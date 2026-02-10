Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

45 coches se han inscrito en la edición de 2026 de las 500 Millas de Daytona, la 68ª de la prueba reina de la NASCAR Cup Series. La semana en el Daytona International Speedway, repleta de acción y conocida como 'Speedweek', también contará con las primeras carreras de la temporada de la NASCAR Craftsman Truck y la O'Reilly Auto Parts Series, así como de la ARCA Menard's Series, las otras tres divisiones del campeonato de 'stock cars'.

Ryan Preece viene de ganar la emocionante carrera de pretemporada de la NASCAR, el 'Clash', disputada en condiciones mixtas en Bowman Gray, por lo que todo el impulso está del lado del coche #60 de cara a Daytona. William Byron llega al arranque del curso con el objetivo de lograr un histórico triplete en la carrera más importante de la NASCAR, algo que nunca se ha conseguido antes. Kyle Larson es el actual campeón de la Cup Series y, este año, cada punto cuenta más, ya que se ha vuelto a cambiar el formato de decisión del título a algo similar al antiguo Chase.

Así, apunta los horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR Cup Series 2026, de toda la semana y de la carrera del domingo, y cómo verla en directo en televisión.

Horarios de la Speedweek de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 para España

Miércoles, 11 de febrero

16:00h - Libres 1 de la Daytona 500 de la Cup Series

Jueves, 12 de febrero

02:15h - Clasificación de las 500 Millas de Daytona de la Cup Series - Determina la pole y quién completa la primera fila

22:00h - Entrenamientos libres de la ARCA

23:00h – Entrenamientos libres de la NASCAR Trucks

Viernes, 13 de febrero

01:00h – Duels de la Daytona 500 de la Cup Series (60 vueltas cada uno) – Determina el resto de la parrilla, hasta completar 40 coches.

19:30h – Clasificación de la ARCA

21:00h – Clasificación de la NASCAR Trucks

22:30h – Libres de la NASCAR O'Reilly

23:30h – Libres 2 de las 500 Millas de Daytona de la Cup Series

Sábado, 14 de febrero

01:30h - Carrera de la NASCAR Trucks (100 vueltas)

16:00h - Clasificación de la NASCAR O'Reilly

18:00h – Carrera de la ARCA (80 vueltas)

21:00h – Libres 3 de la Daytona 500 de la Cup Series

23:00h - Carrera de la NASCAR O’Reilly (120 vueltas)

Domingo, 15 de febrero

20:30h – 68ª edición de las 500 Millas de Daytona (200 vueltas)

Cómo ver en directo por la tele las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026

La prueba reina de la NASCAR Cup Series, la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona que abre la temporada 2026, podrá verse en directo por televisión y a través de cualquier dispositivo desde España, gracias a DAZN.

La plataforma volverá a ser el hogar del principal campeonato de automovilismo de Estados Unidos este año. Así, la carrera, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero a partir de las 20:30h de la tarde, será retransmitida en DAZN por David Sánchez-Cañete y por Javier Quilón. Además, también se emitirán los Duels y las carreras de la O'Reilly y las camionetas, aunque sin retransmisión en español, solamente en versión original.

¿Quiénes compiten en la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona?

De los 45 coches inscritos, hay 36 participantes que tienen garantizada una plaza en las 500 Millas de Daytona 2026, y el único piloto a tiempo completo que debutará este año será Connor Zilisch, con el coche #88 de Trackhouse Racing.

También hay ocho pilotos con plazas abiertas, que se jugarán cuatro puestos disponibles hasta completar la parrilla de 40 coches. Una novena plaza libre también está asegurada a través de la Open Exemption Provisional, y será para el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson.

Otras inscripciones abiertas destacadas son las de Corey LaJoie para RFK Racing, Corey Heim para 23XI Racing, Chandler Smith para Front Row Motorsports y Justin Allgaier para JR Motorsports. Puedes encontrar la lista completa de inscritos para la Daytona 500 a continuación.

*Pilotos con inscripción abierta.