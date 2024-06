Martin Truex Jr. se retirará de la NASCAR Cup a finales de 2024

Martin Truex Jr., de 43 años, ha pensado varias veces en retirarse de la NASCAR Cup en los últimos años, lo que le ha había hecho firmar renovaciones por un sólo año con el equipo Joe Gibbs Racing, para así aplazar su decisión cada año todo lo posible.

Pero este viernes 14 de junio de 2024 en el Iowa Speedway, Truex hizo oficial su decisión: dejará el JGR #19 Toyota al final del año, independientemente de cómo vaya su temporada.

"Supongo que la noticia ha estado en Internet toda la semana, así que ustedes ya lo saben y yo no sé por qué estoy aquí", dijo un visiblemente nervioso Truex al comienzo de su rueda de prensa. "Sólo estoy aquí para haceros saber a todos que no volveré a competir a tiempo completo el año que viene".

"Estoy emocionado por el resto del año, obviamente. Significa mucho para mí ver a Johnny Morris (propietario del patrocinador Bass Pro Shops) aquí. Me ha apoyado mucho. No habría podido lograr nada de lo que he logrado sin él".

"Ha sido increíble. Ha sido un viaje increíble. Estoy entusiasmado con el futuro. Aún no estoy seguro de cómo será, pero me siento bien con mi decisión".

Aún así, Truex dijo que había sido "un verdadero honor" trabajar con todos los miembros y los propietarios de los equipos a lo largo de toda su carrera.

"No me iré. Seguiré por aquí", insistió Truex. "Vamos a hacer algunas cosas juntos y a divertirnos".

Truex sigue sin ganar en lo que va de 2024, pero ocupa el quinto puesto en la clasificación de la NASCAR Cup y está bien posicionado para volver a entrar en los playoffs.

El veterano piloto se unió a JGR al comienzo de la temporada 2019. Ha conseguido 34 victorias al máximo nivel - 32 han llegaron desde la temporada 2015 - y terminó por detrás de la quinta posición solo tres veces en los últimos 10 años. Ganó su único campeonato con Furniture Row Racing en 2017.

El campeón de 2017 Martin Truex Jr, Toyota de Furniture Row Racing. Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

"Obviamente, hemos tenido un tremendo respeto por Martin", dijo el propietario de JGR, Joe Gibbs. "Hice todo lo que pude para retenerlo. Creo que tenemos a dos personas de 40 años en el mejor momento de sus carreras en este momento ".

La carrera deportiva de Truex en la NASCAR Cup ha durado casi 20 años y 673 carreras disputadas. Su primera victoria llegó en 2007 en su circuito de casa, Dover (Del.) Motor Speedway. Ha conseguido la victoria en algunas de las carreras más importantes de la competición, incluyendo un par de triunfos en la Coca-Cola 600, una victoria en la Southern 500 y cinco en circuitos de carretera (cuatro en Sonoma).

Truex ganó dos títulos consecutivos de la Xfinity Series en 2004 y 2005 con Chance 2 Motorsports y dio el paso a la NASCAR Cup con Dale Earnhardt Inc. que finalmente se fusionó con Chip Ganassi Racing.

Más tarde condujo para Michael Waltrip Racing antes de unirse a Furniture Row en 2014. El equipo cerró sus puertas después de 2018, y Truex se fue a JGR, donde ha estado hasta ahora.

También ha disputado tres carreras en la Truck Series, con una victoria, otros cinco triunfos en lo que ahora es ARCA East y un par de victorias en la ya desaparecida International Race of Champions.

Declaración de Toyota sobre la decisión de Martin Truex Jr.

"Martin ha sido un feroz competidor, campeón y leal amigo de Toyota y TRD durante más de una década. Es el único piloto de NASCAR que ha ganado carreras con un Toyota Camry entre las tres organizaciones de equipos de carreras diferentes, un logro extraordinario".

"Su personalidad genuina y su rendimiento constante le han convertido en uno de los favoritos de los aficionados y en alguien a quien echaremos mucho de menos en la pista cada semana. Los logros de Martin en las carreras ponen de relieve su talento como piloto, y su excelente trabajo fuera de la pista también con la Fundación Martin Truex Jr. demuestra la increíble persona que sigue siendo".

"Martin es un futuro miembro del Salón de la Fama, y alguien a quien siempre tendremos el honor de llamar parte de la familia del Equipo Toyota", concluyó.