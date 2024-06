El TT de la Isla de Man rompe las barreras de la salud mental

La superación de las barreras de la salud mental en el deporte ha ganado importancia en los últimos años, a medida que más y más atletas han hablado públicamente de sus problemas personales.

Por ejemplo, el reconocido piloto de Fórmula 1, Lando Norris, ha sido una de las voces más destacadas a la hora de destigmatizar la salud mental en el mundo de las carreras. Pero parece que el automovilismo podría hacer más, sobre todo porque muchos campeonatos siguen sumando peso a sus calendarios y aumentando la presión sobre quienes trabajan en el sector.

El hecho de que el automovilismo siga siendo una industria dominada por los hombres no ayuda. En el Reino Unido, el porcentaje de hombres a los que el Servicio Nacional de Salud (NHS) remite para recibir ayuda psicológica es sólo del 36%, según datos de Mental Health UK.

Según el Men's Health Forum, el 46% de los hombres se avergonzaría de contar a su jefe un problema de salud mental que pudiera tener. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte en el Reino Unido entre los hombres menores de 50 años y tienen tres veces más probabilidades que las mujeres de terminar con su vida por decisión propia.

Está claro que las actitudes y expectativas depositadas en los hombres siguen pesando demasiado hacia una mentalidad anticuada. Y podría decirse que, en términos de imagen, el TT de la Isla de Man se ha unido a esa visión de hombres duros haciendo cosas duras.

La realidad, por supuesto, es muy distinta. El Fondo Benéfico Dan Kneen, asociado ahora con Rock2Recovery para crear TORQ, es una nueva iniciativa que pretende derribar esas barreras.

TORQ es un innovador servicio de asistencia social creado para ayudar a los afectados por graves incidentes sucedidos durante las carrera en el circuito TT. La iniciativa ayudará a los competidores que han sufrido lesiones graves y problemas de salud mental relacionados con los largos periodos de recuperación, así como a los que están superando la pérdida de alguien.

El Fondo Benéfico Dan Kneen se creó a raíz de la trágica muerte del piloto en el TT en 2018 y continúa su labor en su honor. El Fondo, dirigido por la pareja de Kneen, Leanne, siente que a través de TORQ "puede contribuir de una manera más útil" para ayudar a las personas dentro de las carreras.

Rock2Recovery fue fundada por los exmarines Jamie Sanderson y Jason Fox, ambos licenciados por motivos médicos. La organización benéfica trabaja principalmente con veteranos y personal de los servicios de emergencia, pero las heridas físicas y mentales a las que ayuda también son bastante comunes entre los pilotos de las conocidas como carreras de carretera.

Lee Johnston en el TT en su camino hacia la victoria en Supersport en 2019 Foto: TT de la Isla de Man

Un piloto que ya se ha beneficiado de la ayuda de Rock2Recovery es el ganador del TT de Supersport Lee Johnston. El piloto del Ulster sufrió graves lesiones en el North West 200 del año pasado y aunque ha logrado avances significativos en su recuperación, no ha podido competir desde entonces.

Johnston ha sido muy abierto al hablar de sus problemas de salud mental durante este tiempo y dice que TORQ "significa mucho" para él, dado lo mucho que se ha beneficiado del apoyo de Rock2Recovery.

Cuando Motorsport.com le comentó a Johnston que esta iniciativa parece estar derribando barreras que quizás se habían mantenido durante demasiado tiempo en el TT, dijo: "Eso es lo más importante. El hecho de que algo haya sido así durante 50 años no significa que sea lo correcto".

"Ese es el mayor cambio. Va a ser genial para todos. Creo que hay un montón de cruces entre los Marines y lo que hacemos. Sé que nadie nos está disparando, pero los factores de riesgo y los niveles de estrés, la toma de decisiones en momentos muy, muy vitales, y cosas así... hay muchas cosas que muy similares".

"El trauma posterior es muy parecido. Hablé con otro psicólogo antes de hablar con estos chicos, que casualmente también era marine. Hay muchos puntos en común, de los que antes no tenía ni idea".

El problema de que los atletas profesionales hablen abiertamente de sus problemas de salud mental es la idea que tienen algunos de que hacen algo con lo que muchos sólo sueñan y ganan mucho de dinero con ello (aunque nadie que compita en el TT lo hace para hacerse rico, dado que los premios son muy bajos, sobre todo comparados con el peligro que se asume). Por lo tanto, consideran que eso no merece ni respuestas. Y, aunque comparar el fútbol profesional, por ejemplo, con el trabajo que se hace un hospital no tiene nada que ver, eso no debería significar que la salud mental de alguien sea menos 'válida'.

Para Johnston, oír hablar de esas similitudes en lo que él ha pasado en comparación con los Marines con los que ha hablado le ofreció un consuelo que, señala, podría ser de vital importancia para todos.

"Sí, al 100%", añade. "Pero siempre es así. Cualquiera que esté sufriendo piensa que está solo todo el tiempo. Piensan que son la única persona que está pasando por eso. Eso es parte del problema. Una vez que hablas con estas personas y lo entiendes, y ni siquiera en tu propio caso, sino en otros ámbitos de la vida, es muy, muy similar".

"Lo importante es que, sea cual sea el problema, alguien habrá pasado por él antes. Uno pensaría que tenemos el tiempo suficiente como para pensar que no somos la primera persona que sufre esto, y eso es un poco lo que uno siente al principio, supongo".

TORQ también estará disponible para los comisarios, que siempre son los primeros en llegar al lugar de un incidente grave. Nunca se insistirá lo suficiente en lo vital que es este ejército de voluntarios vestidos con monos naranjas para el desarrollo de los eventos automovilísticos. Y TORQ se está asegurando de que van a ser atendidos, en caso de que lo necesiten.

Johnston (en la foto en 2019) ha hablado abiertamente de sus propios problemas de salud mental y elogia la iniciativa TORQ. Foto: Stephen Davison

Esa iniciativa llega cuando el TT, una de las carreras más peligrosas del mundo con más de 200 víctimas mortales desde su creación en 1907, se esfuerza continuamente por mantener los estándares de seguridad de los pilotos lo más altos posible.

A principios de este año, el TT anunció una nueva iniciativa para mejorar la preparación física y mental de los pilotos. A medida que TORQ vaya despegando y cobrando impulso, Johnston espera que se convierta en un servicio que los pilotos utilicen igual que lo harían con la fisioterapia. Sobre todo, espera que ponga fin a algo que los expilotos han tenido que soportar debido a las percepciones sociales sobre lo que debe ser una carrera de motos.

"Creo que sólo el hecho de que todo el mundo... si quieren utilizar esto de la misma manera que van al fisioterapeuta, sería [genial]", dijo Johnston, que este año forma parte de la cobertura de radio y TV del TT. "Probablemente, dentro de cinco años miraremos atrás y diremos '¿por qué no hicimos esto antes?".

"Hablas con muchos expilotos que han sufrido, pero está bien decir que has sufrido cuando has acabado, pero no cuando estás corriendo. Así que espero que así sea [que los pilotos empiecen a hablar más]".

La concienciación sobre la salud mental no termina cuando la página del calendario pasa a junio. Que un evento como el TT, a través del incansable trabajo de la Dan Kneen Charitable Fund y Rock2Recover a través de TORQ, esté tratando de cambiar su narrativa, sólo puede tener un efecto positivo en el motociclismo en general.

Y, a su vez, es de esperar que inspire a los que están se sientan en los bancos de hierba y en las gradas a sentirse lo suficientemente seguros mientras ven las carreras a hablar también.