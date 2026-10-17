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RallyRACC 2026: Škoda conquista su cuarta corona y Cohete Suárez acaricia la victoria

El francés Hugo Margaillan se impuso a 'Cohete' Suárez en un RallyRACC de infarto, donde Škoda conquistó su cuarto título consecutivo de marcas del S-CER tras un dramático desenlace en Salou.

Pol Hermoso

Editado: 17 oct 2026, 17:15

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Hay finales de temporada que parecen escritos de antemano. Y después está lo que ha sucedido este sábado en las carreteras de Catalunya, donde el RallyRACC ha necesitado hasta su último kilómetro para decidir un vencedor. Hugo Margaillan y Bastien Dumas se han llevado la victoria absoluta en la 61ª edición de la prueba catalana, después de un duelo apasionante contra Jose Antonio 'Cohete' Suarez y Alberto Iglesias que terminó resolviéndose por apenas 2,7 segundos a favor de los franceses.

Pero si Margaillan se llevó el triunfo, Škoda fue otra de las grandes triunfadoras del fin de semana. La marca checa conquistó su cuarto título consecutivo de fabricantes del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), completando así otro doblete de campeonatos junto a la corona de pilotos que Suárez ya había asegurado en Llanes. Un desenlace que confirma el extraordinario dominio que Škoda mantiene en el certamen nacional desde 2023.

Y aunque a 'Cohete' se le escapó la victoria absoluta por un suspiro, su segunda posición tuvo sabor a triunfo. El asturiano, que llegaba a Catalunya sin la presión de luchar por el título individual, fue de menos a más durante el fin de semana, remontó hasta la pelea por la victoria y terminó como el mejor representante del S-CER, puesto que Margaillan, participante francés ajeno a la clasificación del certamen, no le restaba puntos en el campeonato español.

Todo ello en un RallyRACC que tuvo un protagonista inesperado en su desenlace. Sergi Pérez y Axel Coronado parecían tener la victoria bajo control, después de dominar buena parte de la competición con su Toyota GR Yaris Rally2, pero un problema con la válvula de una rueda les hizo perder más de tres minutos a solo cuatro especiales del final. Lo que parecía destinado a ser su primer triunfo en el S-CER acabó convirtiéndose en una batalla a varias bandas que hizo vibrar las carreteras de Tarragona hasta el último metro.

Finalmente, Iván Ares y Borja Rozada completaron el podio absoluto con Toyota, a 32,4 segundos del ganador, por delante de Pepe López y David Vázquez, cuartos con Hyundai. Un desenlace especialmente cruel para Pérez, que terminó séptimo después de haber sido el hombre a batir durante gran parte del rally.

Škoda completa otro año de éxitos: cuatro títulos consecutivos de marcas

El RallyRACC llegaba con el título de pilotos ya decidido, pero con una última gran batalla pendiente entre fabricantes. Škoda afrontaba la cita catalana con 445 puntos, 32 más que Toyota, y la posibilidad de conseguir su cuarta corona consecutiva de marcas.

Un objetivo que parecía relativamente cercano, pero que no estaba matemáticamente asegurado. La marca japonesa contaba con Iván Ares, Sergi Pérez y Sergi Francolí para intentar una remontada que exigía un resultado prácticamente perfecto.

Sin embargo, la regularidad de los diferentes Škoda Fabia RS Rally2, encabezados por Suárez, terminó decantando la balanza a favor de la firma checa. El asturiano fue segundo absoluto y primero a efectos de puntuación del S-CER, mientras que otros representantes de la marca también consiguieron llevar sus coches hasta la meta de Salou.

De esta manera, Škoda encadena cuatro campeonatos de marcas consecutivos, desde 2023 hasta 2026, un periodo de dominio en el que el Fabia RS Rally2 se ha consolidado como una de las referencias del automovilismo español.

Además, la corona de este año tiene un valor especial. El proyecto ha vivido cambios a lo largo de la temporada, pero ha conseguido mantener su competitividad y cerrar otro curso con los dos grandes títulos en su poder.

Suárez, por su parte, puso palabras a una temporada que difícilmente podría haber terminado con un balance más positivo: "Pedirle a 2027 que sea una temporada tan buena como 2026 y 2025", reconoció el asturiano, antes de agradecer el trabajo de quienes lo rodean: "Tengo el mejor coche, el mejor equipo, las mejores ruedas. Con ellos, todo es más fácil".

