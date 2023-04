Zarco: "La ausencia de Márquez libera espacio para poder acceder al podio"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Pramac-Ducati dio un recital de pilotaje el domingo bajo la lluvia en Argentina, protagonizando una impresionante remontada que le llevó al segundo lugar del podio, un resultado que le sitúa tercero de la general, una posición que espera mantener o mejorar este fin de semana en Austin, donde se celebra el Gran Premio de las Americas de MotoGP.

"Estoy muy contento con el inicio de la temporada, las dos carreras del domingo he funcionado muy bien y las del sábado me valen mucho para preparar la del día siguiente, llegué muy concentrado y las condiciones en Termas eran ideales, esperaba ganar pero Marco Bezzecchi fue demasiado rápido al principio y tuve que recuperar mucho tiempo perdido. Estaba ahí y vi que había muchas cosas que eran posibles, pero como dice Marco estamos solo empezando, vamos a centrarnos en el fin de semana y recabar buenas sensaciones", explicó Johann Zarco este jueves en la rueda de prensa previa del fin de semana.

"Austin es complicado, el año pasado me costó ser constante, si logramos serlo podemos hacer buenas cosas", añadió.

Zarco ha demostrado reiteradamente ser un piloto que mejora con el paso de las vueltas, pero que no es tan efectivo al inicio de las carreras.

"Tiene que ver con cómo piloto la moto, la forma en que lo hago, cuando el resto pierde agarre yo tengo una ventaja al final de las carreras, pero con gomas nuevas y frescas pierdo unas pocas décimas, pero cuando todo el mundo va rápido también es difícil luchar, porque en las salidas todos somos mejores que el año pasado. El año pasado no perdía tanto tiempo y en las primeras curvas son pequeños detalles. Vamos a tratar de recabar sensaciones que me ayuden a hacer lo que quiero, cuando quiero hacerlo", valoró.

Al francés le recordaron las bajas sensibles de Marc Márquez y Enea Bastianini, dos ganadores en Austin.

"No supone menos presión porque todos somos muy competitivos. La ausencia de Marc significa que se libera espacio en el top 5 o en el podio, pero no supone menor presión porque todos somos muy rápidos, pero quizá el hecho que no esté nos da una mayor posibilidad de estar luchando por el podio", dijo.

Zarco no se plantea hacer números tan pronto ni plantearse si arriesgar o ser cautos.

"Aun tengo que ir avanzando, estoy en una buena posición y si salgo de aquí con más puntos, mejor, si pierdo posiciones no será tan dramático porque quedarán 36 carreras por delante, es pronto para preguntarse si vamos a arriesgar o no".

Este año MotoGP ha introducido un nuevo formato de fin de semana que ha agitado el panorama, con más espectáculo y tensión, sobre todo con la implementación de las carreras sprint el sábado.

"La carrea sprint es muy interesante, te da mucha información y te puedes batir con los demás. Tienes que cambiar el chip el sábado, pasar del modo clasificación al modo carrera, y es muy exigente, está bien el cambio para mejorar el espectáculo, y a nivel deportivo lo disfrutamos mucho más", admitió el de Pramac.

"Lo negativo es que te piden más cosas fuera de la pista y se olvidan de que tenemos que concentrarnos para pilotar a más de 300 Km/h. Ahora también va a ser obligatorio ir a ver a los fans por la mañana 15 minutos antes de subirte a la moto (los sábados antes del FP3), y yo no estoy de acuerdo", se rebela el francés. "Pero como es obligatorio, te pueden someter a una sanción si te niegas. Incluso si tenemos el FP3 aunque sea un entrenamiento libre, tenemos que estar muy concentrados y necesitamos un tiempo para ello, deberíamos pensar que está muy bien dar espectáculo encima de la moto, pero que sea obligatorio ver a los fans 15 minutos antes de subirte a la moto, se puede traducir en más accidentes y lesiones y, por tanto, menos espectáculo a la larga", reflexiona.

La llegada de un nuevo team manager a Pramac, el italiano Gino Borsoi, es una de las claves de la mejora integral de Zarco.

"Lo positivo de Gino es que ha estado muchos años con Aspar y ha luchado por títulos siempre, eso lo sientes, igual que con Aki Ajo en 125cc y Moto2, son capaces de trasladar la energía para que todo el mundo en el box se centre en los detalles y no se olviden de nada. Lo trae de serie por haber trabajado con Aspar y eso es positivo, a veces olvidas la base de por qué estas aquí, y estamos aquí para competir y tratar de ganar, y con Gino lo hemos recuperado. Aunque es pequeñito (de estatura) es un líder grande", valora el chico de la Costa Azul.

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 6 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 7 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 14 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images