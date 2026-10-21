Análisis

S-CER

¿Ha sido 2026 el mejor año de Škoda? Los números de su dominio en el S-CER

Škoda ha cerrado 2026 con su cuarta corona consecutiva de marcas y otro título de pilotos con 'Cohete' Suárez. Analizamos los números de su dominio desde 2023, el pleno de victorias de 2025 y los retos que esperan en 2027.

Pol Hermoso

Publicado: 21 oct 2026, 14:18

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Hay una diferencia importante entre ganar un campeonato y acostumbrarse a ganarlo. Lo primero exige ser el mejor durante una temporada; lo segundo, encontrar la manera de seguir siéndolo cuando cambian los rivales, los equipos, las circunstancias y hasta el propio coche.

Škoda lleva cuatro años consecutivos ganando el campeonato de marcas del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), una racha que ya forma parte de la historia del automovilismo español. Pero detrás de esos cuatro títulos se esconden temporadas muy diferentes entre sí. Y una pregunta que merece la pena hacerse: ¿ha sido realmente 2026 su mejor año?

El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada del pasado fin de semana puso la última pieza de un puzle que comenzó en 2023. José Antonio 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias llevaron su Škoda Fabia RS Rally2 hasta la segunda posición absoluta, a solo 2,7 segundos del vencedor Hugo Margaillan, y terminaron de asegurar el título de fabricantes para la marca checa. El de pilotos y copilotos ya estaba decidido desde el Rally Villa de Llanes. Otro doblete, otra temporada coronada y una sensación que empieza a repetirse: por mucho que la competencia apriete, Škoda siempre acaba encontrando el camino.

Así fue:

No obstante, los números cuentan una historia algo más compleja. En 2023, Škoda superó a Hyundai por apenas 20 puntos. En 2024, el margen sobre Toyota se redujo a solamente dos, en un campeonato donde Alejandro Cachón terminó arrebatando la corona de pilotos a Suárez. Un año después llegó una respuesta difícil de imaginar: Škoda ganó las ocho pruebas del calendario de 2025, con 'Cohete' y Javier Pardo convirtiendo el campeonato en una sucesión de éxitos para el Fabia RS Rally2.

En 2026 no hubo un pleno semejante, pero sí una demostración diferente de fortaleza. Škoda volvió a ganar ambos títulos, lo hizo después de afrontar un cambio importante en su estructura deportiva y llegó al último rally con una ventaja de 32 puntos sobre Toyota en el campeonato de marcas. El equipo cambió, los rivales elevaron su nivel y el resultado final volvió a ser el mismo.

Quizá esa sea la mejor definición del dominio que ha construido Škoda: no ha necesitado que sus cuatro temporadas fueran idénticas para terminar siempre por delante. Y el debate ya no se limita a qué año fue más brillante, sino a cuánto tiempo puede prolongarse una racha que, por ahora, no parece encontrar su final.

Para entender el alcance de la trayectoria de Škoda hay que observar la evolución completa del campeonato. Desde 2023, la marca checa ha ganado todas las coronas de fabricantes del S-CER, aunque los márgenes y los protagonistas han variado considerablemente.

Así ha dominado Škoda el S-CER entre 2023 y 2026

Año

Škoda

Principal rival

Diferencia

Campeón de pilotos

2023

523 pts

Hyundai: 503

+20

Cohete Suárez

2024

443 pts

Toyota: 441

+2

Alejandro Cachón

2025

434 pts

Hyundai: 290

+144

Cohete Suárez

2026

501 pts

Toyota: 466

+35

Cohete Suárez

El primer dato que llama la atención es la escasa diferencia con la que se resolvieron los dos primeros campeonatos de la racha. Especialmente el de 2024, cuando solo dos puntos separaron a Škoda de Toyota después de toda una temporada de competición.

Pero la transformación llegó en 2025. Después de dos campeonatos relativamente ajustados, Škoda dio un golpe sobre la mesa con una superioridad difícil de igualar. La marca checa ganó las ocho pruebas puntuables del calendario y llegó a la última cita, el Rally de La Nucía, con 434 puntos, nada menos que 144 más que Hyundai. El título de fabricantes ya estaba matemáticamente asegurado, pero todavía quedaba una última victoria por conquistar, que acabaría llegando de la mano de Javier Pardo.

En 2026, por el contrario, la lucha con Toyota estuvo más abierta, sobre todo en la recta final. La ventaja de Škoda llegó a alcanzar los 41 puntos después del Rally Rías Baixas, pero la firma japonesa consiguió reducirla hasta 32 antes de Catalunya.

Cuatro títulos que, puestos uno al lado del otro, permiten distinguir cuatro formas de ganar: velocidad, supervivencia, superioridad y capacidad de adaptación.

