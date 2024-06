NASCAR Cup: Kyle Larson gana gracias a la estrategia en Sonoma

Muchas de las estrategias planificadas en la carrera de este domingo de la NASCAR Cup Series en Sonoma salieron mal, con siete banderas amarillas en las primeras 41 vueltas, y eso llevó al jefe de equipo de Kyle Larson, Cliff Daniels, a dejar en pista a su piloto el mayor tiempo posible en la Stage final, antes de hacer su última parada.

Una vez que el de Hendrick Motorsports finalmente paró, pasó al octavo lugar en la clasificación, pero con neumáticos mucho más nuevos se abrió paso a través del pelotón para tomar la delantera a 8 vueltas del final, de las 110 programadas. A partir de ahí, Larson terminó ganando por 4,258 segundos sobre Michael McDowell, después de que el ganador de la carrera de 2023, Martin Truex Jr., se quedara sin combustible al final cuando estaba segundo.

"No sabía lo que estábamos haciendo en cuanto a estrategia", dijo Larson después de la carrera. "Simplemente estaba ahí dando vueltas. No sé, estudiamos toda la estrategia, pero es como hacer los deberes. Realmente no sé lo que estoy viendo".



También comentó que fue ayudado por el esfuerzo de Truex para superar a Buescher por el liderato.

"Estoy agradecido de que tuviéramos suficiente agarre. Agradecido, también, de que esos chicos se pusieran a correr y Martin nunca se despegara realmente, hasta el punto de que yo pudiera quedarme atascado en tercera posición. Eso realmente salvó la carrera".



Es la tercera victoria de la temporada 2024 para Larson, la 26ª de su carrera deportiva y la segunda en su circuito de casa. Ya suma 20 triunfod desde que se unió a Hendrick Motorsports en la temporada 2021. Truex fue el primero en alcanzar al líder, Chris Buescher, a nueve vueltas del final y se puso en cabeza al salir de la curva 11, pero Larson, mucho más rápido, le pasó fácilmente para recuperar la primera posición en la vuelta 102.

Buescher terminó tercero, Chase Elliott fue cuarto y Ross Chastain cerró el Top 5. A.J. Allmendinger, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Christopher Bell y Todd Gilliland completaron el Top 10. Truex terminó 27º, el último coche en la vuelta del líder. Las estrellas de los Supercars, Cam Waters y Will Brown -ambos debutando en la Cup Series en la carrera-, tuvieron un día difícil. Brown terminó 31º, doblado hasta en 3 ocasiones, mientras que Waters se retiró de la carrera después de 66 vueltas con daños en la suspensión.