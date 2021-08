18 puntos separan en la general a los cuatro primeros de MXGP tras las siete primeras citas de 2021. En el mundial más igualado de los últimos tiempos, Jorge Prado se aferra a la lucha por el título. Lo hizo regresando al podio en Kegums (Letonia) después de salvar los muebles hace una semana en Lommel (Bélgica).

Tras ser tercero en los entrenamientos cronometrados, esta vez no marcó ninguno de los holeshots en la salida. Sin embargo, el gallego sí lideró las dos mangas en Letonia. En la primera solo pudo ser cuarto tras ser superado por Jeffrey Herlings y Tim Gajser al inicio. El de Lugo cedió al final ante la presión de Tony Cairoli, pero pudo contener a Romain Febvre (quinto).

Resultados de la primera manga de MXGP 2021 en Letonia

Resultados de la primera manga de MXGP 2021 en Letonia

Cla Piloto Chasis Tiempo Diferencia Intervalo 1 Jeffrey Herlings KTM 35'16.523 2 Tim Gajser Honda 35'24.226 7.703 7.703 3 Antonio Cairoli KTM 35'28.306 11.783 4.080 4 Jorge Prado KTM 35'32.121 15.598 3.815 5 Romain Febvre Kawasaki 35'33.457 16.934 1.336

En la segunda manga dio una lección magistral. Febvre salió primero, pero el español ya se situó líder en la segunda curva. Tras unos escarceos en los que el #61 estuvo a punto de irse al suelo, el francés cogió unos metros. La lluvia complicó el estado de la pista y el de Kawasaki se fue al suelo. Eso dio alas a Prado, que mantuvo una distancia prudencial sobre Herlings y Gajser. El de KTM incluso tuvo un nuevo susto en la última vuelta que solventó. No así holandés, quien se cayó y dejó en bandeja el segundo puesto en la manga y el triunfo absoluto en la general del Gran Premio al esloveno.

Resultados de la segunda manga de MXGP 2021 en Letonia

Resultados de la segunda manga de MXGP 2021 en Letonia

Cla Piloto Chasis Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo 1 Jorge Prado KTM 17 36'22.889 2 Tim Gajser Honda 17 36'29.981 7.092 7.092 3 Romain Febvre Kawasaki 17 36'38.452 15.563 8.471 4 Jeffrey Herlings KTM 17 36'49.495 26.606 11.043 5 Brian Bogers Gas Gas 17 37'08.288 45.399 18.793

Gracias al cuarto puesto y la victoria, Prado subió al segundo escalón del podio: "Ha sido un gran día. Aunque en la primera manga no he encontrado del todo el ritmo, he hecho un buen cuarto puesto y en la segunda manga, sobre una pista muy resbaladiza y técnica, he podido mantener el ritmo y aguantar físicamente hasta el final. Noto que cada vez voy mejorando más mi forma y la clasificación está apretada, pero estamos ahí, con mucha ilusión con lo que queda de campeonato".

Gajser se situó líder tras su triunfo. Saca 13 puntos a Febvre. Dos por detrás está Prado, que supera en la clasificación a su compañero Cairoli.

Así queda el Mundial de MXGP 2021 tras GP de Letonia

Pos # Piloto Nat. Moto Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT 1 243 Gajser, Tim SLO HON 270 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 257 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 3 61 Prado, Jorge ESP KTM 255 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 4 222 Cairoli, A. ITA KTM 252 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 5 84 Herlings, J. NED KTM 227 18-22 20-18 15-25 25-0 - - 25-16 25-18 6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 206 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 180 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 174 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 9 77 Lupino, A. ITA KTM 134 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 10 919 Watson, Ben GBR YAM 130 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 11 10 Vlaanderen, C. NED YAM 105 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10

En MX2, el líder del campeonato, Maxime Renaux, hizo doblete y aumenta su ventaja sobre Mattia Guadagnini y Jago Geerts, que le acompañaron en el podio. Rubén Fernández, sufrió varias caídas en la primera manga y se vio relegado a las últimas plazas. En la segunda se desquitó con un trabajado quinto puesto que no evita que caiga hasta el cuarto de la general, a 57 puntos del francés.

La próxima cita del mundial de motocross será el 5 de septiembre en Afyonkarahisar (Turquía), donde arrancará una intensa segunda mitad de temporada.

Así queda el Mundial de MX2 2021 tras el GP de Letonia

Pos # Piloto Nat. Moto Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT 1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 271 15-12 25-22 15-22 12-18 16-22 22-20 25-25 2 101 Guadagnini, M. ITA KTM 237 12-11 18-25 22-25 7-16 25-16 7-11 22-20 3 93 Geerts, Jago BEL YAM 235 4-15 14-0 18-16 25-25 9-20 25-22 20-22 4 70 Fernandez, R. ESP HON 214 22-20 22-15 20-9 11-14 18-14 15-14 4-16 5 198 Benistant, T. FRA YAM 204 6-14 16-12 25-7 8-15 12-25 16-18 16-14 6 14 Beaton, Jed AUS HUS 197 14-10 0-13 16-14 22-20 20-13 13-16 18-8 7 172 Boisrame, M. FRA KAW 192 18-22 20-14 13-18 9-10 10-15 14-13 10-6 8 74 de Wolf, Kay NED HUS 184 11-0 6-6 14-12 16-22 15-12 20-25 12-13 9 711 Hofer, Rene AUT KTM 184 16-18 0-20 10-15 18-11 11-18 10-9 13-15 10 516 Laengenfelder, S. GER GAS 137 9-13 15-16 4-13 10-0 7-6 11-12 11-10