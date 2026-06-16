Rovanperä recibe el alta médica y vuelve a mirar hacia la competición para 2027

Kalle Rovanperä puede por fin plantearse volver a ponerse al volante con el objetivo de regresar a la competición automovilística en 2027. El bicampeón del mundo de WRC ha recibido el visto bueno médico después de verse obligado a poner su carrera en pausa por motivos de salud que afectaron seriamente a su proyecto de dar el salto a los monoplazas.

El finlandés debía disputar este año la temporada completa de la Super Formula japonesa, pero unos problemas de salud cuya naturaleza exacta no ha sido revelada se lo impidieron.

Obligado a perderse gran parte de los test de pretemporada desde el pasado mes de diciembre debido a mareos y problemas en el oído interno, Kalle Rovanperä ha trabajado durante los últimos meses con el KIHU, el Instituto Finlandés de Deporte de Alto Rendimiento situado en Jyväskylä.

El lunes por la noche, Toyota actualizó el estado de salud de su piloto y confirmó que ya ha retomado los entrenamientos físicos para volver próximamente al volante, aunque sin precisar todavía con qué tipo de vehículo.

Según el comunicado del fabricante japonés, Kalle Rovanperä ha "realizado importantes progresos en su recuperación durante las últimas semanas".

"Desde que su prevista participación en la Super Formula esta temporada quedó en pausa por razones médicas, Kalle se ha tomado el tiempo necesario para recuperarse y centrarse en su salud. Con una evolución favorable de su recuperación, ya ha retomado los entrenamientos físicos y ahora puede empezar a plantearse un regreso progresivo al volante".

"Para acompañarle en su recuperación, Kalle ha trabajado estrechamente con el KIHU, el Instituto Finlandés de Deporte de Alto Rendimiento con sede en Jyväskylä. Conocido principalmente por su apoyo a atletas olímpicos y equipos nacionales finlandeses, el KIHU ha aportado su experiencia científica para optimizar la recuperación y el entrenamiento de Rovanperä, y ahora le ha dado luz verde para volver a la pista".

"Kalle y Toyota Gazoo Racing planifican ahora las próximas etapas de su programa deportivo con el objetivo de regresar a la competición en 2027. Se realizarán más anuncios a su debido tiempo".