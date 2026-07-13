Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans

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Lando Norris ha revelado su ambición de formar equipo con la leyenda de MotoGP Valentino Rossi para una futura campaña en las 24 Horas de Le Mans

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Lando Norris, Valentino Rossi

Lando Norris ha compartido sus esperanzas de formar equipo con su ídolo de la infancia y leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, para participar alguna vez en las 24 Horas de Le Mans en el futuro.

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025, que es un gran aficionado del nueve veces campeón del mundo de motociclismo, se unió al 'Dottore' en el Festival de la Velocidad de Goodwood el viernes, a través de su patrocinador común, Monster Energy.

Apareciendo juntos en el famoso balcón de Goodwood House, ambos abordaron la posibilidad de unir fuerzas en el futuro. Cuando se les preguntó si les gustaría compartir un coche en la icónica carrera francesa de resistencia, Norris confirmó rápidamente: "Claro que sí, lo haría". Rossi añadió, en tono de broma: "Intenté pedírselo, pero ahora están muy ocupados, los pilotos de Fórmula 1".

Norris estuvo al volante más temprano ese día, subiendo por la colina de Goodwood con varios coches, incluido el McLaren MCL-HY, el nuevo Hypercar de la marca de Woking diseñado de cara a su regreso a la máxima categoría del Mundial de Resistencia y a Le Mans en 2027.

Con McLaren llevando a cabo su programa de prototipos, el inglés ve una vía real para participar en la mítica prueba de La Sarthe.

 

"Tenemos demasiadas carreras, pero con McLaren entrando ahora en Le Mans, quizá el año que viene… no, el año que viene no", añadió el piloto de 26 años. "Pero quizá dentro de un par de años, me encantaría. Sería un honor para mí, y sería muy divertido, seguro".

Rossi, ahora con 47 años y compitiendo en la categoría GT del WEC, añadió: "Intentaré esperar a Lando".

Esto llega en medio de un difícil inicio de la temporada 2026 de F1 para Norris. Tras ganar su primer título de campeón en 2025, el británico cuenta en la presente temporada con un coche menos competitivo bajo el nuevo reglamento. Actualmente, ocupa la quinta posición en el campeonato de pilotos tras las nueve primeras citas del curso, con 97 puntos.

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