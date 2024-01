Jorge Prado brilla en su segundo wildcard en el AMA Supercross

Si ya la primera incursión de Jorge Prado en el AMA Supercross, el campeonato americano de motocross que se disputa en estadios, fue satisfactoria la semana pasada en Anaheim, la segunda ha sido mejor aún, y muy sorprendente. El piloto gallego brilló este sábado en el Oracle Park de San Francisco y cumplió gran parte del sueño que supone su periplo por Estados Unidos.

Y es que, en su segunda cita como wildcard, el español consiguió su primera victoria en SX, al vencer la primera manga clasificatoria, en un terreno muy complicado por la lluvia que había caído durante toda la jornada. Y después, en la carrera principal, se defendió para terminar en un más que meritorio séptimo puesto. Toda una hazaña para el palmarés del vigente campeón del mundo de MXGP.

Así, en un circuito empantanado, la organización optó por eliminar los ensayos libres previos y reducir los tiempos de los entrenamientos cronometrados y de las mangas, lo cual, a priori, era perjudicial para Prado, que necesitaba algo más de tiempo para entender la modalidad.

Pero, a pesar de ser su segunda incursión en el SX, el lucense actuó en todo momento con gran madurez, evitando caídas durante toda la jornada y haciendo valer sus puntos fuertes. Tras marcar el 12º mejor registro en los entrenamientos afrontó la primera manga con convicción y logró su primer 'holeshot' en Estados Unidos, haciendo gala de sus fantásticas salidas.

Salió primero e imprimió un ritmo vertiginoso en la primera vuelta para escapar de problemas y mantener sus gafas limpias. De esa forma, consiguió rodar en solitario para, al final de la manga, aguantar el ataque de Chase Sexton. Prado cruzó la bandera de cuadros primero, delante del campeón, de Eli Tomac, de Ken Roczen y de Jett Lawrence.

"Era un sueño que tenía desde pequeño, venir aquí y conseguir estar delante...Y aquí estoy, viviéndolo. Me he sentido bien en una pista que estaba muy difícil y espero seguir por este camino", dijo sin poder ocultar su alegría.



En la carrera principal, Prado, con el #111, no pudo repetir la misma salida. En los primeros metros, su GasGas se cruzó en el barro y llegó a la primera curva en mitad del pelotón, sufriendo problemas de visión por el barro. Pese a eso, el español resistió y empezó a remontar rebasando a varios de los grandes favoritos de la disciplina, hasta terminar séptimo, en una carrera que ganó Sexton delante de Tomac y Roczen.

El tres veces campeón del mundo sale de San Francisco mucho más satisfecho que hace una semana en Anaheim. El próximo sábado, en San Diego, será su tercera y última carrera en el AMA Supercross y después regresará a Europa, para empezar a preparar el Mundial de MXGP que comenzará en marzo.