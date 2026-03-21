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Crónica de carrera
VLN NLS2

Verstappen domina en Nürburgring con Mercedes y gana la NLS2 por más de un minuto

Max, Juncadella y Gounon luchan con garra y vencen a la BMW-Rowe y a los Porsche de Falken y 48 Losch; Ferrari-Kondo en el Top 5, Drudi es sexto, seguido del Audi-Scherer de Haase, que puso en aprietos a los líderes al inicio.

Francesco Corghi
Editado:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto de: Max Verstappen

Max Verstappen logró su segunda victoria consecutiva en la Nürburgring-Nordschleife, esta vez al volante de un Mercedes con el que se impuso en la 58ª Barbarossapreis junto a Dani Juncadella y Jules Gounon.

Tras conseguir la pole position para la segunda ronda de la NLS 2026 tanto en la general como en la clase SP9 PRO, el neerlandés y sus compañeros del AMG GT3 EVO #3 preparado por Winward Racing firmaron una actuación fantástica frente a rivales muy combativos que no les dieron respiro durante las cuatro horas de carrera, iniciada bajo el sol y finalizada con un cielo muy nublado, aunque sin lluvia.

A Verstappen le tocó el stint inicial y, al apagarse los semáforos, mantuvo perfectamente la primera posición. Sin embargo, a su espalda apareció rápidamente una amenaza en la figura de Christopher Haase, que no tardó en presionar al piloto de Red Bull. Mientras tanto, por detrás ya saltaban chispas entre Augusto Farfus y Mattia Drudi, con toques en las primeras curvas del trazado GP.

El alemán de Scherer Sport-PHX persiguió a Verstappen durante toda la primera vuelta, aprovechando su rebufo para llevar el Audi #16 al liderato en la recta de Döttinger Höhe. Mientras los demás no podían seguir el ritmo de los dos primeros, la lucha por el liderato se intensificó al máximo. Max se mantuvo pegado al Audi R8 LMS, perdiendo algo de terreno en un par de ocasiones por el tráfico, pero recuperándolo sin cometer errores.

Salvo una vuelta en la que la diferencia subió hasta los 3,3 segundos, el margen se mantuvo casi siempre por debajo del segundo. En el paso previo a la primera parada, Verstappen aprovechó los doblados para pegarse a la zaga de Haase y recuperar el liderato.

La segunda hora de carrera fue para Juncadella, que sin embargo se encontró de nuevo por detrás del Audi #16 a la salida de boxes, ahora pilotado por Nico Hantke. Este no estuvo al nivel de su compañero y cedió prácticamente de inmediato el liderato al español, impecable en mantener su ritmo y en controlar también a la BMW #99 de Jordan Pepper, que tras superar al Mercedes-KGMC #47 comenzó a recortar distancias con el líder.

El duelo entre el Mercedes de Verstappen/Winward y la BMW de Rowe continuó en la tercera hora, esta vez con un precioso enfrentamiento entre Gounon y Dan Harper. El joven piloto de BMW adelantó primero al francés en Döttinger Höhe, pero este respondió entre las curvas 1 y 3. Poco después, Harper tuvo que ceder nuevamente la posición cuando un Porsche GT4 quedó “atrapado” entre el M4 y el AMG.

Harper intentó abrirse paso golpeando a un Cayman, lo que le costó una penalty lap, es decir, un paso a velocidad reducida por boxes tras la curva 1. Esto permitió a Gounon ganar segundos valiosos antes de ceder de nuevo el volante a Verstappen para el último stint de 45 minutos.

Max no cometió ningún error y, rodando con grandes tiempos, abrió una brecha insalvable para todos, dejando a sus rivales a más de un minuto y cruzando la meta bajo la bandera a cuadros entre celebraciones junto a Juncadella, Gounon, Mercedes y Winward Racing.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto di: Max Verstappen

Inicialmente con opciones de victoria, Pepper acabó luchando por defender la segunda posición frente a un grupo muy competitivo de cinco coches, logrando resistir para terminar en esa plaza, por delante de los Porsche de Müller/Heinemann (#44 Falken Motorsport), terceros, y de Pereira/Müller/Assenheimer (#48 Losch Motorsport), vencedores en la clase SP9 PRO/AM.

En el Top 5 también se encuentra el Ferrari #45 de Kondo Racing, pilotado por Vermeulen/Neubauer/ Perel, que superó al Aston Martin #34 de Walkenhorst (Drudi/Krognes) y al Audi #16 de Scherer (Hantke/Haase), sexto y séptimo respectivamente.

Octava, y mucho más alejada, terminó el Lamborghini #7 de Konrad Motorsport (Engelhart/Paul/Stalidzane), seguido por el Porsche #17 de Boccolacci/Menzel y la Huracán #130 de ABT Motorsport (Mapelli/Niederhauser/Bortolotti/Engstler), que completaron el Top 10, del que cayó la Mercedes-KCMG #47 de Krohn/Fukuzumi/Pittard/Tsuboi.

En el podio de la clase SP9 PRO/AM también subieron Zsigo/Kranz/Jahn con la BMW #23 de Gamota Racing y Fetzer/Laser/Villagomez con el Aston Martin #35 de Walkenhorst, 14º y 17º en la general respectivamente.

En la categoría AM, triunfo sin complicaciones para Gabriele Piana junto a Kaya/Stursberg al volante del Porsche #5 de Black Falcon, superando con claridad al Audi #9 de Juta Racing y al Aston #37 de PROSport Racing.

Cabe destacar también la excelente 13ª posición absoluta del BMW G81 M3 Touring, un familiar desarrollado siguiendo las sugerencias de los aficionados, pilotado por De Wilde/Klingmann, primeros entre los SP-X.

Por último, la BMW #98 de Rowe sufrió retrasos en la segunda hora por problemas técnicos, mientras que el Ford #65 de HRT se vio implicado en un accidente en el que Frank Stippler chocó al intentar evitar a un doblado que trompeó delante de él.

¡Increíble batalla!:

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