADAC Nordrhein, han trabajado duro para llevar al icono mundial a la región del Eifel.

Sin embargo, Rossi rechazó previamente participar debido a las reglas del permiso, que solían ser significativamente más estrictas de lo que lo son hoy. En el pasado, varios pilotos se vieron obligados a cancelar sus inscripciones en la carrera por carecer de permiso, ya fuera porque sus carreras de preparación se cancelaron por mal tiempo o porque sufrieron mala suerte, como que un compañero de equipo estrellara el coche antes de su relevo.

En febrero de 2026, Rossi cambió su tono respecto a Nürburgring durante las 12 Horas de Bathurst, declarando explícitamente su deseo de correr en la difícil pista por primera vez, sin mencionar los obstáculos del permiso.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi Photo by: SRO

¿1000km de Suzuka o doble cita de las NLS?

Aparte de elegir equipo, también está por ver el momento de su debut en el Nordschleife. El legendario corredor nacido en Tavullia está comprometido con una temporada completa en el GT World Challenge Europe este año, compitiendo tanto en las carreras de la Sprint Cup como de la Endurance Cup.

La próxima carrera de las NLS, la 6h ADAC Ruhr-Pokal Race del 1 de agosto, puede descartarse, ya que coincide con la carrera de la GTWC Sprint Cup en Magny-Cours el mismo fin de semana. El segundo conflicto sigue en el aire: el 12 y 13 de septiembre, las NLS presentan un fin de semana de doble cita compuesto por la Reinoldus Endurance Race y el Barbarossa Prize, ambas con una distancia de carrera de 4 horas.

Sin embargo, los 1000 kilómetros de Suzuka se disputan exactamente ese mismo fin de semana, como parte del Intercontinental GT Challenge. Rossi lleva mucho tiempo soñando con correr en Suzuka y está muy motivado para participar.

La participación de Rossi en Japón sigue sin decidirse, ya que BMW quería evaluar primero la clasificación del campeonato. Como las 24 Horas de Spa forman parte del calendario del IGTC, BMW necesitaba esperar a los resultados en las Ardenas.

Con la prueba ya disputada, Rossi ocupa la 9ª posición en la clasificación, con 23 puntos. El líder del campeonato, Maro Engel, ya está muy por delante, con 68 puntos, pero no disputará más rondas del IGTC debido a conflictos de calendario con el DTM. Los pilotos de BMW mejor clasificados son Max Hesse (38 puntos) y Dan Harper (26).

En el campeonato de fabricantes, BMW es tercera con 67 unidades, por detrás de los líderes Porsche (92 puntos) y Mercedes-AMG (84). Por tanto, pese al deseo personal de Rossi de volar a Japón, BMW podría optar por centrar sus esfuerzos en Hesse y Harper, apoyados por otros pilotos oficiales con clasificación Platino de la FIA.

El multicampeón de motociclismo de 47 años admitió que planeaba sentarse con la dirección de BMW y el equipo WRT después de Spa. En consecuencia, Rossi podría tener que aplazar su sueño de ir a Suzuka otro año más.

Desde la perspectiva de las NLS, hay un claro lado positivo: el fin de semana de doble cita ofrece una oportunidad muy atractiva para duplicar sus opciones de conseguir el permiso. Si algo saliera mal el sábado —sobre todo dado el clima notoriamente impredecible del Nordschleife— habría una segunda oportunidad el domingo.

La única otra alternativa viable en el calendario sería el final de temporada del NLS10 el 10 de octubre (NLS Sportwarte-Trophy), que no coincide con ningún evento del GTWC. Aunque la cita final del curso del IGTC en Indianápolis se disputa exactamente en esa fecha, Rossi ya ha dejado claro que no volverá para defender su victoria del año pasado.

Esto deja una decisión crucial por tomar: ¿comprometerse con el fin de semana del IGTC y arriesgarse a afrontar duras condiciones meteorológicas otoñales durante la única carrera del 10 de octubre? ¿O ir a lo seguro, inscribirse en la doble cita de las NLS en septiembre y potencialmente presentarse en la ronda final de octubre, ya al volante de un coche GT3?

El calendario de 2027 dejará muy poco margen de error, ya que las primeras rondas de las NLS coinciden habitualmente con los eventos iniciales de la temporada del GTWC.

¿Verstappen y Rossi en la misma carrera?

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: ADAC Motorsport

Rossi está ahora en su quinto año como piloto de GT3 y sigue ofreciendo actuaciones impresionantes, especialmente teniendo en cuenta su categorización de piloto plata. Pese a ello, compite regularmente en la cúspide de las carreras de deportivos contra los mejores profesionales con ranking oro y platino.

En 2026, regresó a tiempo completo al GTWC Europe después de pasar dos temporadas compitiendo en el Mundial de Resistencia. Liberado de un calendario global del WEC, el padre de dos hijos puede ahora centrarse por completo en eventos selectos de primer nivel.

Tras la muy publicitada aparición de Max Verstappen en el evento de mayo de 2026, Rossi es ahora la segunda megaestrella de la escena mundial del automovilismo que apunta a las 24 Horas de Nürburgring.

Ver a ambas superestrellas en la parrilla al mismo tiempo podría ser el reclamo publicitario definitivo para el evento. Por su parte, Verstappen ya ha expresado interés en futuras participaciones en la clásica carrera de resistencia, pero seguirán dependiendo del calendario de la Fórmula 1.

También puedes leer: FÓRMULA 1 Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans