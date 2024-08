MXGP Suiza: Prado frena su remontada, pero minimiza daños

Jorge Prado había recortado distancias en la clasificación de piloto del MXGP respecto a Tim Gajser en las últimas rondas, pero esa remontada se vio frenada el pasado fin de semana en el Gran Premio de Suiza del Campeonato del Mundo de Motocross.

El piloto español volvió a subir al podio con una tercera posición, pero el resultado no era para nada el deseado, ya que su máximo rival por el título, Tim Gajser, logró un doblete en las dos mangas que ha aumentado su ventaja al frente de la general hasta los 18 puntos.

El fin de semana en territorio suizo empezó bien para el gallego, ya que logró la pole position para el domingo. Sin embargo, la lluvia que calló la noche del sábado al domingo complicó todo para Prado, debido a que dejó el trazado en unas condiciones mucho más delicadas que no suelen gustarle.

No obstante, Prado completó dos buenas salidas, peleó con ahínco para sobrepasar al francés Renaux y al suizo Seewer, pero no pudo hacer nada para seguir el ritmo de Gajser y Jeffrey Herlings. En la primera manga hizo una carrera de menos a más y eso le dejó un buen sabor de boca, pero en la segunda ocurrió lo contrario y tras liderar buena parte de la carrera tuvo que ceder de nuevo ante Gajser y Herlings.

Finalmente, Jorge Prado se tuvo que conformar con dos terceros puestos que minimizan sus daños.

"Ha sido un fin de semana bastante duro. He estado enfermo y al inicio de la manga no me encontraba bien. Además me he hecho daño en una pierna durante la primera manga y en la segunda me dolía. En esta pista tan complicada tienes que estar al máximo de forma para poder pelear con estos chicos. Es una pena porque hemos perdido algunos puntos, pero aún quedan tres carreras y vamos a seguir luchando", dijo el piloto gallego.

Así fue la última ronda: MXGP MXGP Arnhem: Prado, 2º, vuelve a recortar puntos a Gajser

Así queda el Mundial de Motocross (MXGP) tras el GP de Suiza de 2024

POSICIÓN PILOTO PUNTOS 1º Tim Gajser Tim Gajser 860 2º Jorge Prado Jorge Prado 842 3º Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 818 4º Jeremy Seewer 587 5º Calvin Vlaanderen 550

En estos momentos y a falta de tres rondas, Tim Gajser manda en la clasificación de pilotos, con Jorge Prado en la segunda posición a 18 puntos de distancia. Por detrás, Jeffrey Herlings tampoco se termina de descolgar y se coloca tercero a 42 puntos del piloto esloveno.

