Campeones del MXGP 2020: un casi recién llegado y un tetracampeón

Los títulos del MXGP 2020 ya tienen dueño. En la primera manga del MXGP de Pietramurata, tanto Tim Gajser como Tom Vialle sellaron sus coronas de MXGP y MX2, respectivamente.

El piloto esloveno sumó así su cuarto entorchado Mundial, después del de MX2 en 2015 y los otros dos anteriores en MXGP (2016 y 2019). Gajser revalida el título del año pasado tras un 2020 de altibajos, en el que pareció fuerte en el arranque de año en Matterley Basin y Valkenswaard, pero donde también sufrió en el regreso a la acción tras el confinamiento en Letonia.

No fue hasta el MXGP de Lombardía (27 de septiembre) cuando se hizo con la placa roja de líder del campeonato y no logró su primera victoria global de fin de semana este año hasta el 4 de octubre, en el GP de Europa en Mantova.

Pero en Pietramurata, al norte de Italia, –donde logró su primera victoria mundialista en 2015– Gajser se endosó su cuarta corona tras ser segundo en la primera manga y sumar su 14ª victoria del año en la segunda. Sus estadísticas hablan por sí solas: 13 podios de fin de semana, 205 vueltas lideradas y 8 pole position.

Sin duda alguna, Gajser está ya entre los más grandes del Mundial de Motocross, colocándose en el octavo lugar de los más laureados, igualando a Jeffrey Herlings (KTM) –que este año apenas ha podido presentarle batalla por una dura lesión–, Torsten Hallman, Heikki Mikkola y Harry Everts.

Por delante tiene todavía sin embargo a Roger De Coster, Eric Geboers, Georges Jobe y Joel Smets (5), Joel Robert (6), Tony Cairoli (9) y al más grande de todos los tiempos, Stefan Everts (10).

El detalle es que Gajser todavía tiene 24 años y ha logrado estos cuatro títulos en tan solo seis temporadas en el Mundial. ¡De locos!

"Es increíble ser campeón del mundo por cuarta vez. Ganar una vez es genial, pero cuatro... estoy sin palabras. Fue una temporada rara por la COVID-19 y luego el parón entre las rondas 2 y 3, pero al final pudimos sacarla adelante y sumamos otro título", comentó el esloveno.

"Quiero darle las gracias a todo el equipo HRC, son mucha gente que está involucrada que no ha podido estar hoy aquí. Así que gracias a todos ellos y a quienes me han apoyado a lo largo del año. Es un privilegio pilotar para este equipo y aprecio a cada persona que me ha ayudado. ¡Gracias!".

Mientras, Tom Vialle (KTM) ha dominado con una mano de hierro más sólida su segunda campaña en MX2, tras aprender a la sombra de Jorge Prado en 2019 y dejar ya entonces algún destello de calidad.

Su duelo con Jago Geerts (Yamaha) se prolongó hasta la penúltima cita de la temporada 2020, aunque el belga había perdido fuelle después del verano. La victoria en la primera manga del GP de Pietramurata (tras ser sancionado con elegir último posición de salida por pararse en la pista en la cronometrada) le valió a Vialle para sentenciar el campeonato, aunque sufrió lo indecible en la segunda, tras rompérsele el cambio en los primeros compases en un toque con otro piloto y tener que pasar por boxes para acabar 23º (8º en la general del día).

Aun así, el joven francés de 20 años sumó su 13ª victoria del año de las 33 mangas disputadas, donde ha logrado 7 de 17 grandes premios y 13 podios. Además, ha liderado el doble de vueltas (309) que su más inmediato perseguidor.

Fotos del MXGP en Pietramurata

"Estoy muy contento, pero ha sido un cúmulo de emociones. Estuve muy enfadado con el veredicto de esta mañana, pero hacer el Holeshot y liderar la primera manga fue fantástico. Estaba casi llorando en la última vuelta. Hubo muchísima emoción, ha sido realmente especial", comentó el de KTM.

"Es de locos. Luego en la segunda manga iba sexto y alguien me golpeó y dobló el cambio. Me quedé en segunda marcha. Intentaba meter tercera, pero era imposible, así que entré en boxes. Fue una pena acabar tan atrás al final, pero a veces sufrimos con la mala suerte. Lo importante es que logramos nuestro objetivo. Quiero darle las gracias a todo el equipo y a todos los que han trabajado juntos para hacer esto posible. Creo que lo hicimos muy bien".