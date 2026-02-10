Ir al contenido principal

Previo
NASCAR Cup Daytona 500

Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona tendrá lugar este domingo, 15 de febrero. Apunta los horarios de toda la semana, la Speedweek, y cómo verla en directo en televisión.

Nick DeGroot Rubén Carballo Rosa
Editado:
AJ Allmendinger, Kaulig Racing Chevrolet

45 coches se han inscrito en la edición de 2026 de las 500 Millas de Daytona, la 68ª de la prueba reina de la NASCAR Cup Series. La semana en el Daytona International Speedway, repleta de acción y conocida como 'Speedweek', también contará con las primeras carreras de la temporada de la NASCAR Craftsman Truck y la O'Reilly Auto Parts Series, así como de la ARCA Menard's Series, las otras tres divisiones del campeonato de 'stock cars'.

Ryan Preece viene de ganar la emocionante carrera de pretemporada de la NASCAR, el 'Clash', disputada en condiciones mixtas en Bowman Gray, por lo que todo el impulso está del lado del coche #60 de cara a Daytona. William Byron llega al arranque del curso con el objetivo de lograr un histórico triplete en la carrera más importante de la NASCAR, algo que nunca se ha conseguido antes. Kyle Larson es el actual campeón de la Cup Series y, este año, cada punto cuenta más, ya que se ha vuelto a cambiar el formato de decisión del título a algo similar al antiguo Chase.

Recuerda:

Así, apunta los horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR Cup Series 2026, de toda la semana y de la carrera del domingo, y cómo verla en directo en televisión.

Horarios de la Speedweek de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 para España

Miércoles, 11 de febrero

16:00h - Libres 1 de la Daytona 500 de la Cup Series

Jueves, 12 de febrero

02:15h - Clasificación de las 500 Millas de Daytona de la Cup Series - Determina la pole y quién completa la primera fila

22:00h - Entrenamientos libres de la ARCA

23:00h – Entrenamientos libres de la NASCAR Trucks

Viernes, 13 de febrero

01:00h – Duels de la Daytona 500 de la Cup Series (60 vueltas cada uno) – Determina el resto de la parrilla, hasta completar 40 coches.

19:30h – Clasificación de la ARCA

21:00h – Clasificación de la NASCAR Trucks

22:30h – Libres de la NASCAR O'Reilly

23:30h – Libres 2 de las 500 Millas de Daytona de la Cup Series

Sábado, 14 de febrero

01:30h - Carrera de la NASCAR Trucks (100 vueltas)

16:00h - Clasificación de la NASCAR O'Reilly

18:00h – Carrera de la ARCA (80 vueltas)

21:00h – Libres 3 de la Daytona 500 de la Cup Series

23:00h - Carrera de la NASCAR O’Reilly (120 vueltas)

Domingo, 15 de febrero

20:30h – 68ª edición de las 500 Millas de Daytona (200 vueltas)

Cómo ver en directo por la tele las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026

La prueba reina de la NASCAR Cup Series, la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona que abre la temporada 2026, podrá verse en directo por televisión y a través de cualquier dispositivo desde España, gracias a DAZN.

La plataforma volverá a ser el hogar del principal campeonato de automovilismo de Estados Unidos este año. Así, la carrera, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero a partir de las 20:30h de la tarde, será retransmitida en DAZN por David Sánchez-Cañete y por Javier Quilón. Además, también se emitirán los Duels y las carreras de la O'Reilly y las camionetas, aunque sin retransmisión en español, solamente en versión original.

¿Quiénes compiten en la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona?

De los 45 coches inscritos, hay 36 participantes que tienen garantizada una plaza en las 500 Millas de Daytona 2026, y el único piloto a tiempo completo que debutará este año será Connor Zilisch, con el coche #88 de Trackhouse Racing.

También hay ocho pilotos con plazas abiertas, que se jugarán cuatro puestos disponibles hasta completar la parrilla de 40 coches. Una novena plaza libre también está asegurada a través de la Open Exemption Provisional, y será para el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson.

Otras inscripciones abiertas destacadas son las de Corey LaJoie para RFK Racing, Corey Heim para 23XI Racing, Chandler Smith para Front Row Motorsports y Justin Allgaier para JR Motorsports. Puedes encontrar la lista completa de inscritos para la Daytona 500 a continuación.

No. Piloto Equipo Coche
1 Ross Chastain Trackhouse Racing Chevrolet
2 Austin Cindric Team Penske Ford
3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet
4 Noah Gragson Front Row Motorsports Ford
5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet
6 Brad Keselowski RFK Racing Ford
7 Daniel Suarez Spire Motorsports Chevrolet
8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet
9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet
10 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet
11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota
12 Ryan Blaney Team Penske Ford
16 AJ Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet
17 Chris Buescher RFK Racing Ford
19 Chase Briscoe Joe Gibbs Racing Toyota
20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota
21 Josh Berry Wood Brothers Racing Ford
22 Joey Logano Team Penske Ford
23 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota
24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet
34 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford
35 Riley Herbst 23XI Racing Toyota
36 *Chandler Smith Front Row Motorsports Ford
38 Zane Smith Front Row Motorsports Ford
40 *Justin Allgaier JR Motorsports Chevrolet
41 Cole Custer Haas Factory Team Chevrolet
42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota
43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota
44 *JJ Yeley NY Racing Team Chevrolet
45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota
47 Ricky Stenhouse Jr. Hyak Motorsports Chevrolet
48 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet
51 Cody Ware Rick Ware Racing Chevrolet
54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota
60 Ryan Preece RFK Racing Ford
62 *Anthony Alfredo Beard Motorsports Chevrolet
66 *Casey Mears Garage 66 Ford
67

*Corey Heim

 23XI Racing Toyota
71 Michael McDowell Spire Motorsports Chevrolet
77 Carson Hocevar Spire Motorsports Chevrolet
78 *BJ McLeod Live Fast Motorsports Chevrolet
84 *Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota
88 Connor Zilisch Trackhouse Racing Chevrolet
97 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Chevrolet
99 *Corey LaJoie RFK Racing

Ford

*Pilotos con inscripción abierta.

