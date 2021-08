Prado y Fernández rescatan puntos importantes en el MXGP de Bélgica

El Mundial de Motocross 2021 continuó su cabalgada en el MXGP de Bélgica, la tercera cita consecutiva de las cuatro que va a haber hasta el 8 de agosto. El circuito arenoso de Lommel fue el escenario de un domingo de carreras intensa, peleadas y donde los dos principales pilotos españoles tuvieron que limitar pérdidas.

En MXGP, Jorge Prado comenzó de manera positiva la jornada, marcando el tercer mejor tiempo, solo por detrás de Tim Gajser (Honda HRC), líder del campeonato, y el holandés Jeffrey Herlings (KTM), que volvía dos semanas después de romperse el omóplato.

Pero en la primera manga, el piloto holandés sorprendió a todos, tirando de casta y pundonor para ganar por delante de Romain Febvre (Kawasaki), que lideró más de la mitad de la misma. Prado, que arrancó quinto, se fue al suelo la intentar superar a Jeremy Seewer (Yamaha) y cayó al 14º puesto. A partir de ahí, el gallego tiró de clase y rabia para remontar hasta el sexto lugar, superando incluso a Gajser, que también tocó la arena de Lommel en las primeras vueltas.

En la segunda carrera, fue Herlings quien se fue al suelo al comienzo y Febvre y Pauls Jonass (GasGas) aprovecharon para marcar el ritmo por delante de Prado y Gajser. El joven español estuvo en el grupo que luchó por la victoria hasta el final y logró acabar tercero, por detrás de Febvre y Jonass. Esto le valió para acabar cuarto la general del Gran Premio y limitar pérdidas con sus rivales cercanos. Febvre se llevó la general, por delante de un resucitado Herlings y Jonass.

Así, Prado sale cuarto de la general, a cinco puntos de un Tony Cairoli (KTM) que acabó quinto el domingo y a 14 del liderato del campeonato.

"Siempre me gusta correr en la arena de Lommel y me hubiera gustado ganar como otros años, pero aunque no he hecho malas salidas, no he podido hacer Holeshot y además en la primera manga he caído al principio y he tenido que remontar mucho. En la segunda manga, a pesar del desgaste de la primera, he podido mantenerme en la pelea hasta el final. Me hubiera gustado subir al podio, pero por lo menos seguimos ahí en la lucha", comentó Prado.

En MX2, Rubén Fernández (Honda) fue octavo en los entrenamientos clasificatorios, que dominó el holandés Kay de Wolf (Husqvarna) por más de seis décimas sobre el belga Jago Geerts (Yamaha).

En la primera manga, Geerts se llevó el gato al agua tras una bonita batalla con Maxime Renaux, líder de la categoría. Fernández logró acabar sexto. En la segunda, De Wolf impuso su ritmo de principio a fin, pero Geerts acabó segundo para sellar su victoria global por delante de De Wolf y Renaux.

Fernández fue séptimo y logró el sexto puesto en la general del domingo, por lo que mantiene su tercer lugar en el campeonato, a solo un punto del segundo puesto de Matteo Guadagnini (KMT) y a 17 del liderato.

La próxima cita será el próximo fin de semana en Kegums (Letonia), antes del mes de vacaciones más que merecido.

Así queda el Mundial de MXGP 2021 tras GP de Bélgica

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 226 2 3 Romain Febvre Kawasaki 221 3 222 T. Cairoli KTM 217 4 61 Jorge Prado KTM 212 5 84 Jeffrey Herlings KTM 184 6 91 Jeremy Seewer Yamaha 180 7 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 160 8 41 Pauls Jonass GasGas 159

Así queda el Mundial de MX2 2021 tras el GP de Bélgica

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 959 Maxime Renaux Yamaha 221 2 101 Matteo Guadagnini KTM 195 3 70 Rubén Fernández Honda 194 4 93 Jago Geerts Yamaha 193 5 172 Mathys Boisrame Kawasaki 176 6 198 Thibault Benistant Yamaha 174 7 14 Jed Beaton Husqvarna 171 8 74 Kay de Wolf Husqvarna 159