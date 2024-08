MXGP Arnhem: Prado, 2º, vuelve a recortar puntos a Gajser

Jorge Prado sigue aferrándose a sus opciones de revalidar el título del Mundial de Motocross. En un Gran Premio de Países Bajos en Arnhem dominado por el icono local, el pentacampeón Jeffrey Herlings, el piloto español fue segundo en las dos mangas del domingo y quedó con 44 puntos, por delante de su rival por la corona, Tim Gajser.

El esloveno de Honda quedó tercero con 38 puntos, por lo que sumando los resultados del sábado y del domingo queda líder con 801 tantos, mientras que Prado se mantiene segundo a nueve, con 792, a falta de cuatro pruebas para que termine la presente campaña (que además lo hará en España, en Castilla La Mancha).

Así fue la anterior ronda de MXGP: MXGP MXGP Suecia: Prado se exhibe y recorta distancias con el líder

De esta forma, el gallego sigue dando los pasos necesarios para intentar volver a ganar MXGP tras hacerlo en 2023. En esta cita neerlandesa, cumplió con el objetivo de volver a subir al podio, y por delante de su máximo rival, mientras que Gajser se dejó en la arena holandesa ocho valiosos puntos para la pugna por el título.

Prado fue el más rápido en los entrenamientos cronometrados del sábado, y ese mismo día terminó tercero en la manga clasificatoria, aunque por delante de sus máximos rivales. En las carreras de este domingo, el lucense no pudo lograr ninguna victoria porque estaban reservadas para Herlings, que estaba en casa y que es un gran especialista en terreno blando. Así, en ambas mangas superó al español de GasGas en la parte final de carrera.

Prado no consiguió hacer esta vez ninguno de los 'holeshot' que le caracterizan, pero sí peleó en las primeras vueltas para superar a Glenn Coldenhoff y a Tim Gajser, para quedar líder de las dos carreras con bastante solvencia hasta que le cazó Herlings. El líder del Mundial, por su parte, solamente pudo ser cuarto en la primera manga y tercero en la segunda después, de una aparatosa caída.

Tras esta ronda, el de Lugo se mantiene optimista con su situación en la general: "Estoy muy contento con el fin de semana, en el que me he encontrado a gusto en la arena, con muy buena velocidad y con un buen estado de forma. He liderado hasta que Jeffrey ha llegado y me ha superado, he intentado seguirle pero me han molestado algo los doblados. En cualquier caso, muy buen fin de semana, recortando muchos puntos y deseando llegar a las próximas pistas, que me pueden ir bien para seguir en este camino", remachó.