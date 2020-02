Zarco esperaba más velocidad en su debut con la Ducati

Zarco, que se separó de KTM el año pasado y al que Ducati convenció para su equipo satélite Avintia de cara a 2020, no disputó los test en Valencia y Jerez el pasado noviembre.

Por lo tanto, este viernes en Sepang se estrenaba a los mandos de la Ducati Desmosedici GP19, y acabó 19º, a un segundo y medio del más rápido.

Admitiendo que esperaba más, Zarco señaló su complicado final de 2019, cuando KTM le bajó de la moto antes de tiempo y buscó refugio en LCR Honda, como la causa de su lento inicio.

"Francamente, esperaba algo mejor, creí que inmediatamente sería un poco más rápido que lo que fui", explicó Zarco.

"Pero creo que aprendí mucho, hiice muchas vueltas, 54. Después de casi cuatro meses de descanso, que es mucho tiempo, perdí algunas cosas".

"Tengo que mantener la calma, y ​​al final mejoré bastante. También necesito entender mis errores y cómo pilotar mejor la Ducati, hay mucho potencial pero definitivamente tengo que llevar la moto de manera diferente a lo que estoy acostumbrado".

Zarco dijo que necesita estar "más relajado" en la Ducati, y también se ha centrado en mejorar su condición física.

En KTM le acusaron de que su negatividad y tristeza había bajado la moral del equipo austriaco, pero Zarco ahora ya siente el respaldo de Ducati.

"Tengo un apoyo real de Ducati: vienen, recopilan mi información y, en realidad, a menudo me repiten que mantenga la calma porque lleva tiempo acumular experiencia".

"Me dicen 'no te estreses'. Y no necesito estresarme, así que está bien".

Las fotos de Johann Zarco en su debut con la Ducati de Avintia

Galería Lista Johann Zarco, Avintia Racing 1 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Karel Abraham, Avintia Racing, Johann Zarco, Team LCR Honda 3 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 5 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 6 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 12 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 13 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con información de Oriol Puigdemont