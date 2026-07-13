Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans
Lando Norris ha revelado su ambición de formar equipo con la leyenda de MotoGP Valentino Rossi para una futura campaña en las 24 Horas de Le Mans
Lando Norris ha compartido sus esperanzas de formar equipo con su ídolo de la infancia y leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, para participar alguna vez en las 24 Horas de Le Mans en el futuro.
El campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025, que es un gran aficionado del nueve veces campeón del mundo de motociclismo, se unió al 'Dottore' en el Festival de la Velocidad de Goodwood el viernes, a través de su patrocinador común, Monster Energy.
Apareciendo juntos en el famoso balcón de Goodwood House, ambos abordaron la posibilidad de unir fuerzas en el futuro. Cuando se les preguntó si les gustaría compartir un coche en la icónica carrera francesa de resistencia, Norris confirmó rápidamente: "Claro que sí, lo haría". Rossi añadió, en tono de broma: "Intenté pedírselo, pero ahora están muy ocupados, los pilotos de Fórmula 1".
Norris estuvo al volante más temprano ese día, subiendo por la colina de Goodwood con varios coches, incluido el McLaren MCL-HY, el nuevo Hypercar de la marca de Woking diseñado de cara a su regreso a la máxima categoría del Mundial de Resistencia y a Le Mans en 2027.
Con McLaren llevando a cabo su programa de prototipos, el inglés ve una vía real para participar en la mítica prueba de La Sarthe.
"Tenemos demasiadas carreras, pero con McLaren entrando ahora en Le Mans, quizá el año que viene… no, el año que viene no", añadió el piloto de 26 años. "Pero quizá dentro de un par de años, me encantaría. Sería un honor para mí, y sería muy divertido, seguro".
Rossi, ahora con 47 años y compitiendo en la categoría GT del WEC, añadió: "Intentaré esperar a Lando".
Esto llega en medio de un difícil inicio de la temporada 2026 de F1 para Norris. Tras ganar su primer título de campeón en 2025, el británico cuenta en la presente temporada con un coche menos competitivo bajo el nuevo reglamento. Actualmente, ocupa la quinta posición en el campeonato de pilotos tras las nueve primeras citas del curso, con 97 puntos.
Comparte o guarda este artículo
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?
El último récord de MotoGP que Valentino Rossi superó en Assen
Valentino Rossi se pronuncia sobre Bezzecchi: "No esperaba que no le dejaran correr"
Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen
Horarios del GP de Bélgica de F1 en Spa y cómo verlo
El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos
Últimas noticias
Bagnaia: "No llego contento al parón; no hemos resuelto el problema que tenemos desde Tailandia"
Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans
El Mazda superventas está a tiro y será difícil que este precio aguante mucho
WEC Brasil: BMW bate por poco a Ferrari y logra su segunda victoria en 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios