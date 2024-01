Jorge Prado no desentona en su debut en el AMA Supercross americano

Jorge Prado está en busca de nuevos retos. El piloto español ya adelantó después de proclamarse campeón del mundo de MXGP en 2023 que probaría suerte en Estados Unidos, y más concretamente en el AMA Supercross, modalidad del motocross que se disputa en estadios y que es todo un espectáculo en el país americano.

El campeonato, muy conocido para fans del MX y que reúne a grandes estrellas que seguramente tampoco desentonarían en el Mundial, arrancó este sábado, 6 de enero de 2024, con su tradicional primera cita en el Angel Stadium de Anaheim (California). Y allí se encontraba el piloto gallego, que también irá a las rondas de San Francisco (12 de enero) y San Diego (19 de enero).

Así, aunque el debut no fue nada fácil y Prado tuvo que adaptarse a un estilo nuevo y complejo, modificando entre otras cosas su forma de entrenarse, no desentonó para nada entre las estrellas del AMA SX, finalizando 13º la carrera final.

En los entrenamientos cronometrados, el piloto de Lugo ya sorprendió al terminar en novena posición de la combinada, todo un hito contando con que terminó delante de pilotos experimentados como Malcolm Stewart, Aaron Plessinger, Justin Barcia o Christian Craig.

Así, de cara a la noche y a la acción dentro del estadio propiamente dicha, con toda la afición vibrando, Prado quedó encuadrado en la segunda manga clasificatoria, donde finalizó octavo con su GasGas, lo cual le valió el pase directo a la manga final sin tener que pasar por la 'Last Chance Qualifier', o repesca.

El español iba sin grandes expectativas para la carrera, pero destacó. Como siempre hace en el Mundial de Motocross, hizo gala de sus grandes salidas y voló al caer la valla, aunque posteriormente fue cayendo posiciones, lastrado por la falta de ritmo competitivo en la modalidad en comparación al resto, como es lógico. Prado, que llevaba el #111, estuvo rodando casi toda la prueba en el Top 10, para finalmente terminar en una 13ª plaza igual de meritoria. La carrera la ganó Jett Lawrence, de Honda, la primera que consigue en el AMA SX, por delante de Jason Anderson (Kawasaki) y Chase Sexton (KTM).

Al término de la prueba, Prado no pudo ocultar su alegría por haber superado el reto de forma tan satisfactoria: "Ha sido una experiencia increíble, por mucho que lo imagines y lo hayas visto, hasta que no lo vives no conoces bien lo emocionante y a su vez complicado que este deporte llega a ser. Estoy contento con todo el trabajo realizado estas semanas y con el aprendizaje acumulado en esta primera prueba. Evidentemente mi margen de mejora es grande y vamos a seguir trabajando para evolucionar en las próximas pruebas", dijo, pensando ya en la cita de San Francisco, del próximo sábado.