Cómo los pilotos de NASCAR están quitando nieve para disputar el Clash

Continúan los preparativos en el estadio Bowman Gray para la carrera de pretemporada de la NASCAR Cup Series del miércoles (si el tiempo lo permite). La prueba de exhibición conocida como el 'Clash' ya se ha retrasado varios días, debido a las históricas nevadas que han caído en toda Carolina del Norte.

La pista ya ha sido despejada de nieve, pero continúan los trabajos en las gradas y las zonas circundantes, ahora que las temperaturas finalmente han superado los cero grados, al menos durante el día.

Entre los que ayudan a retirar la nieve se encuentran dos pilotos de la NASCAR. El ganador de las 500 Millas de Daytona, Ricky Stenhouse Jr. (#47 de Hyak Motorsports Chevrolet), y Todd Gilliland (#34 de Front Row Motorsports Ford) se encuentran entre los que han viajado a Winston-Salem para ayudar en la limpieza.

Stenhouse había dicho que quería ayudar a retirar la nieve de las gradas que rodean el histórico óvalo corto, de un cuarto de milla, y el lunes cumplió su palabra y estuvo allí, con la pala en la mano. Gilliland explicó en entrevistas que, después de que Stenhouse se ofreciera como voluntario, básicamente le reclutó a él para que se uniera en la labor.

La pista tiene capacidad para 17.000 espectadores, y la mayor parte del recinto está rodeado por varias gradas, a excepción de las curvas 3 y 4, donde se encuentra el edificio del 'fieldhouse'.

Es posible que la NASCAR hubiera podido celebrar la carrera antes del miércoles, pero eso habría sido a expensas de la asistencia de los aficionados. Justin Swilling, director de proyectos de la NASCAR para The Clash, dijo recientemente en una videoconferencia que los responsables no querían celebrar el evento con las gradas vacías.

"Exploramos todas las posibilidades, pero al final, estamos aquí para los aficionados, y queremos asegurarnos de que sean una pieza fundamental", dijo Swilling. "Cada vez que alguien viene al Madhouse para un evento, son tanto los aficionados como los competidores los que lo convierten en un espectáculo. Así que exploramos todas las posibilidades, pero al final quisimos darnos mucho tiempo y también quisimos dárselo a la comunidad, para superar las últimas tormentas que hemos tenido".

El año pasado, Gilliland se clasificó para la carrera principal del Clash tras conseguir el quinto y último puesto de corte en su carrera clasificatoria. Tras salir en vigésima posición, terminó decimocuarto en la prueba principal, de 200 vueltas.

La experiencia de Stenhouse en Bowman Gray en 2025 fue un poco más accidentada. Se enfrentó al favorito local, Burt Myers, en su carrera clasificatoria, y provocó que éste se estrellara contra el muro durante la última oportunidad de clasificación. Stenhouse no logró pasar a la carrera principal, terminando séptimo en la LCQ (los dos primeros avanzan), y fue el villano de la noche a los ojos de muchos aficionados. Desde entonces, él y Myers han aprovechado su rivalidad amistosa antes de la carrera de 2026 para colaborar en un vídeo promocional.

