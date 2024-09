Positivo en un control antidopaje: sanción ejemplar a un campeón de F4

El que fuera campeón de la Fórmula 4 de Alemania en la temporada 2016, Joey Mawson, recibió una inhabilitación en su licencia durante tres años debido a un positivo en un control antidopaje rutinario durante el 13 de mayo de 2023. Algunos meses después, el australiano recibió la notificación de la autoridad deportiva nacional responsable, la Sports Integrity Australia, e hizo una declaración pública.

"No se me permite participar en deportes que hayan introducido un código antidopaje conforme con el Código Mundial Antidopaje [Código AMA] hasta el 13 de mayo de 2026", declaró.

Joey Mawson tuvo que detener todo su programa, aunque hizo públicos algunos detalles sobre los antecedentes y las consecuencias de su positivo en el control antidopaje: "Ha sido un momento muy difícil para mí, para mi familia, que ha sacrificado tanto y ha trabajado tan duro para darme la oportunidad y el sueño que estoy viviendo".

"El momento más oscuro de mi vida"

Desde que conoció la noticia de que no podría volver a competir, a sus 28 años vive, según sus propias palabras, "las horas, días y meses más oscuros" de su vida: "Una pesadilla de la que no pude despertar durante meses. Lo peor fue saber que había defraudado a mis padres, a mi equipos, a mis patrocinadores, a mis dirigentes, y a todos los que me rodeaban con mi error".

"Realmente me devastó y me dejó en un estado mental dañado, y devastado durante mucho tiempo", dijo el australiano. "Me gustaría pedir sinceras disculpas a todas las personas a las que defraudé, incluidos los aficionados".

Ahora parece que llegó el momento para que el campeón de la Fórmula 4, que se impuso a Mick Schumacher en la temporada 2016, revele más detalles sobre su acusación de dopaje. Su novia "había tomado el suplemento para su propio entrenamiento para mejorar su estado cardíaco, era en quien confiaba y que creía que velaba por mis intereses".

Joey Mawson encargó el suplemento en Amazon, llamado 'Mildronate', y no recibió "ninguna advertencia de que estaba prohibido por la AMA, ni ninguna indicación de que no estaba autorizado para atletas". De hecho, la sustancia, también conocida como 'Meldonium', está en la lista de dopaje desde principios de 2016.

Joey Mawson "nunca tuvo intención de doparse"

El 14 de marzo de 2023 comenzó a tomar el preparado, que tiene un efecto potenciador en el rendimiento. El principio activo, que no está autorizado en Alemania, también reduce la fase de recuperación y aumenta la motivación: "Mi intención siempre fue tomarlo para mis entrenamientos, y mi mayor error [la negligencia no es excusa para un atleta, pero es mi verdad] es que no comprobé si el fármaco estaba autorizado para las competiciones y no figuraba en la lista de prohibidos".

"Nunca tuve la intención de tomar la droga para mejorar en mis carreras. El riesgo y las consecuencias para un piloto que lo toma para tener un beneficio mínimo en el rendimiento general no tiene ningún sentido", explicó. "Ahora tengo que pagar las consecuencias de este error perdiendo tres años de mi carrera y dañando mi reputación".

Casos de dopaje en el automovilismo

Joey Mawson no es el primer piloto acusado de dopaje. Uno de los ejemplos más conocidos es el Tomas Enge, que dio positivo por cannabis tras una carrera de Fórmula 3000 en Budapest en 2002 y perdió por ello el título de campeón en favor de Sébastien Bourdais. Diez años después, el checo volvió a causar revuelo cuando se le detectó una sustancia prohibida en un control antidopaje, y fue expulsado de las competiciones hasta nuevo aviso tras estar en el Campeonato del Mundo de GT1.

En 2015, Franck Montagny dio positivo por cocaína. El francés, que participó en siete grandes premios de Fórmula 1 con Super Aguri en 2006, fue inhabilitado durante dos años, mientras que Nick Leventis no pudo competir durante cuatro temporadas tras dar positivo por esteroides anabolizantes.

Aunque la mayoría de los pilotos pusieron fin a sus trayectorias tras dar positivo en un control antidopaje, Joey Mawson quiere seguir adelante: "Quiero volver a las carreras después del 13 de mayo de 2026. Me encantan las carreras, mi pasión nunca morirá, lo echo de menos cada día, y espero que algún día pueda volver a sentarme en un coche de carreras".

