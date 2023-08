Kobayashi apura su estreno en la NASCAR con unas claves claras

El veterano piloto saldrá 28º en su estreno en el campeonato con el Toyota #67 del 23XI, y se une al grupo de estrellas que ya lo hicieron como Shane van Gisbergen, Brodie Kostecki, Jenson Button y Mike Rockenfeller. El japonés, dos veces campeón del WEC y de las 24 Horas de Le Mans en 2021, nunca antes había probado este tipo de carreras, pero tiene mucha experiencia en otros ámbitos, puesto que ha participado en 75 grandes premios de Fórmula 1.

Antes de esa cita, Kamui Kobayashi realizó varias horas de trabajo en el simulador y probó el coche en la pista de Virgnia International Raceway, además de que pudo apoyarse en sus compañeros, como Tyler Reddick: " Ha sido una larga preparación para mí. He viajado desde Japón tres veces, desde Europa hasta Charlotte, y me estaba preparando para estar aquí en el Indy Road Course".

"Estoy muy contento de llegar aquí por fin. Creo que la preparación ha sido bastante buena", dijo el nipón. "Creo que el 23XI me ha ayudado a llegar aquí y a tener bastante confianza. Obviamente, creo que Toyota y TRD me han ayudado mucho en las sesiones de simulador para estar preparado para este circuito, creo que con mi preparación y todo estoy preparado al 100% para este fin de semana".

El piloto tuvo un tiempo limitado sobre el asfalto, incluso se salió durante su toma de contacto tras verse presionado por otros coches, pero no quiso dar pasos en falso. Terminó los veinte minutos de entrenamientos en 31ª plaza, con solo cinco giros: "Sinceramente, son solo veinte minutos de práctica y luego pasas a la clasificación, así que tenemos que prepararnos tanto como podamos, no es tiempo suficiente, pero así con las cosas".

"Diré que el comportamiento del coche es un reto para mí porque nunca he pilotado con tan poca carga aerodinámica con el peso. Creo que la transferencia de peso en el vehículo es diferente a lo que estoy acostumbrado a conducir", dijo Kobayashi. "Cuando hice el test de novatos en VIR [Virgnia International Raceway] fue bastante bien. Después de un par de vueltas me sentí muy confiado, creo que aquí, después de eso, no está tan mal para ser sincero, y con toda la preparación, también ayudó a mi nivel de confianza".

En la sesión de clasificación, el nipón se quedó a medio segundo de pasar a la ronda final, y consiguió superar a Button y Rockenfeller, y explicó que no se puede hacer comparaciones entre los coches que pilotó a lo largo de su trayectoria: " Conduces e incluso sufres en la recta. Hay que ir recto antes de frenar porque eso es muy importante, cuando vas en mi coche en la recta estás relajado, pero en este sigues sufriendo en la recta. Obviamente, es un nuevo reto para mí, pero la carrera sigue siendo buena con este tipo de vehículo porque es como si los pilotos estuvieran luchando todo el tiempo".

Con solo tres carreras por delante hasta los playoffs, cabe esperar que en la cita del domingo no falten los toques, y Kamui Kobayashi es consciente de ello, pero todavía quiere reservarse y no dejarse llevar por las peleas en los primeros giros: " Creo que hay que luchar hasta el final, pero hay que proteger el coche para estar preparado en la última parte [de la carrera]. No solo pelear es lo más importante, sino que tienes que gestionar toda la prueba, todas las citas son iguales".

"Cuando haces una carrera de resistencia, por ejemplo, tienes que gestionar el vehículo. No se trata solo de luchar durante 24 horas, sino de gestionarte a ti mismo", aseguró el japonés. "Cuando tienes una buena oportunidad, mantienes la diferencia, gestionas el coche, estás listo porque creo que después de llegar a la precaución, porque, obviamente, el pelotón se compacta de nuevo y tienes que reiniciar".

"Cuando tienes el mejor coche, tienes ventaja. Utilizo mi experiencia previa tanto como puedo y creo que si hay buena velocidad, tienes que gestionar el vehículo, pienso que así es como se lucha en las carreras de aquí", concluyó el experimentado piloto japonés que prueba suerte en NASCAR.

