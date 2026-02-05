NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Un Ryan Preece emocionado no pudo evitar llorar e incluso soltar una palabrota como celebración al proclamarse vencedor del Clash de la NASCAR Cup Series 2026, en el Bowman Gray Stadium. El 'Madhouse' hizo honor a su nombre, ya que la carrera, que ya se había pospuesto varios días debido a la nieve, contó con un récord de 17 banderas amarillas, y terminó con neumáticos para lluvia después de que el aguanieve cayera sobre la pista a mitad de carrera, alrededor de la vuelta 100.

Preece condujo el coche #60 hasta una reñida victoria sobre William Byron y Ryan Blaney. Daniel Suárez terminó cuarto, Denny Hamlin quinto, Chase Briscoe sexto, Austin Dillon séptimo, Chris Buescher octavo, Ross Chastain noveno y Alex Bowman décimo.

"No sé ni qué decir. Para ser sincero, ha sido un camino jodidamente largo", dijo Preece mientras intentaba contener las lágrimas en la Victory Lane. "Es el Clash, pero tío, han sido años y años de esfuerzo. Estoy muy agradecido a Brad Keselowski, Kroger, Coca Cola, todos nuestros socios... Hace dos años, no pensaba que iba a tener trabajo. Pensaba que iba a volver a mi casa en Connecticut. Estoy muy, muy emocionado".

Preece se unió a Jeff Gordon y Denny Hamlin como los únicos pilotos que han ganado el Clash antes de lograr su primera victoria oficial, es decir, en una carrera puntuable para el campeonato.

Al comienzo de la carrera, Larson y Byron trabajaron juntos para controlar los dos carriles del óvalo, y Larson dominó la primera parte. La primera bandera amarilla se produjo en la vuelta 41, cuando el deshielo se filtró bajo la barrera SAFER y descendió por la pista.

Finalmente, ya con bandera verde, Briscoe llegó para romper el doblete de Hendrick, adelantando a Byron por el segundo puesto. A continuación se produjo un accidente en cadena, cuando Logano chocó contra Chastain, que impactó contra Blaney, quien hizo lo propio contra Wallace, y envió al #23 a dar vueltas de campana.

Briscoe se mantuvo firme en el exterior en la reanudación que siguió, pero finalmente cayó al tercer puesto. El primer cambio de líder se produjo en la vuelta 71, cuando Byron superó a Larson, con Briscoe siguiéndole. Larson comenzó a retroceder en la clasificación y descendió hasta la décima posición en el descanso de mitad de carrera.

La siguiente bandera amarilla fue por Cindric, que dio una vuelta de campana tras un contacto con Van Gisbergen. SVG expresó su frustración, indicando que el incidente era una venganza. También se mostró en desacuerdo con su antiguo compañero de equipo, Suárez, diciendo: "Supongo que está emocionado por no ser mi compañero de equipo. Ahora puede golpearme".

Esos excompañeros tuvieron más enfrentamientos en la primera mitad de la prueba. En la pausa de mitad de carrera, Suárez comenzó a intercambiar golpes con Wallace bajo bandera amarilla y dijo por radio: "Voy a patearle el culo. Y dile al #97 que voy a por él".

Byron acabó perdiendo el liderato ante el dúo de JGR formado por Briscoe y Gibbs, y el segundo le arrebató el liderato al primero justo antes del descanso.

El mal tiempo llega a mitad de carrera y se ponen los neumáticos de lluvia

En la bandera amarilla, Gibbs lideraba por delante de Briscoe, Byron, Blaney y Hocevar. Durante la pausa, comenzó a caer aguanieve sobre la pista y la NASCAR detuvo la carrera para poner neumáticos de lluvia en todos los coches. Tras un pequeño retraso, finalmente dejaron que los pilotos volvieran al trazado.

En la resalida, los coches se dispersaron por toda la pista en busca de agarre. No tardó mucho en desatarse el caos, ya que Hamlin, Larson y Preece entraron en barrena. La siguiente reanudación fue un poco más tranquila y Briscoe tomó el mando. Los coches corrían muy lejos de la pista, ya que descubrieron que el carril más rápido era el que estaba cerca del muro.

Josh Berry, que había ganado la LCQ esa misma noche, chocó contra el muro y se detuvo, lo que obligó a sacar otra bandera amarilla. La siguiente se produjo por un incidente en el que se vio involucrado Cindric, que bloqueó brevemente la pista. Hocevar se puso en cabeza en la siguiente reanudación, adelantando a Briscoe.

Mientras luchaban por el liderato, Hamlin dio una vuelta de campana delante de ellos, lo que provocó otra 'caution'. Hubo incidentes anteriores, en los que se vieron involucrados Gibbs y luego Blaney, pero la NASCAR mantuvo la bandera amarilla, ya que pudieron seguir rodando.

Accidente en el que se vieron involucrados Ty Gibbs y Chase Elliott Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

La reanudación fue muy reñida, pero la siguiente bandera amarilla fue por A. Dillon, que dio una vuelta de campana. En la siguiente, Van Gisbergen se abrió paso a la fuerza hasta ponerse en cabeza, mientras Elliott trompeaba.

Una vez más, el piloto del interior obtuvo la ventaja cuando Preece se abrió paso a la fuerza por delante de SVG para ponerse en cabeza antes de que Logano y Hamlin hicieran un trompo. SVG recuperó el liderato por la parte inferior en la siguiente reanudación, cuando Gibbs trompeó. Hocevar fue uno de los que se vio involucrado, perdiendo parte de su guardabarros delantero derecho.

El neozelandés optó por la fila interior y mantuvo el liderato en la siguiente salida. Por primera vez en mucho tiempo, los pilotos se pusieron en fila india y Larson se detuvo mientras comunicaba por radio que se había quedado sin combustible. A medida que la pista comenzaba a secarse, SVG pareció perder parte de su ventaja y cayó algunos puestos, mientras Preece tomaba el mando.

Otro piloto de Hendrick se quedó sin combustible, esta vez Elliott. En la siguiente reanudación, Briscoe hizo girar a SVG, provocando un accidente múltiple en el que también se vieron involucrados Zilisch y Wallace.

A 35 vueltas del final, la NASCAR llevó a todos los coches al pitlane para que todos se aseguraran de tener suficiente combustible en el depósito. Tanto Hocevar como Reddick intentaron poner neumáticos lisos, pero Dirección de Carrera les dijo que no podían hacerlo.

Preece siguió liderando, mientras que Byron pasó a la posición de perseguidor. A 20 vueltas del final, Wallace hizo girar a Hocevar en lo que pareció ser intencionado. Blaney pasó a la segunda posición en la reanudación, mientras que Larson chocó en el centro de la pista tras colisionar con Gibbs y Busch. En la recta final, Byron intentó desesperadamente alcanzar a Preece, pero no lo consiguió y el Ford #60 de RFK Racing consiguió la primera victoria de Roush en el Clash de pretemporada desde 1999.