2023 y 2024: aprender a ganar incluso cuando todo se complica

El primer capítulo de esta serie comenzó en 2023, con José Antonio Suárez y Alberto Iglesias convertidos en las grandes referencias de Škoda. A bordo del Fabia RS Rally2, el asturiano conquistó el campeonato de pilotos con 279 puntos, por delante de Jan Solans, que terminó segundo con 217.

Entre los fabricantes, sin embargo, la batalla fue mucho más ajustada. Škoda sumó 523 puntos, frente a los 503 de Hyundai. La diferencia de solo 20 refleja una temporada en la que el éxito individual de Suárez fue fundamental, pero donde la lucha entre marcas exigió resultados constantes de varios vehículos.

Lo que ocurrió en 2024 fue todavía más significativo. Toyota estrenaba el GR Yaris Rally2 en el campeonato español con Alejandro Cachón y Borja Rozada como principales representantes, y la pareja terminó proclamándose campeona de pilotos con 278 puntos. Suárez tuvo que conformarse con la tercera posición, después de una campaña marcada por varios resultados complicados.

Y, aun así, Škoda volvió a ganar el título de fabricantes.

El resultado fue casi increíble por lo ajustado: 443 puntos para Škoda y 441 para Toyota. Apenas dos unidades después de nueve rallyes.

Aquella temporada demostró que la fortaleza de la marca checa no dependía exclusivamente de que Suárez levantara el trofeo de campeón. Incluso cuando Toyota consiguió imponerse en el campeonato individual, la suma de resultados del Fabia RS Rally2 permitió a Škoda mantener su posición privilegiada entre los fabricantes.

En perspectiva, aquel título de 2024 quizá no fue el más espectacular, pero sí uno de los más reveladores. Ganar cuando todo funciona resulta complicado. Hacerlo incluso cuando el principal rival se lleva el título de pilotos exige una estructura y una regularidad difíciles de improvisar.

2025: el año en que Škoda convirtió ganar en una costumbre

Si hubiera que escoger una temporada por la contundencia de sus resultados, 2025 tendría argumentos prácticamente incontestables.

Škoda consiguió algo excepcional: un vehículo de la marca ganó cada una de las ocho pruebas del calendario del S-CER. No significó que siempre venciera el mismo piloto, y precisamente ahí estuvo una de las claves de aquel dominio.

La clasificación también reflejaba aquella superioridad. Antes de la última cita, el Rally de La Nucía, Škoda acumulaba 434 puntos, frente a los 290 de Hyundai. Una ventaja de 144 puntos que contrastaba enormemente con los apenas dos que habían separado a la marca checa de Toyota al término de 2024. En apenas un año, Škoda había pasado de defender su corona hasta el límite a convertir el campeonato de fabricantes en un asunto resuelto antes de la última carrera.

'Cohete' Suárez y Javier Pardo se repartieron el protagonismo durante el año. Mientras el asturiano terminó conquistando su tercer título de pilotos, el gallego cerró la temporada como subcampeón, por delante de Pepe López y el resto de perseguidores.

El Fabia RS Rally2 no solo era capaz de ganar, sino también de ocupar varias de las primeras posiciones. La temporada incluyó diferentes dobletes, como los conseguidos en Lorca, Sierra Morena y Rías Baixas, que permitieron a Škoda construir grandes diferencias en el campeonato de marcas.

En Sierra Morena, por ejemplo, Suárez y Pardo ocuparon las dos primeras posiciones del S-CER. En Rías Baixas volvieron a repetir el doblete, mientras que en Ourense fue Pardo quien logró la victoria en un fin de semana en el que su compañero tuvo que abandonar.

Ese último ejemplo resulta especialmente ilustrativo. Incluso cuando el coche de su principal candidato al título quedaba fuera de combate, Škoda tenía otro piloto capaz de ganar.

El dominio de Škoda en las ocho pruebas del S-CER 2025

Rally Ganador del S-CER Tierras Altas de Lorca Cohete Suárez Sierra Morena Cohete Suárez Ourense Javier Pardo Rías Baixas Cohete Suárez Princesa de Asturias Javier Pardo Villa de Llanes Cohete Suárez RallyRACC Catalunya Cohete Suárez La Nucía Javier Pardo

(Se consideran los vencedores puntuables para el S-CER; en determinadas pruebas, participantes internacionales lograron un mejor resultado absoluto sin bloquear puntos del campeonato español).

La clasificación también reflejaba aquella superioridad. Antes del RallyRACC, Škoda acumulaba 374 puntos, frente a los 244 de Hyundai. Una ventaja de 130 que hizo posible conquistar la corona de fabricantes sin necesidad de esperar al desenlace de la temporada.

Después, Suárez ganó en Catalunya y aseguró el campeonato de pilotos, mientras que Pardo puso la guinda en La Nucía con otra victoria y el subcampeonato.

