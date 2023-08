Zarco se muestra incómodo y cree que "es extraño" que Ducati no le haya renovado

A Johann Zarco le empieza a incomodar la postura de silencio y verlas venir que ha adoptado el fabricante italiano Ducati, que se ha quedado a la expectativa de las maniobras de sus equipos satélite en el mercado de fichajes, dejando el futuro de pilotos que llevan muchos años dando el callo por la marca en manos de decisiones de terceros, y que deberían tomarse en Bolonia.

El anuncio oficial de Yamaha de no renovar a Franco Morbidelli para 2024, será sustituido por Alex Rins, ha disparado una serie de movimientos entre dos de los equipos asociados de la marca italiana, Pramac Racing y Mooney VR46. La formación de Valentino Rossi, hasta hace una semana, estaba presionando a Ducati para mantener a Marco Bezzecchi y que fuera el fabricante quien pusiera a disposición de la nueva perla del motociclismo italiano una moto de fábrica la próxima temporada.

Sin embargo, la nueva situación de Morbidelli, intimo amigo de Rossi y primer piloto que se incorporó a la Academy, ha cambiado absolutamente el decorado, y ahora en Tavullia ven una gran oportunidad de colocar a Bezzecchi en Pramac y 'rescatar' a Franco para que ocupe su lugar en el Mooney, junto a Luca Marini que "seguirá con nosotros al 99,99 %", dijo Uccio Salucci, director del equipo, en Silverstone. Además, Ducati ya avisó a Mooney que en 2024 solo habrá cuatro motos de fábrica, dos para el equipo oficial y dos para Pramac.

Como en todo movimiento, siempre hay una pieza que sale perjudicada y en este caso es Johann Zarco, actual piloto de Pramac, pero con contrato con la fábrica, que es quinto clasificado de la general. Gato viejo, el francés hace días que se huele la tostada y ha puesto a trabajar a su representante, que entre otros se ha reunido con Lucio Cecchinello, el jefe de LCR-Honda, donde Rins deja un hueco para irse a Yamaha, un primer contacto que fue bien recibido por el expiloto italiano.

"No sería un mal reto", admitía Zarco, en referencia al equipo satélite de Honda, durante el pasado GP de Gran Bretaña.

"Si piensas en la victoria, en estar en las primeras posiciones y luchar, como lo estoy haciendo desde hace unos años, está claro que el lugar donde hay que estar es en Ducati, porque es la mejor moto. Pero es bueno contar con el interés de Honda. Está claro que es bueno contar con el interés de este tipo de marcas, aunque tengan dificultades. Tenemos que pensar en ello", añadía el galo que, sin embargo, sigue esperando que Ducati le ofrezca continuar.

"Mi objetivo es seguir en Ducati con esta moto ganadora y este equipo ganador también. Estamos liderando el Campeonato con Pramac. Jorge Martín y yo estamos bien juntos, así que ¿por qué no continuar?", se pregunta con toda la razón.

Pese a que sigue persiguiendo su primera victoria en la clase reina, el francés considera que está siendo competitivo con regularidad. "En este momento, los resultados son lo suficientemente buenos como para pensar en Ducati y en Pramac con una moto de fábrica", subraya.

Como es habitual en estos casos, ya pasó con Morbidelli y otros, en una situación así no hay quien ve el Mundial de SBK como una salida digna para un corredor que acaba de cumplir 33 años (13 de julio).

"Estoy cuarto clasificado del campeonato (el sábado), así que ¿por qué debería pensar ahora en Superbikes?", se interroga incómodo ante la pregunta.

"Estamos acostumbrados a decir que si haces buenos resultados, puedes tener tu asiento en MotoGP para el año siguiente. Yo lo estoy haciendo y todavía no tengo el asiento para el año que viene. Así que eso hace que todo sea un poco extraño. Pero seguro, no voy a ir a Superbikes. No porque no me guste, sino porque soy competitivo en MotoGP, aunque la gente diga que no gano", lo cual no deja de ser cierto.