Zarco detalla cómo afronta el reto de las 8 Horas de Suzuka 2024

Aunque la participación de Johann Zarco en las 8 Horas de Suzuka de este fin de semana se sumará a su apretada agenda antes de que vuelva MotoGP en Silverstone, el piloto francés ve esta nueva experiencia sobre todo como un soplo de aire fresco, que pilotará la Honda CBR 1000 RR-R SP #30 para el Team HRC Japan Post.

"Con los primeros entrenamientos en Suzuka, estas dos carreras seguidas [Sachsenring y Assen] y luego el regreso a Japón, estoy contento de tener un verano ajetreado sobre la moto. Es una buena oportunidad para seguir progresando personalmente", subrayó antes del pasado GP de Países Bajos para disputar la primera de las dos citas consecutivas de MotoGP antes del parón veraniego, y después de su primer viaje al país nipón.

Con sus resultados estancados en la categoría reina por el nivel de la Honda, el de Niza vuelve este fin de semana bajo los focos al competir en esta emblemática carrera, con una moto que aspira a ganar. "Incluso HRC quiere que pueda tener ese espíritu, saben que es un soplo de aire fresco y que me puede hacer algún bien", dijo. "A mí también me gusta, porque concentrarme en ganar me ayuda a redescubrir esa atención a los detalles, y esa tensión por hacer las cosas bien".

"Después de eso, tienes que traerlo a MotoGP, incluso cuando estás luchando por el 15º puesto. A veces, cuando las carreras se van sucediendo, puedes perder algo de motivación, porque es humano estar menos motivado cuando luchas por estas posiciones, pero yo siempre me siento motivado. Me gusta este reto diferente".

A los mandos de la CBR, que pronto notó como "perfecta", el galo sólo tiene una cosa que hacer: trabajar en sí mismo. Puesto que comparte la moto con pilotos (Takagi Takumi y Tetsuhei Nagoshi) que ya están perfectamente acostumbrados a ella, le corresponde a él abrirse camino para encontrar su lugar en el equipo. Una vez tomadas las referencias durante los entrenamientos, tanto con la moto como con el circuito, el piloto del LCR Honda ha podido centrarse en su pilotaje y está seguro de que, al final, esto le llevará a encontrar sus límites con la RC213V de MotoGP.

"Adaptarse a esta moto es interesante, porque puedes sentir que es buena, que tiene un gran potencial, pero realmente tienes que controlar tu pilotaje para intentar hacer lo que hacen los japoneses. Si intento hacer lo que tengo por costumbre en MotoGP, puedo provocar problemas en la moto. Tienes que intentar adoptar el estilo japonés, que es muy suave y funciona bien en Suzuka. Me gustó [tras los primeros entrenos], porque me devolvió un poco de la finura que tenía en Moto2. Eso quizás pueda ayudarme en MotoGP".

Para el #5, uno de los muchos descubrimientos de esta carrera es el de pilotar al atardecer, pero también el hecho de alargar sus stints en pista intentando mantener el rendimiento. "Es una manera de encontrar el ritmo a lo largo de muchas vueltas", explicó. "A veces no lo haces lo suficiente en MotoGP, porque siempre vas al ataque. Quizá [encuentre] más relajación que pueda aplicar después".

La experiencia de sus primeras sesiones también permitió al ex piloto de Ducati descubrir un circuito como Suzuka, con el que aún no estaba familiarizado. Una "pista legendaria", dice, "bastante impresionante, muy rápida. Hay un buen asfalto, con buen agarre, por lo que puedes olvidarte de todos los detalles técnicos y simplemente disfrutar del pilotaje".

Horarios de las 8 Horas de Suzuka 2024 del Mundial de Resistencia (FIM EWC)

Tras los primeros entrenamientos, este viernes, 19 de julio de 2024, tendrán lugar los primeros libres oficiales (de 1:30 a 3:30 horas de la madrugada para España), y después vendrán dos sesiones de clasificación, con una tanda para cada piloto de cada moto: la Q1 entre las 5:05 y las 6:35 horas y la Q2, de 8:30 a 10 de la mañana. La jornada se cerrará con un entreno libre nocturno, de 11:30 a 12:30.

Lo más importante llegará el sábado 20 de julio, con el Top 10 Trial que decidirá la pole (de 9 de la mañana a 10:30) y el domingo 21, con la carrera de las 8 Horas de Suzuka a partir de las 4:30 de la madrugada. Podrás seguir la prueba integra y con comentarios en español a través de Eurosport 2.