Quartararo: "No estoy de acuerdo con la sanción y no la acepto"

El sábado parecía seguro que El Diablo se llevaría la victoria en la carrera de Barcelona, pero desde la misma salida se le torcieron las cosas. Jack Miller le pasó en la primera frenada y después hizo lo propio Miguel Oliveira. El portugués impuso un ritmo que nadie se esperaba y cuando Quartararo se puso la pilas fue incapaz de darle caza.

El piloto de Yamaha fue superado posteriormente por Johann Zarco también y se tuvo que conformar con luchar por la tercera plaza con Miller. En esa pelea, el francés casi se va al suelo en la curva 1 y al tratar de salvarlo cortó la chicane.

Quartararo perdió siete décimas en la acción, pero Dirección de Carrera le sancionó con tres segundos. A pesar de cruzar la meta tercero, perdió una plaza en favor de Miller por ese tiempo impuesto.

"He perdido siete décimas. Parece que ahora tenemos que hacer cálculos y perder un segundo. Al final esto es un reglamento para todos. Ya empieza a ser mucho. No es que haya ganado siete décimas, las he perdido. Casi me caigo. No quiero hablar demasiado y meterme en líos. No [he ido a Dirección de Carrera]. Ya cometí un error en el pasado yendo directamente. Me lo he tomado más tranquilo", explicó Quartararo.

El joven de Niza protagonizó unas últimas vueltas surrealistas con el mono abierto. Casey Stoner publicó un tuit diciendo que le tenían que sacar bandera negra por el peligro que representaba para el propio piloto.

"Pienso que ya he tenido mi sanción. Haber perdido el podio es una sanción grave, que no estoy de acuerdo con ella, no la acepto. Ya está. No pienso en la bandera negra. Se han dado cuenta más tarde. Ya ha acabado la carrera, cuestión de seguridad. Poner otra penalización no tiene sentido. Ya se ha acabado la carrera", señaló.

Quartararo explicó lo sucedido con el mono.

"Me he encontrado abierto el mono. He intentado ponérmelo otra vez. No es fácil cuando está [la cremallera] hasta abajo y ruedas al máximo para ganar. Ha sido un día movido, sobre todo en las últimas vueltas. En ningún momento he pensado en parar. Molesta bastante rodar con un mono abierto, no es fácil sobre todo a altas velocidades. Alpinestars está estudiando qué pasó, porque al final de la carrera era posible volver a cerrarlo. No ha sido fácil el último cuarto de carrera", comentó.

Oliveira sorprendió a todos con un ritmo muy superior, pero el #20 tampoco rodó como en entrenamientos.

"No me he encontrado muy bien. El grip trasero, la situación que estábamos, no he podido sacar el ritmo del finde. Miguel ha sido muy rápido. Le felicito. La posición hoy era segundo", zanjó Quartararo, que ve reducida su ventaja al frente del campeonato a 14 puntos sobre Zarco.