El balance fue extraordinario: ocho rallyes, ocho victorias puntuables de Škoda y los dos primeros puestos del campeonato individual.

En términos de dominio deportivo, 2025 representa probablemente el punto más alto de esta racha. No porque el resto de títulos tengan menos mérito, sino porque resulta difícil encontrar una expresión de superioridad más clara que ganar todas las carreras del calendario y colocar a dos pilotos de la misma marca al frente de la clasificación final.

2026: menos invencible, pero quizá más sólido que nunca

Cohete Suárez y Alberto Iglesias celebran el 2º en el RallyRacc

Con semejante precedente, mejorar lo conseguido en 2025 parecía prácticamente imposible. Pero Škoda encontró otra manera de firmar una temporada histórica.

El año comenzó con una apuesta renovada alrededor de Suárez y Alberto Iglesias, a quienes se incorporó Nuria Pons como gran novedad del proyecto oficial. La marca buscaba mantener su dominio deportivo y, al mismo tiempo, desarrollar una nueva etapa para una piloto que afrontaba su primera temporada completa en la categoría Rally2 del S-CER.

Además, el proyecto tuvo que adaptarse a un cambio importante después de las dos primeras pruebas. Škoda dejó de trabajar con la estructura de Recalvi y pasó a competir bajo GSS, con Calm Competició encargándose del apartado técnico.

No era una modificación menor para un equipo acostumbrado a ganar. Cambiar la estructura operativa con el campeonato ya empezado podía haber alterado la dinámica de trabajo, pero Suárez y Pin mantuvieron su competitividad.

A lo largo del año llegaron las victorias en La Nucía, Sierra Morena, Utiel y Rías Baixas, resultados que ayudaron a construir una ventaja decisiva. En Córdoba, además, Suárez consiguió un triunfo especialmente destacado en una prueba puntuable para el Campeonato de Europa, uno de los mayores éxitos internacionales de su trayectoria.

A la velocidad se sumó la regularidad. Cuando llegó el Rally Villa de Llanes, Suárez y Pin ya habían reunido los puntos suficientes para asegurarse matemáticamente sus respectivos campeonatos, dejando el título de fabricantes como el último objetivo pendiente.

La batalla de marcas de 2026, rally a rally

Rally

Škoda

Toyota

Ventaja acumulada

La Nucía

56

55

+1

Sierra Morena

62

55

+8

Ciudad de Utiel

56

50

+14

Ourense

65

44

+35

Rías Baixas

54

48

+41

Isla de los Volcanes

44

46

+39

Princesa de Asturias

56

57

+38

Villa de Llanes

52

58

+32

RallyRACC Catalunya

56*

53

+35

TOTAL 2026

501*

466

+35

La evolución de la clasificación permite identificar el momento que marcó la diferencia. En Ourense, Škoda consiguió el máximo de 65 puntos posibles y amplió su ventaja de 14 a 35 unidades. Después, el Rías Baixas permitió alcanzar los 41 puntos de margen.

Toyota reaccionó durante la segunda mitad del campeonato, sumando más puntos que Škoda en las tres pruebas siguientes. Sin embargo, la renta acumulada resultó decisiva.

El RallyRACC ofreció la última demostración de esa capacidad para resistir. Sergi Pérez parecía encaminado hacia la victoria con su Toyota, pero un problema con una rueda le hizo perder más de tres minutos. Iván Ares también vio comprometidas sus opciones por un pinchazo, mientras Suárez fue recuperando posiciones hasta terminar segundo absoluto, a solo 2,7 segundos del francés Hugo Margaillan.

Ese resultado, junto con los puntos aportados por los demás representantes de la marca, permitió asegurar definitivamente el cuarto título consecutivo de fabricantes.

Y el campeonato terminó con una imagen significativa: Suárez, que había comenzado el rally sin las mejores sensaciones, consiguió luchar por la victoria hasta la última especial de Salou. No ganó la prueba absoluta, pero sí completó el objetivo más importante del fin de semana para Škoda.

Mucho más que 'Cohete': el valor de un proyecto construido durante años

Sería imposible explicar este periodo sin José Antonio Suárez. El asturiano ha conquistado cuatro títulos de pilotos con Škoda, en 2021, 2023, 2025 y 2026, convirtiéndose en el piloto más laureado de la historia del S-CER, creado en 2019.

Su alianza con la marca checa se ha convertido en una de las relaciones más exitosas del automovilismo nacional reciente. Pero reducir todo el proyecto a sus resultados individuales sería dejar fuera una parte fundamental de la historia.

En 2025, Javier Pardo demostró que el Fabia RS Rally2 podía ganar con otro piloto y terminó subcampeón. En 2026, la incorporación de Nuria Pons respondió a un planteamiento diferente, más centrado en el aprendizaje y en la progresión a largo plazo.