De la exhibición de Sergi Pérez al duelo final entre Margaillan y Suárez

La historia de este RallyRACC comenzó el viernes con un nombre propio: Sergi Pérez. El piloto catalán y Axel Coronado fueron los más rápidos en las dos pasadas por Riudecanyes, primero con luz natural y posteriormente de noche, para terminar la jornada con 8,2 segundos de ventaja sobre Margaillan y 8,5 sobre Ares.

El piloto de Toyota llegaba dispuesto a aprovechar el factor local y lo demostró desde el primer tramo. Mientras tanto, Suárez no terminaba de encontrar las mejores sensaciones con su Škoda Fabia RS Rally2 y cerraba la primera etapa en cuarta posición, a 12,1 segundos de la cabeza.

La mañana del sábado tampoco cambió demasiado el guion. Pérez volvió a imponerse en Savallà-Conesa y El Montmell, este último puntuable como TC+, aumentando su ventaja hasta los 15 segundos. Por detrás, Ares y Margaillan protagonizaban una intensa pelea por la segunda posición, mientras Suárez permanecía al acecho.

Pero los rallyes tienen esa capacidad de cambiarlo todo cuando menos se espera.

En la segunda pasada por Savallà-Conesa, el TC7, Pérez sufrió la pérdida de una válvula de una rueda de su Toyota, lo que le obligó a detenerse para cambiarla. Más de tres minutos perdidos y, con ellos, desaparecieron prácticamente todas sus opciones de victoria.

Ares heredó entonces el liderato, aunque con una ventaja de apenas 2,1 segundos sobre Margaillan. Suárez, que empezaba a recuperar sensaciones, se colocó tercero, a solo 4,9 segundos de la cabeza. De repente, tres pilotos volvían a tener opciones de ganar.

El francés aprovechó la siguiente especial, Querol-Les Pobles, para dar el golpe y colocarse primero por únicamente dos décimas sobre Ares. La lucha estaba completamente abierta, pero todavía quedaba otro giro inesperado.

En El Montmell, penúltimo tramo del rally, Ares sufrió un pinchazo que le hizo perder alrededor de medio minuto y le apartó definitivamente de la pelea. Suárez, por su parte, marcó el mejor tiempo y consiguió recortar diferencias con Margaillan.

Así llegaron al último tramo urbano de Salou: el francés lideraba con cuatro segundos de ventaja sobre 'Cohete'. Apenas 1,55 kilómetros separaban a ambos pilotos de la victoria.

Y aunque Pepe López fue el más rápido en las calles de Salou, la verdadera batalla estaba en los cronómetros de los dos primeros. Suárez consiguió recuperar 1,3 segundos a Margaillan en la especial definitiva, pero no fue suficiente para darle la vuelta a la clasificación.

El francés cruzó la meta como ganador del RallyRACC, con un tiempo total de 1:11:40.5, y el asturiano se quedó a únicamente 2,7 segundos de repetir su victoria de 2025.

Un desenlace espectacular para una prueba que, después de recuperar su configuración íntegramente asfaltada, volvió a demostrar por qué ocupa un lugar especial en la historia de los rallyes españoles.

Resultados del RallyRACC Catalunya 2026: clasificación final

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1º Hugo Margaillan Hyundai i20 N Rally2 1:11:40.5 2º Cohete Suárez Škoda Fabia RS Rally2 +2,7 s 3º Iván Ares Toyota GR Yaris Rally2 +32,4 s 4º Pepe López Hyundai i20 N Rally2 +46,1 s 5º Jorge Cagiao Lancia Ypsilon HF Rally2 +1:15,6 6º Sergi Francolí Toyota GR Yaris Rally2 +1:36,5 7º Sergi Pérez Toyota GR Yaris Rally2 +3:02,3 8º Alejandro Mauro Škoda Fabia RS Rally2 +4:46,2 9º Albert Orriols Škoda Fabia RS Rally2 +6:14,9 10º Nuria Pons Škoda Fabia RS Rally2 +6:26,4

El resultado puso punto final a una temporada del S-CER que ha vuelto a tener en 'Cohete' Suárez a su gran referencia y a Škoda como la marca a batir. Esta vez, el asturiano no pudo despedirse con una victoria absoluta, pero sí con un nuevo título de fabricantes, el cuarto consecutivo para la firma checa.

Y quizá esa sea la mejor manera de resumir el año: incluso cuando Škoda no gana un rally, sigue encontrando la forma de ganar campeonatos.

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