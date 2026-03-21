Verstappen hoy en directo: sigue la NLS2 2026 en Nürburgring

Tras lograr la pole position el sábado en la NLS2, Max Verstappen ya está disputando la 58ª Barbarossapreis en el Nürburgring, una de las citas más exigentes del calendario de la Nürburgring Langstrecken-Serie. El neerlandés, que firmó una vuelta espectacular en la Nordschleife, parte desde la primera posición al volante del Mercedes-AMG GT3 #3 de Winward Racing, que comparte con Dani Juncadella y Jules Gounon.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 aprovechó a la perfección una ventana sin Code 60 en la sesión de clasificación para marcar el mejor tiempo, quedándose a poco más de dos segundos del récord del trazado. Ahora, con la carrera ya en marcha, el objetivo pasa por gestionar el tráfico, evitar incidentes y mantener el ritmo en un circuito tan largo y complejo como el Nürburgring.

Además, para Verstappen esta prueba también tiene un componente especial, ya que continúa sumando experiencia en resistencia, especialmente en aspectos como los relevos de pilotos y las paradas en boxes, algo poco habitual en su trayectoria en la F1.

A continuación, te ofrecemos dos formas de seguir en directo la carrera de la NLS2 en Nürburgring. Por un lado, puedes vivir la acción desde dentro del coche con la cámara on-board del Mercedes #3 de Verstappen, Juncadella y Gounon. Por otro, también tienes disponible la retransmisión general con todos los coches en pista y la lucha por la victoria.

NLS2 en directo: sigue la carrera completa en Nürburgring

Mira: EN VIVO: Vea la carrera NLS2 con Max Verstappen en el Nürburgring

On-board de Verstappen: vive la carrera desde el Mercedes #3 en la Nordschleife

Mira: EN VIVO: La cámara a bordo de Max Verstappen en el Nürburgring (NLS2)