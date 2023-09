Jorge Prado hace historia y gana el Mundial de MXGP en Maggiora

Tras toda la temporada persiguiéndolo, Jorge Prado ya es campeón del mundo de motocross. Tras un complicado Gran Premio de Turquía, el gallego salió a por todas este fin de semana en Maggiora, Italia, con el objetivo de cerrar el título de la clase reina. Y lo cierto es que no tuvo que esperar ni a la segunda manga, ya que una caída y posteriores problemas de su principal rival, Romain Febvre, que le hicieron abandonar, le dejaron en bandeja un titulo histórico de MXGP, que certificó además ganando la primera manga. Es el primer español que consigue el título en la categoría, sumándolo a los dos que ya tiene de MX2.

Recuerda lo que pasó en el último GP de Turquía de MXGP: MXGP Turquía: Prado sufre y cede puntos pero sigue con opciones

En la salida de la primera carrera, Jorge Prado fue el mejor como viene siendo habitual y tomó la delantera. El piloto español consiguió algunos metros sobre Jeremy Seewer y Romain Febvre, que consiguió superar a Calvin Vlaanderen para asentarse en posiciones de podio. Alberto Forato se coloco quinto, aunque también pasó al sudafricano. Detrás del grupo quedó Rubén Fernández, sobre Pauls Jonass. Precisamente, el compañero del español en Honda, Tim Gajser, se fue al suelo en mitad del pelotón.

Prado empezó a imprimir su buen ritmo y en el segundo giro dejó atrás por dos segundos a Seewer. El piloto de Yamaha quedó a merced de Febvre, que no quería que el gallego se escapara. Sin embargo, el galo no pudo pasar al suizo a la primera, y quedó rezagado, yendo al límite y favoreciendo que Jorge se siguiera escapando en cabeza.

Febvre tomó algo de aire y volvió al ataque en el quinto giro, pero el #91 logró aguantar el envite en la bajada. El francés se mantuvo nervioso, forzando demasiado para intentar adelantarle... lo que provocó que se fuera al suelo en la vuelta siguiente. El #3 no tardó en levantarse, pero regresó a pista en quinta posición, detrás de Forato y Vlaanderen y a 10 segundos de Prado.

Pero los problemas del rival del de GasGas no se quedaron ahí. Y es que, pocos segundos después de retornar a pista, el galo notó que las cosas en la Kawasaki no iban bien y se detuvo en pista. Ante la imposibilidad de solucionar los problemas, a Febvre no le quedó otra opción que retirarse de la carrera, dando vía libre al título a Prado.

El gallego, mientras tanto, no se puso nervioso. Y es que al #61 le valía hasta ser quinto para cerrar el título en la primera manga. Seewer se acercó en la lucha por la victoria, pero Prado mantuvo más de un segundo de diferencia con el paso de las vueltas. En los instantes finales el suizo volvió a pegarse, pero el lucense aguantó para hacerse con la victoria de manga y alcanzar un título histórico, que le sigue encumbrando como uno de los mejores pilotos de la historia del MX.