No puede estar siendo más brillante el debut de Johann Zarco con la Ducati de fábrica del equipo Pramac esta temporada, en la que acumula ya cuatro podios, siempre segundo, en siete carreras, lo que le acerca al líder de la general, Fabio Quartararo, que ahora solo le saca 17 puntos.

“Ayer no creía que pudiera ganar la carrera, pero siempre pienso que si surge la oportunidad hay que lucharla. De todos modos un podio hoy creo que es un gran resultado, al principio tuve un buen feeling y más control del que esperaba”, explicó Zarco.

El francés guardo mucho los neumáticos al principio y fue de menos a más en carrera. Al final le faltó una vuelta para poder discutirle el triunfo a Oliveira.

“Tal vez, pero Miguel realmente controló muy bien toda la carrera. Él estuvo liderando durante mucho tiempo y traté de controlar detrás de los demás. Creo que perdí un poco de tiempo detrás de Miller, y luego, cuando tuve que volver con Fabio y Mir, creo que usé mis neumáticos un poco más de la cuenta y fue complicado”.

“Pero estoy feliz. Pude pensar en la victoria, traté de lucharla, pero cuando intentas llevarte la victoria, sabes que eres segundo, así que no puedes hacer nada estúpido. La moto patinaba de detrás y de delante, así que no tenía mucho más. Pero es bueno haber tenido ese pequeño extra a falta de dos vueltas para atrapar a Miguel y luego esperar un ataque, pero no pude”, valoró.

La clave para el galo fue la perdida de tiempo con Miller.

“Perdí mucho tiempo con Jack, tiene la misma moto y no es fácil adelantarle. Luego tuve que trabajar mucho para alcanzar a Mir y Fabio, no pude guardar goma y al final no pude atacar a Oliveira”.

Lo que sí logró es recortar puntos al líder, Quartararo, que tras acabar tercero fue sancionado y fue relegado al cuarto puesto.

Clasificaciones completas Así quedan los campeonatos de MotoGP 2021 tras el GP de Catalunya

“Es fantástico recortar un poco más a Fabio, por eso es importante hacer un buen resultado. 20 puntos es perfecto para el campeonato. Al final Fabio ha sido cuarto y el resultado es lo mejor del fin de semana”.

Ahora vienen dos pistas, Sachsenring y Assen, que sobre el papel no son muy Ducati.

“Todas las pistas son buenas. Aquí acabamos de pasar dos que sobre el papel eran buenas para Ducati. Hemos puntuado bien, pero KTM ha vuelto increíblemente fuerte, con el segundo puesto en Mugello y esta victoria aquí en Barcelona. Fabio es fuerte cada fin de semana, ya veremos. La Ducati es muy consistente y como estoy creciendo bien con ella, dándolo todo cada vez, hay mucho espacio para un podio”, zanjó el de la Costa Azul.

Vídeo Tercer abandono consecutivo por caída de Marc Márquez en Barcelona

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP en el GP de Catalunya 2021

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT después de la caída 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT después de la caída 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images