La mallorquina cerró la temporada con una décima posición absoluta en Catalunya, después de un año en el que tuvo que adaptarse a uno de los coches más exigentes de los rallyes nacionales.

"Hemos aprendido muchísimo en cada carrera y creo que hemos dado pasos importantes desde el comienzo del campeonato", explicó Pons tras el RallyRACC, agradeciendo la confianza depositada en ella por Škoda y reconociendo que todavía existe un importante margen de mejora.

Suárez también quiso poner en valor el trabajo colectivo después de conseguir el cuarto título de marcas: "Llevamos muchos años trabajando juntos y hemos construido un proyecto en el que todos remamos en la misma dirección".

Sus palabras reflejan una realidad que los resultados ayudan a explicar. Škoda no solo ha construido un coche competitivo, sino un programa capaz de evolucionar con diferentes pilotos, estructuras y objetivos.

El Fabia RS Rally2 también ha alcanzado un hito relevante durante 2026: Suárez recibió una nueva unidad en las instalaciones de Škoda Motorsport en Mladá Boleslav, coincidiendo con la fabricación del ejemplar número 300 del modelo. Una cifra que muestra la dimensión internacional de un coche que se ha convertido en una presencia habitual en rallyes de todo el mundo.

¿Cuál fue el mejor año de Škoda? La respuesta depende de cómo se mida

Cohete Suárez en un tramo del RallyRacc

Después de repasar cuatro temporadas de éxitos, resulta tentador escoger un único año y proclamarlo como el mejor. Pero los números permiten una lectura más interesante.

Si el criterio es la superioridad deportiva, 2025 sobresale claramente. Škoda ganó todas las pruebas puntuables del calendario, colocó a sus dos principales pilotos en las dos primeras posiciones del campeonato y aseguró con autoridad el título de marcas.

Si lo que se valora es la capacidad para superar dificultades, 2024 tiene un mérito especial. La marca retuvo su corona pese a perder el título de pilotos frente a Toyota y terminó imponiéndose por apenas dos puntos.

Y si se analiza la fortaleza del proyecto a largo plazo, 2026 ofrece probablemente la mejor demostración de madurez. Con cambios importantes en su estructura y una competencia que volvió a recortar distancias, Škoda consiguió mantener la velocidad, asegurar anticipadamente el campeonato de pilotos y completar otro doblete en Catalunya.

No es necesario que 2026 haya sido el año más dominante para considerarlo uno de los más importantes. De hecho, quizá el verdadero valor de esta última corona esté precisamente ahí: en demostrar que el proyecto puede seguir ganando incluso cuando ya no es posible repetir el pleno casi irrepetible de 2025.

¿Y ahora qué? Los desafíos de Škoda para 2027

Cuatro títulos consecutivos obligan inevitablemente a mirar hacia delante. Porque después de ganar tanto, la pregunta deja de ser únicamente cómo se consiguió y pasa a ser qué puede venir a continuación.

El primer reto será evidente: mantener el liderazgo en un campeonato donde Toyota ha demostrado estar cada vez más cerca. La marca japonesa ya fue capaz de llevarse el título de pilotos en 2024 y en 2026 volvió a ser el principal rival de Škoda entre los fabricantes.

También habrá que prestar atención a Lancia y Hyundai, dos marcas que han aumentado su protagonismo en el S-CER y que podrían elevar todavía más el nivel competitivo de cara a la próxima temporada.

Otro interrogante será la continuidad del proyecto deportivo. Por ahora, Škoda España no ha confirmado públicamente su alineación para 2027, por lo que queda por conocer cómo evolucionará su estructura, qué papel tendrá Nuria Pons y cuáles serán los próximos objetivos de Suárez.

En el caso del asturiano, la cuestión va más allá de seguir ganando campeonatos nacionales. Después de sus éxitos en España y de actuaciones destacadas en pruebas internacionales, resulta inevitable preguntarse si ha llegado el momento de asumir un programa más ambicioso fuera de nuestras fronteras.

El propio Suárez ha reconocido recientemente que mantiene vivas sus inquietudes internacionales, aunque todavía no existe un anuncio oficial de nuevos compromisos deportivos para 2027.

Mientras tanto, Škoda dispone de una base difícil de mejorar: cuatro títulos consecutivos de marcas, cuatro coronas de pilotos junto a Suárez y un Fabia RS Rally2 que sigue demostrando su competitividad.

El desafío ya no consiste simplemente en volver a ganar. Consiste en prolongar una etapa que empieza a ser histórica sin dejar de evolucionar.

Porque 2025 pudo ser el año perfecto en resultados y 2026 el de la confirmación definitiva del proyecto. Y precisamente ahí reside la dimensión de lo conseguido por Škoda: después de cuatro temporadas, todavía hay argumentos para pensar que su historia en el S-CER tiene capítulos por escribir.

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