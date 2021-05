Zarco: "Rins iba muy confiado y por eso se cayó"

El piloto de Suzuki se fue al suelo en los primeros compases de la carrera de Jerez, repitiendo un nuevo error dos semanas después de que en Portugal se cayera cuando rodaba segundo. Para Rins es su segundo cero consecutivo, lo que le deja muy tocado de cara al campeonato.

El barcelonés marchaba séptimo en el momento de la caída, tres posiciones por delante de Johann Zarco, que fue testigo directo del incidente. Rins pudo reemprender la marcha, con daños en una aleta de su GSX-RR, y pese a ello acabó 20º exhibiendo uno de los mejores ritmos de la carrera. Para el francés, el motivo de la caída fue un exceso de confianza.

"Rins se confió demasiado porque se abrió y eso le hizo caer. Binder creo que también se cayó [por eso] en la curva 2. Vas al límite y cuando intentas marcar la diferencia porque crees que puedes hacerlo, te puedes llevar una sorpresa", comentó.

El bicampeón de Moto2 venía también de caerse en Portimao, por lo que era fundamental acabar la carrera para no perder comba en el campeonato.

"Yo no quería cometer ese error. Era el objetivo principal. Sabía que la Ducati era rápida en esta pista. La carrera ha sido bastante buena en cuanto a ritmo, pero me ha costado sentirme cómodo. No creo que haya hecho una gran salida. Por la posición al principio me costó quizás también. Los demás iban bastante confiados al principio y perdí bastantes puestos", explicó.

Aunque la octava posición no era lo que esperaba Zarco, gracias al gatillazo de Quartararo no perdió mucho terreno en la clasificación.

“El octavo lugar no es muy bueno y fue un poco decepcionante, pero cuando vi que solo quedé a siete segundos del ganador, no es para tanto, porque tuve algunos problemas y no estaba del todo cómodo. Que Miller gane, para el campeonato es bueno. Mi suerte es que Fabio no ha sacado muchos puntos, porque si hubiera ganado la diferencia habría sido importante ”, indicó.

Jack Miller y Pecco Bagnaia acabaron primero y segundo con la misma moto que el de Cannes, lo que le anima de cara a lo que está por venir.

"Tener dos Ducati primera y segunda confirma que el potencial es muy alto. Durante todo el fin de semana he podido ser rápido. En el test trataré de prepararme para Le Mans, una pista diferente. Tenemos que probar una suspensión, pero no hay que hacer mucho. Ya somos buenos y no hace falta una revolución. Solo tenemos que encontrar algo que me dé mejores sensaciones", zanjó.

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP en el GP de España 2021

