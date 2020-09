Prado, sancionado, pierde la victoria del MXGP de Lombardía

El piloto español sigue dejando huella en su primera temporada en la máxima categoría del motocross internacional y este fin de semana repitió hazaña en el MXGP de Lombardía, el primero de los tres eventos consecutivos en el circuito de Mantova, en el norte de Italia.

Allí, Jorge Prado se llevó su segunda victoria de gran premio, pero la FIM, en una decisión controvertida, decidió durante la rueda de prensa sancionar a varios pilotos, entre ellos el español, por saltar durante una bandera amarilla en la segunda manga.

Prado explicó así la situación: "Tras proclamarme ganador y al finalizar la rueda de prensa, un miembro de la FIM me comunica personalmente que me han sancionado con dos posiciones y 4 puntos por saltar con bandera amarilla. Con dicha sanción, el resultado final seguía siendo el mismo, aunque, debido a lo que cuesta ganar y que cada punto cuenta me dirigí a la FIM para explicarles mi situación. Entiendo que en televisión se aprecie la bandera, pero les comento que desde mi posición tengo un ángulo muerto. Solo hay un comisario a la derecha en lugar de a ambos lados. Esta apreciación la hago porque hay dos carreras más por delante y lo que pretendo es que tengamos mayor visibilidad para poder reaccionar a tiempo".

"Mi sorpresa se acentúa cuando aproximadamente 1h30 después, me comunica un miembro de mi equipo, que penalizan a otro piloto y se vuelve a modificar todo, quedando yo en 3ª posición. Por si tanto cambio no hubiese sido suficiente, nos piden además, volver a repetir el podio. Hecho que imagino que es la primera vez que sucede (y espero que sea la última). Quiero dejar claro que lo verdaderamente importante no es hacer primero o tercero, sino que nos jugamos la vida. La seguridad es lo principal, y si todos los pilotos sancionados hemos dicho que no vimos la bandera, la FIM debería tomar medidas".

Prado no tuvo un buen inicio de fin de semana en los entrenamientos, y se clasificó el 14º. Pero en la primera manga arrancó a las mil maravillas y se colocó entre los primeros ya en la primera curva. Jeremy Seewer (Yamaha) mantuvo el liderato y lo aguantó hasta el final, con Prado en segunda posición aguantando a Tony Cairoli (KTM), líder del campeonato y nueve veces campeón del mundo, por detrás.

Por detrás, la pelea fue más intensa, con Gajser, Febvre y Paulin rodando al límite.

En la segunda, Prado sumó su octavo Holeshot de la temporada 2020 y encabezó el pelotón por delante de Febvre y Gajser. El de Honda HRC se lanzó al ataque y logró superar a sus dos rivales. Prado aguantó el tipo en la segunda plaza ante Febvre, que lo intentó de todas las maneras. Ese segundo puesto le daba la victoria del GP de Lombardía, su segunda en 2020. Pero la decisión controvertida de los comisarios de relegarle al cuarto puesto final le dejó tercero en la general.

Arminas Jasikonis (Husqvarna), que rodaba sexto, se salió de pista y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para realizarle diversas pruebas.

Aun así, Prado se sitúa cuarto en el Mundial, a 23 puntos del tercer puesto de Seewer y a 39 del nuevo líder, el vigente campeón, Tim Gajser.

En MX2, Tom Vialle se hundió en la clasificación en la segunda manga después de haberse impuesto en la primera. Esto hizo que Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) lograse su primera victoria del año por delante de Jed Beaton y de Ben Watson. La fortuna para Vialle es que su rival por el título, Jago Geerts, tuvo un domingo para olvidar con varias caídas y mantiene en 30 su ventaja en el campeonato.

Rubén Fernández no pudo pasar del 13º puesto en la primera carrera y tuvo que abandonar en la segunda por una caída. El gallego mantiene aun así su 10º puesto en la general.

La siguiente cita será este miércoles en Mantova, con el MXGP de Città di Mantova.

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP de Lombardía

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 316 2 222 Tony Cairoli KTM 311 3 91 Jeremy Seewer Yamaha 300 4 61 Jorge Prado KTM 277 5 259 Glenn Coldenhoff GasGas 273 6 84 Jeffrey Herlings KTM 263 7 27 Arminas Jasikonis Husqvarna 248 8 3 Romain Febvre Kawasaki 230

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP de Lombardía