Vídeo: así se celebra una victoria, con derrapes, muro y fuego en la NASCAR

Ganar una carrera es sinónimo de alegría, aunque en algunas ocasiones, los pilotos pecan de exceso de efusividad, como le ocurrió a John Hunter Nemechek en la cita de la NASCAR Xfinity del sábado por la noche en Martinsville Speedway. El piloto de 25 años superó por poco más de un segundo y medio a Sammy Smith para cruzar la línea de meta en la primera posición tras 250 vueltas, pero es no fue lo que más llamó la atención.

El protagonista de la jornada decidió festejar su triunfo haciendo los conocidos como 'burnouts' [derrapes] contra uno de los muros del trazado de Virginia, y debido a la fricción generada por ello, su coche acabó envuelto en llamas. En la grabación se aprecia la espectacularidad de la temeraria acción en la que se apoya contra la pared y deja un reguero de fuego por el asfalto mientras que da marcha atrás para que uno de los comisarios sofoque la llamarada con un extintor.

El estadounidense, además, se llevó un premio de 100.000 dólares por el bono del programa Dash4Cash y el codiciado reloj de Martinsville: "No puedo decir lo suficiente sobre todo este equipo. Si me hubieran preguntado ayer si habríamos ganado, pensé que éramos los décimos en los entrenamientos, no creía que fuéramos muy buenos".

"Simplemente [estoy] agradecido de que los mecánicos hicieran los ajustes correctos y me dieran uno [coche] rápido", dijo John Hunter Nemechek tras salir de su vehículo prendido en fuego. "¡Celebremos! Coy [Gibbs, piloto que falleció en noviembre de 2022 y miembro del salón de la fama de la NFL], desearía que estuviera aquí para celebrar con nosotros, la segunda del año".

No es la primera vez que vemos a alguien que usa un muro en Martinsville para, ya no celebrar, sino tener opciones de ganar el campeonato norteamericano, puesto que el pasado octubre, Ross Chastain se apoyó en la pared para pasar de la décima a la quinta posición y entrar en la ronda final de la NASCAR. El de Florida utilizó todo el ancho, y un poco más, de la pista para hacerse un hueco en la batalla que decidiría al ganador de la temporada 2022, y aunque quedó segundo por detrás de Joey Logano, protagonizó la que sin duda es una de las acciones más impresionantes de la historia del automovilismo.

