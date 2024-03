MXGP Argentina: Jorge Prado estrena 2024 con victoria

Jorge Prado ha empezado de la mejor manera posible la temporada 2024 del Mundial de Motocross. Y es que el piloto español se ha alzado con la victoria en la prueba inaugural de la campaña, el Gran Premio de Patagonia-Argentina, por lo que llegará líder a la segunda cita del calendario y la primera en casa, el GP de España en el Intu Xanadú de Arroyomolinos (Madrid) de dentro de dos semanas.

No cometiendo errores durante los dos días de competición, en su primera defensa del título, el lucense repitió su inicio de 2023, ya que también arrancó líder en el país sudamericano. Ganó la prueba dominando la primera manga y terminando segundo en la segunda, lo que le otorgó la victoria en la clasificación general y el liderato de la tabla de pilotos.

En un trazado muy rápido y siempre peligroso, Prado partía desde la cuarta posición tras la carrera de clasificación del sábado. En la primera manga, el gallego empezó como le gusta, con su primer 'holeshot' de la temporada, lo que supone hacer la mejor salida, pero se vio superado en los primeros metros por Maxime Renaux y Romain Febvre. Sin embargo, pudo reaccionar y pasó a los dos rivales franceses para liderar cómodamente y acabar ganando.

"He atacado rápido para no tener ningún enfrentamiento con Renaux, y he puesto un ritmo fuerte para coger algo de ventaja, poder relajarme un poco y disfrutar de la manga sin sobresaltos", dijo al respecto el #1.

Ya en la segunda manga, Tim Gajser y Maxime Renaux fueron mejores que Prado en la arrancada. El esloveno lo aprovechó para desquitarse de la primera carrera y dominar en esta ocasión, con Prado a escasos segundos. Por detrás, Febvre no consiguió alcanzar a Jorge, y otros favoritos de la parrilla, como Jeffrey Herlings o Renaux, fueron aún más lentos que él. Así, Prado se aseguró el primer triunfo de 2024.

"Ha sido un gran fin de semana, estoy súper contento de ganar y coger la placa roja. Gajser y Febvre iban muy deprisa, pero he podido mantener el ritmo toda la manga. Incluso he intentado acercarme a Tim, pero con los doblados he perdido algo de tiempo, y como la pista estaba algo traicionera he preferido mantenerme a salvo al final. Me he encontrado muy bien, muy a gusto con la moto y feliz de volver a España con la placa de líder", finalizó.

El otro piloto español de MXGP, Rubén Fernández, no participó este domingo en las carreras por una lesión en el pie izquierdo, tras caerse en la carrera de clasificación, pero espera estar a punto para el Gran Premio de España.